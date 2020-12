Pues con la novedad de que los fríos cálculos por AMLO no están saliendo. Ya hubo rifa del avión presidencial, sin avión como premio… pero lo principal del asunto (deshacerse de él), no se ha podido hacer. Y pinta para no poder realizarse, al menos en los próximos meses.

Según lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hasta la fecha todos los interesados en adquirir el avión presidencial se han echado pa’tras. ¿La principal razón? Las características tan mam+++lonas de la navezota, ya que no es un avión que pueda usarse con fines comerciales… no sin meterle mano (lo cual implicaría un costo extra”.

“Imagínense comprar un avión, que ahora no lo podemos vender porque es extravagante. Si fuese un avión normal no costaría trabajo venderlo, pero fue hecho para el presidente en turno, especial”, señaló AMLO, durante su conferencia mañanera.

De acuerdo con el presidente, el avión presidencial originalmente tenía la posibilidad de transportar a 240 pasajeros… sin embargo, EPN lo mandó a tunear y lo convirtió en un avión para 80. “Tiene recámaras y tiene oficina, sillones así, que no son las sillas de los aviones comerciales; entonces, pues ahí se iba todo”.

La venta del avión presidencial se ve que es algo que angustia al presidente, ya que, con todo y que con la rifa de éste (donde en realidad el premio no fue éste) se sacó dinero que fue a dar directamente a gastos del sector salud (según), pues todavía anda haciendo cuentas para cubrir el costo de las vacunas contra el COVID-19, así como del resto del gasto social.

“Entonces, ahora estamos liberando fondos. ¿Cuánto? Pues ya una cantidad considerable. Ya lo que es inversión en educación, en salud, los programas sociales, los programas de bienestar, ya implican un porcentaje muy importante, mucho más, pero todavía falta, todavía no es suficiente”.

¿Y los supuestos interesados en comprar el avión?

Antes y todavía después de la polémica rifa del avión presidencial, AMLO aseguraba que ya tenía compradores para la nave. No obstante, nada se ha concretado… y, mientras tanto, sigue generando costos. De acuerdo con Banobras, su mantenimiento en Estados Unidos fue de 1.7 millones de dólares. Aquí en México seguramente se habrá reducido, pero… pues no es gratis.