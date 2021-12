Va la verbena navideña en el Zócalo; no habrá pista de hielo, pero sí juegos mecánicos

Uno acá pensando que no iba a haber chance de patinar en el Zócalo por cuestiones relacionadas a la pandemia, pero no. Las autoridades de la CDMX no instalaron la pista para evitar aglomeraciones, ya que en su lugar habrá juegos mecánicos y toda la cosa. Una verbena navideña, dicen.

Esto se sabía desde hace un mes, pero en su momento se preveía que habría algo leve. Sin embargo, desde el fin de semana comenzó la instalación de todo el show, el cual comenzará a ser ofrecido al público a partir del 16 de diciembre.

De acuerdo con El Universal, la jefa de gobierno de la CDMX confirmó lo que ya muchos veían con sus propios ojos: en el Zócalo serán instalados juegos mecánicos y todo lo necesario para que se arme una bonita verbena navideña.

¿Qué más? De eso se darán detalles en las próximas horas, pero se prevé que habrá espectáculos musicales y, sobre todo, atracciones de tipo feria: rueda de la fortuna, una torre para vivir la emoción de la caída libre y “el gusanito”, para lo más pequeños.

Debido a la instalación de todo esto de la verbena navideña no hay acceso al primer cuadro de la CDMX. Será a partir de este jueves 16 de diciembre que la gente podrá entregarse al espíritu de la navidad, dándose una vuelta en alguno de los juegos mecánicos que se instalarán.

Por ahora se desconoce si treparse al gusanito o a cualquiera de las otras atracciones tendrá algún costo. Seguramente no (o algo muy simbólico)… tomando en cuenta que todo esto será en lugar de la pista de hielo, para la cual había que hacer tremenda filota… pero era completamente gratis.

Desde inicios de noviembre pasado los capitalinos volvieron a guardar los patines de hielo, luego que se confirmó que, por segundo año consecutivo, no habrá pista de hielo en el Zócalo de la CDMX.

Según Claudia Sheinbaum, aunque se preveía que por estas fechas la CDMX todavía tendría semáforo epidemiológico en “verde”, la instalación de la pista de hielo para festejar las navidades no era opción… no por cosa de la pandemia, sino porque requiere de mucha planeación. Y, como no había (y sigue sin haber) completa certidumbre de todo lo relacionado con la pandemia, pues ya ni siquiera se platicó.