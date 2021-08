Chofer de combi recibe disparo al evitar asalto a pasajeros en Naucalpan

No todos los héroes usan capa, me cae… Mientras los asaltos a transporte público (dígase combi, camión, etc.) parecen ir en aumento y sin que las autoridades haga algo al respecto, los choferes y pasajeros cada vez se ven obligados a encontrar formas para evitar este tipo de delitos, incluso si eso implica poner en riesgo su vida.

Ya lo vimos en la semana con el chofer de Chalco quien, al estilo de Toretto, aceleró su unidad para evitar que lo atracaran. Hoy tenemos un caso similar, pero de un conductor que realizó la misma maniobra para evitar que dos asaltantes subieran a su combi a hacer de las suyas. Lamentablemente, el hombre recibió un disparo.

Dos sujetos tenían la intención de asaltar una combi en Naucalpan

Esto ocurrió el pasado 21 de agosto en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Dos videos difundidos por El Universal muestran el momento en el que un chofer de combi recibe un disparo por parte de dos delincuentes, quienes no pudieron asaltar a varias mujeres que viajaban en la unidad gracias al conductor.

En el primer video, grabado en la parte trasera de la combi, se ve cómo la unidad se detiene en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, y los maleantes abren la puerta. “Bueno mi gente, ya se la saben”, dice uno de los asaltantes con pistola en mano, quien lanza un disparo a la cabina del vehículo al ver cómo el conductor acelera.

Asaltantes balean a chofer de camioneta de pasajeros en #Naucalpan, #Edomex; el conductor logró arrancar la unidad para evitar que subieran #Video: Especial pic.twitter.com/Jj2L2QPrKm — El Universal (@El_Universal_Mx) August 22, 2021

Pero el chofer de la unidad evitó el asalto y recibió un disparo

En el segundo video, captado en la cabina donde viaja el chofer, se puede ver el momento en cual el hombre acelera al escuchar a los asaltantes. Aunque no se aprecia cómo, el chofer de 43 años de edad se empieza a quejar y le dice a las pasajeras que los delincuentes sí lograron darle un balazo (que se aprecia en el primer clip).

Las mujeres en cuestión comienzan a pedirle que pare más adelante y mientras, todas se organizan para hablarle a una patrulla. En ambas grabaciones podemos apreciar cómo las pasajeras auxilian al chofer de la combi quien, de acuerdo con El Universal, fue atendido por paramédicos de Protección Civil de dicha entidad mexiquense.

“Me dieron un balazo”, exclamó el chofer de transporte público que arrancó su unidad al escuchar la frase: “¡Bueno, mi gente, ya se la saben…!”. Los hombres iban a asaltar a los pasajeros #Video: Especial pic.twitter.com/n8IA7Uabxd — El Universal (@El_Universal_Mx) August 22, 2021

Al parecer la vida del chofer de la combi no corre peligro, sin embargo, vecinos de Naucalpan aseguran que los maleantes en cuestión son “Luis” y “Orlando”, dos tipos a quienes ya denunciaron ante las autoridades y que son conocidos por dedicarse a asaltar con pistola en mano a los pasajeros que viajan por el Boulevard Luis Donaldo Colosio. ¡Ojalá los atrapen!