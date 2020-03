Eso sí no lo veíamos venir: Ricardo Anaya reaparece en redes sociales para enviar mensaje ante brote de coronavirus en México

Desde hace varios meses no hemos sabido mucho de la vida de Ricardo Anaya, el excandidato a la presidencia de México por la coalición Por México al Frente —integrada por el PAN, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano–, quien después de las elecciones de 2018 desapareció del ojo público. Sin embargo, Anaya ha reaparecido en sus redes sociales para dar un mensaje a los ciudadanos ante la pandemia del Coronavirus que comienza en nuestro país.

En un video que Ricardo Anaya posteó en su cuenta de Twitter, el político mexicano de 41 años nos cuenta que desde hace un año se ha alejado de la política y se ha dedicado a las cuestiones académicas, las cuales le han ayudado a madurar y a seguir aprendiendo. Sin embargo, ahora manda un mensaje de unión en estos tiempos complicados que atraviesa nuestro país ante el virus proveniente de Wuhan, China.

Durante el clip, Anaya detalla que la situación con el coronavirus es más grave de lo que parece, tanto en términos de salud como económicos, y que así como golpeó a países como China, Italia y Estados Unidos, lo hará con México, por lo que pide a la gente que se tome en serio lo que ocurre y confíe en los especialistas que hay en el país, pues son personas muy talentosas.

“Este virus no distingue entre mujeres y hombres, no reconoce códigos postales o ideologías, no son tiempos de política, son tiempos de solidaridad. No son tiempos para dividir o polarizar, sino para unir”, menciona Ricardo Anaya en su video. “No es tiempo de pleitos entre políticos, eso nada va a resolver. No se trata de pelear con el presidente o con nuestros líderes democráticamente electos, pero sí de exigir seriedad para que se escuche a los expertos cuya recomendaciones se apoyan en evidencia científica”, continúa.

Acá pueden verlo a continuación:

Como pudieron ver, Anaya menciona algunas de las medidas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha repetido hasta el cansancio: Evitar las compras de pánico, dejar los equipos de protección personal (cubrebocas y demás) para los médicos y enfermeras que combaten el virus, así como recordar lo importante que es cuidarnos y cuidar a los adultos mayores del país.

Otro de los puntos que Ricardo Anaya enfatiza es el impacto económico que tendrá el COVID-19 en nuestro país, ya que además de que las remesas que envían nuestro paisanos de Estados Unidos disminuirán drásticamente –debido a que millones de empresas en el mundo están cerrando a consecuencia del brote y por lo mismo se están registrando varios despidos–, el peso sigue devaluándose y los precios del petróleo siguen cayendo

“Mexico somos todos y nos necesitamos todos”, agrega Anaya, quien menciona que así como en otras partes del mundo, se tienen que diseñar programas para apoyar los pequeños negocios, evitar la quiebra de empresas grandes, y poner especial atención en los trabajadores de México, a quienes se les tiene que apoyar para que puedan satisfacer sus necesidades y las de su familia mientras dura la pandemia.

“Vienen tiempos muy difíciles, pero el sol volverá a salir. México saldrá fortalecido de esta crisis y tendremos la fuerza para demostrar una vez más, como lo hemos hecho después de terremotos y desastres naturales, que somos un país en el que la fraternidad, la solidaridad y la empatía son parte de nuestra esencia”, finaliza el político, pidiendo a todos que se cuiden mucho. ¿Qué opinan de este mensaje?