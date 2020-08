Ejército ordena asesinar a civil tras enfrentamiento en Nuevo Laredo, revela video de El Universal

Este video fue publicado por El Universal y ya hubo una reacción por parte de AMLO, pues muestra el presunto abuso y violación de los derechos humanos por parte de la Sedena en un hecho que sucedió el pasado 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas —donde la Secretaría de la Defensa Nacional reportó un enfrentamiento con un grupo delincuencial y que dejó el saldo de 12 personas muertas.

De acuerdo con la versión de la Sedena, vehículos del ejército recorrían la calle A. Valdez Reyna, en la colonia Nueva Era, cuando fueron atacados por la delincuencia organizada.

Ante la agresión, los militares respondieron, se registró un enfrentamiento en la Carretera Aeropuerto, Nuevo Laredo, y 12 personas fallecieron. Más tarde, se reveló que de los fallecidos, tres eran civiles que fueron secuestrados por el crimen organizado.

Sin embargo, un video publicado por El Universal contradice la versión oficial.

Enfrentamiento en Nuevo Laredo

Este 24 de agosto El Universal publicó un video donde se observa el enfrentamiento entre el ejército y el grupo criminal en Nuevo Laredo —el video se obtuvo gracias a que un soldado llevaba una cámara pegada al caso, como lo indica el protocolo de operaciones urbanas.

En las imágenes se observa al militar operar una ametralladora que está puesta sobre una Cheyene. El militar dispara de frente contra una camioneta pick up.

En total eran tres camionetas que transportaban a las personas armadas. Sin embargo, dos de ellas lograron esquivar a la Sedena, mientras que la Cheyene y otros vehículos del ejército se lanzaron contra la pick up.

De este vehículo salieron al menos dos personas que fueron abatidas por el ejército.

“¡Está vivo!”

¿Qué pasó después? En el video se observa cómo el ejército logra neutralizar a la camioneta pick up y una vez que no hay más disparos, se ordena el cese al fuego. Pero los soldados no siguen esta orden.

Luego, los militares se acercan al vehículo en cuestión hasta toparse con una persona viva, al lado de cuerpos.

Pero la reacción de los militares fue en contra de los protocolos de derechos humanos. ¿Por qué? En el video se escucha decir a los soldados: “¡Está vivo!”.

Sin embargo, la respuesta que obtuvieron fue: “¡Mátalo, mátalo a la verga”. (Imágenes sensibles La Jornada publicado el 5 de julio).

Según la versión oficial, después de los disparos, los militares no encontraron sobrevivientes. Pero el video de El Universal, contradice este reporte.

De acuerdo con el diario, la pick up recibió al menos 243 disparos. Con respecto a los tres civiles —jóvenes que fueron secuestrados por el crimen organizado—, ellos aparecieron con las manos y pies atados.

Los tres cuerpos tenían sólo un tiro… dos de ellos recibieron un disparo en el tórax y el tercero murió de un balazo en el cráneo, disparado de uno a tres metros de distancia.

Las investigaciones indican que uno de los jóvenes era migrante de Chiapas, otro era un estudiante universitario y del tercero se desconoce su identidad. Las tres personas fueron incluidas entre los 12 presuntos delincuentes en el informe de la Sedena.

(Imágenes sensibles)

La reacción de AMLO

En la conferencia mañanera de este 24 de agosto, AMLO habló del video de El Universal que muestra las inconsistencias en el reporte de la Sedena sobre el enfrentamiento en Nuevo Laredo.

“Hubo un enfrentamiento (en Nuevo Laredo) y parece que hubo un herido, eso es lo que señala el periódico y se ordenó que lo remataran, eso hoy mismo en la mañana di instrucciones al secretario de Defensa que se investigue porque nosotros no vamos a permitirlo… antes había la consigna de rematar a los heridos en los enfrentamientos, por eso había tasas de letalidad elevadísimas”, dijo.

El presidente @lopezobrador_ anunció que enviará un documento al Senado para permitir que en los casos de violaciones a los Derechos Humanos pueda intervenir la ONU. pic.twitter.com/DxbM98PZXT — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 24, 2020

Según AMLO, la Sedena se encargará de investigar los hechos en Nuevo Laredo bajo la consigna de que en esta administración no se “remata” a nadie, porque no es como en los otros sexenios.