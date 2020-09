Se incendia almacén en el puerto de Beirut a un mes de explosión por nitrato de amonio

A un mes de la explosión que dejó devastada a la capital de Líbano; este jueves la ciudadanía fue sorprendida con un incendio en un almacén —ubicado precisamente en el puerto de Beirut, de acuerdo con información del ejército libanés.

Hasta el momento, se sabe que el sitio donde se registró el incendio era un depósito de llantas y aceites para motores. Tras la experiencia del mes pasado, tanto sociedad como autoridades permanecen en alerta.

It’s the trauma all over again. This country is surreal. Just surreal. #Lebanon pic.twitter.com/fhLk5c5AVe

— Dalal Mawadدلال معوض (@dalalmawad) September 10, 2020