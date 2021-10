Chale: Los videos que dejó el terremoto de 6.5 grados en Taiwán

Los sismos –como ya lo han repetido los expertos hasta el cansancio– son eventos que lamentablemente no se pueden predecir, por lo que siempre son inesperados. Sino pregúntenle a los miles de habitantes de Taiwán, que este domingo 24 de octubre fueron sorprendidos por un terremoto que se sintió en varias partes de la isla.

Cerca de la 1 de la tarde (hora local), un sismo de magnitud 6.5 se sintió en el condado de Yilan, ubicado al noreste de Taiwán. De acuerdo con la Oficina Central de Meteorología de dicha isla, el terremoto comenzó a 66 kilómetros de profundidad en un municipio de la región. Afortunadamente para muchos todo quedó sólo en un susto.

Sólo se reportaron personas con heridas leves y algunos daños materiales en la zona, así como la suspensión de los servicios de transporte por algunos minutos. En redes sociales comenzaron a viralizarse varias fotografías y videos que muestran el momento en el que ocurrió el terremoto y cómo lo vivieron algunas personas.

Los videos fueron captados por usuarios de internet en varias partes de Taiwán como Taipéi, capital de Taiwán. Agencias de noticias indicaron que minutos después del terremoto también se sintió un sismo de magnitud 5.4, el cual ahora se originó en el municipio de Datong y con una profundidad de 67.3 kilómetros. Un movimiento que tampoco dejó víctimas mortales.

Acá les dejamos algunos de los videos captados para que les echen un ojo:

Huge quake just now in Taiwan! #earthquake #Taiwan pic.twitter.com/7vacL3MAdk

— Bill Murphy (@onionsack) October 24, 2021