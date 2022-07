Pues qué elegancia la de Francia, aunque estamos hablando de los vikingos daneses del siglo X y la dinámica sobre el estatus definido mediante las pieles—al igual que sucedió en la época moderna y que terminó fomentando el clasismo.

Ajá, una investigación realizada por un equipo de investigación de la Universidad de Copenhague —’Palaeoproteomics identifies beaver fur in Danish high-status Viking Age burials – direct evidence of fur trade’— publicado en la revista Plus One dice que los vikingos de Dinamarca usaban pieles de castor para mostrar su clase o estatus social.

“Galería de vestuario británico: vestimenta de los vikingos daneses y anglosajones entre el 800 y 1066 después de Cristo (ilustración de 1934”. Foto: Getty Images.

Vikingos de Dinamarca usaban pieles para mostrar estatus

“En la época vikinga, llevar pieles exóticas era casi con toda seguridad una declaración visual evidente de riqueza y estatus social, similar a la moda de alta gama del mundo actual”, explicó la doctora Luise Ørsted Brandt, una de las autoras de esta investigación.

¿Qué tipo de pieles? La piel de castor era considerada un lujo, en primer lugar, porque estos animales son son nativos de Dinamarca.

Foto: Getty Images.

Y, por lo tanto, para tenerlas, los vikingos debían rifarse en el comercio con otras comunidades.

Esto hacía que la piel de roedor fuera un símbolo de clase social, de riqueza, usado entre la élite

Una investigación entre la élite

Hay distintos estudios que han intentado indagar la función de las pieles los vikingos que vivieron entre los años 800 y 1050 después de Cristo.

En el caso de esta investigación realizada por la Universidad de Copenhague, el equipo analizó los restos de los animales encontrados en seis tumbas de vikingos daneses del siglo X y que formaban parte de la élite.

Foto: journals.plos.org

Estos restos, por cierto, fueron usados para cubrir las tumbas. Y si bien no se pudo hacer mucho con el ADN, el equipo logró identificar las proteínas conservadas de estos materiales y con ello sumar más pruebas sobre el uso de las pieles de castor y el comercio entre la élite.

Lo que encontramos ahora es que sí, las pieles servían para afrontar las condiciones climáticas, el friazo en aquellas zonas, peeeeeero también eran usadas para marcar la clase social de cada vikingo mediante el comercio incansable con otras comunidades.

Foto: @LuiseRsted

Si quieren echarle un ojo a este estudio sobre los guerreros nórdicos, ACÁ les dejamos el enlace.