Lo que necesitas saber: El gobernador de Sinaloa informó que Sergio Torres se encuentra grave y está en el quirófano, mientras que Elizabeth Montoya se encuentra estable y fuera de peligro

La violencia política en nuestro país esta lejos de terminar. Esta vez, los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda fueron atacados a balazos dentro de su carro.

Balas / Foto: Božo Gunjajević (pexels)

Atacan a balazos a dos diputados de MC en Culiacán, Sinaloa

Un nuevo atentado ocurrió en Sinaloa. El dirigente de MC en Sinaloa, Sergio Torres Félix, y la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda fueron atacados a balazos mientras se encontraban dentro de su vehículo en el centro de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado les disparó a los diputados y los elementos de seguridad intercambiaron balazos con los atacantes.

Tras el incidente, tanto los legisladores como al menos dos escoltas resultaron heridos. Servicios de emergencia que acudieron al lugar los trasladaron a un hospital donde ya reciben atención médica.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que Sergio Torres se encuentra grave y está en el quirófano, mientras que Elizabeth Montoya se encuentra estable y fuera de peligro

¿Qué han dicho las autoridades al respecto?

Mediante redes sociales, el Gabinete de Seguridad compartió un breve mensaje en el que menciona que están trabajando con las autoridades del estado para las investigaciones correspondientes.

“Se dispuso una célula especializada en inteligencia e investigación para contribuir a la identificación y detención de los responsables. No habrá impunidad“, se lee en el post.