¿Saturno? Visitantes presenciaron como un león se comió a cachorro en Zoológico de Hidalgo

¡Ay! En redes sociales se comparte un video en el que se puede observar como visitantes del Zoológico de Hidalgo presenciaron como un león se comió a un cachorro de su misma especie. De hecho, al principio las personas pensaban que el enorme felino se había acercado a conocer a su cría.

Observan como león se comió a cachorro en Hidalgo

Un grupo de visitantes del Zoológico de Hidalgo tuvo mala suerte, pues observaron como un león macho se comió a su cachorro, el cual acababa de nacer. Sí, como les contábamos arriba, todo quedó grabado y el video del momento comenzó a compartirse en redes sociales como Twitter.

Tal y como ocurre en la famosa pintura de “Saturno devorando a su hijo”, de Francisco de Goya, esto pasó en un santuario de animales en el estado de Hidalgo, el cual es conocido como Tuzoofari, un lugar que se encuentra exactamente en el municipio de Epazoyucan.

¿Qué es lo que pasó en el Zoológico de Hidalgo?

En la grabación se ve como una leona, que supuestamente es la que tuvo a la cría, se acerca poco a poco al león macho, quien tiene entre sus garras al cachorro que empieza a quejarse porque el felino comienza a comerlo. Incluso, los visitantes pensaban en un principio que solo se había acercado a él para conocerlo.

Y sí, en el video se escucha que los visitantes se emocionan porque creen que el león solo está jugando con el cachorro, cuando, en realidad, solo quiere comérselo.

Denuncian al zoológico

Por medio de su perfil de Facebook, Erika Ortigoza Vázquez, activista y presidenta de la Fundación Invictus, dio a conocer que denunció al zoológico de Hidalgo y pidió que las autoridades ambientales investiguen lo que pasó en este lugar, pues aseguró que esto evidenció la falta de protocolos para la reproducción de esta especie en el santuario.

Además explicó que lo que pasó con este león y el cachorro pasa en la naturaleza cuando estos animales se sienten amenazados. Por lo mismo, agregó que se deben tener medidas de control en los zoológicos para que exista una correcta reproducción.

ATENCIÓN: IMÁGENES FUERTES

“En Tuzoofari Oficial en Epazoyucan Hidalgo, un cachorro de León blanco es devorado por el león macho adulto. ¿Cómo demonios la leona no estaba separada del macho? Esto es una negligencia, la fauna silvestre en cautiverio no sabe de horarios, días festivos, vacaciones o domingos. PROFEPA esto sucedió hoy a las 16:25. Y no había nadie que pudiera hacer nada!! (tengo el video). Y lo peor nadie quien hiciera un manejo adecuado, indicaciones adecuadas para evitar esto (protocolos)”, se lee en su publicación.