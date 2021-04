¿Y el atascado no vino? Vladimir Putin promulga ley para estar en el poder hasta 2036

Se dio a conocer que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó este 5 de abril una ley que le permitirá seguir en el poder hasta el año 2036. Sí, con ésta el polémico mandatario tendré el derecho de reelegirse en hasta dos ocasiones más.

¿Qué se sabe sobre esta ley que promulgó Vladimir Putin?

De acuerdo con información de EFE, el presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó esta ley que le permitirá seguir siendo el principal mandatario de su país hasta el 2036, pues con esta podrá presentarse a la reelección hasta dos veces más.

Así es; este documento se publicó este lunes en el portal oficial ruso de información legal, luego de que Putin lo firmara, y que la Duma o Cámara Baja, así como el Consejo de la Federación o Senado, igualmente aprobaran este ley formalmente.

¿Qué modificaciones se presentan con esta ley?

Con esta ley que le permite a Vladimir Putin estar en el poder hasta 2036, se crea una enmienda a la Constitución adoptada en un plebiscito el pasado 1 de julio junto a otros cambios. Sí, una de las modificaciones permite al mandatario que llegó al poder en el 2000, presentarse a la reelección en dos ocasiones más: en 2024 y en 2030.

Esta nueva ley además indica que la misma persona no puede llegar a ocupar el cargo de presidente durante más de dos mandatos, pero no le impide “que haya ocupado u ocupe el cargo de presidente de la Federación Rusa participar como candidato en las elecciones presidenciales en el momento de la entrada en vigor de la modificación”.

No solo eso, también señala que en el futuro sólo podrán ser candidatos a la presidencia rusa aquellos ciudadanos mayores de 35 años que hayan vivido en el país no menos de 25 años, y que no posean doble nacionalidad o haber tenido pasaporte de otro país en el pasado.

*Con información de EFE vía Swissinfo.ch