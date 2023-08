Lo que necesitas saber: Volodimir Zelenski acusa que Rusia extrae productos agrícolas de Ucrania, además de tener el control de minas.

Hace algunos meses, Volodimir Zelenski llamó a los líderes de Latinoamérica a pensar lo que dirían libertadores como Bolívar o Hidalgo si vieran que no apoyan a Ucrania… no pasó gran cosa. Ahora, vuelve a solicitar apoyo total a su país, aunque quizás no de la mejor manera.

Para que Rusia no haga con Ucrania lo que los países colonialistas han hecho con América Latina… más o menos de esa forma fue en la que Zelenski solicitó ayuda humanitaria y política.

“Ustedes saben perfectamente qué significan las consecuencias del colonialismo”, señaló Zelenski en entrevista para EFE…quizás sin recordar que ese colonialismo que menciona fue ejecutado (y, en cierta medida, todavía) por algunos de los países de Europa y Estados Unidos. Países que ahora son los que principalmente lo apoyan y surten del arsenal para enfrentar a las fuerzas de Rusia.

Zelenski advierte de propaganda rusa en América Latina

De acuerdo con Zelenski, una de las tantas formas en la que Rusia le aplica medidas colonialistas a Ucrania es la recolección y exportación de productos agrícolas de su territorio. Además, mencionó el control ruso de las minas de Donbás. Todo esto, acusó, ha hecho que su país deje de exportar las materias primas de las que más sacaba recursos.

“Eso es colonialismo”, agregó el líder ucraniano, para luego advertir que, en una de ésas, se viene una acción de propaganda rusa en Latinoamérica… por lo que pidió que haya más “información” como antídoto a los discursos que responsabilizan a Ucrania de la guerra con Rusia.

Ya antes Zelenski había pedido ayuda a Latinoamérica

En octubre pasado, en un mensaje que erróneamente varios medios dijeron que fue con dedicatoria especial para AMLO, el presidente de Ucrania se dirigió a los líderes del continente americano para pedirles que le echaran la mano contra Rusia. En ese entonces, lo hizo apelando a los ideales de los grandes libertadores latinoamericanos.

“¿De qué lado estaría Simón Bolívar en la guerra que Rusia ha iniciado contra Ucrania? ¿A quién apoyaría José de San Martín? ¿Con quién simpatizaría Miguel Hidalgo? Creo que no ayudarían a alguien que está saqueando un país más pequeño”, cuestionó Zelenski en un mensaje ante la Asamblea de Estados Americanos (OEA).

No hubo la respuesta esperada… mucho menos de parte de México, cuya idea ha sido mantenerse neutral en el conflicto.

En ese entonces, Volodimir Zelenski pidió algo parecido a lo que ahora a los países Latinoamericanos: evitar que sus empresas establezcan negocios con personas físicas y jurídicas relacionadas con Rusia, así como apoyar sanciones en contra del gobierno de Vladimir Putin.

