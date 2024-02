Lo que necesitas saber: Xóchitl Gálvez se reunió con migrantes en Nueva York y AMLO inauguró el Malecón de Villahermosa. Pero tanto la oposición como la 4T viralizaron que su rival fue echado entre protestas por "gente real" que está en su contra

Llevamos meses advirtiendo que se vienen la época más divertida en la política mexicana. Esa donde se tiran unos a otros, se acusan unos a otros y se exhiben mutuamente unos a otros. ¿No nos crees? Aquí la bonita historia de cómo Xóchitl Gálvez y AMLO fueron confrontados por “gente de a pie” en Nueva York y Tabasco… el mismo día.

Resulta que este viernes, 2 de febrero, Xóchitl Gálvez anduvo de gira en Nueva York y se reunió con jóvenes migrantes. Mientras tanto, AMLO se fue a dar el rol por Tabasco para inaugurar el Malecón en Villahermosa.

Xóchitl Gálvez / Foto: Cuartoscuro

AMLO en Tabasco / Foto: Cuartoscuro

Pero tanto ella como él fueron confrontados por personas fuera de su respectivo evento, por lo que sí, luego luego salieron las acusaciones de que esa gente es pagada por el bando rival “porque la realidad es que ambos son amadísimos en todo México”.

Xóchitl Gálvez “escapando” en Nueva York / Captura al video de @arturoavila_mx

La supuesta protesta contra AMLO en Tabasco / Captura al video de: @JJDiazMachuca

¿Qué pasó con Xóchitl Gálvez en Nueva York?

Lo dicho, como parte de su gira en Nueva York, Xóchitl Gálvez programó una reunión con jóvenes migrantes en Park Avenue. Obvio, ella y su equipo de campaña presumieron eso como una muestra de que la candidata del PAN, PRI y PRD para 2024 está cerca de los estudiantes y los migrantes.

Pero fuera del recinto donde fue el evento, otro grupo se reunió para protestar contra ella. Entre gritos de “¡Corrupta!” y “Saquen a esa rata!”, se armó gacho el borlote por la visita de Xóchitl Gálvez en Nueva York.

Quienes protestaron contra Xóchitl Gálvez reclamaron que en realidad no estuvo con la comunidad migrante que necesita apoyo, sino con “fifís” que tuvieron el “privilegio” de que sus padres les pagaran estudios en Nueva York.

#TodosConAMLO

"Corrupta, Corrupta, Corrupta"



Que friega le están poniemdo nuestros paisanos a la Panista de Xóchitl en Nueva York…pic.twitter.com/SI2JQ6Bc49 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) February 3, 2024

Al exterior de la Universidad de Columbia, en uno de los barrios más exclusivos de Nueva York, migrantes mexicanos abuchearon a Xóchitl Gálvez, y le reclamaron que sus giras las lleva a cabo en sitios inaccesibles para los trabajadores migrantes pic.twitter.com/dV3s22DP7B — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) February 3, 2024

Estudiantes de la universidad pública, rechazan la postura privatizadora de la educación de Xóchitl.



“No es justo que venga Xóchitl a Nueva York y no nos den la palabra. Ella está con la educación del dinero”



Estudiante de Nueva York.

RT?pic.twitter.com/7PaIBOfoGb February 3, 2024

Los migrantes le gritan a Xóchitl en Nueva York:



!!Saquen a esa rata¡¡

!!Saquen a esa rata¡¡



Ni como quitarse el repudio de nuestros paisanos a Xóchitl, la candidata del PRIAN.

RT?pic.twitter.com/1DQmRLZKS1 — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) February 3, 2024

“Xóchitl un peligro para México”

“Corrupta”

“Xóchitl representa corrupción, saqueó e impunidad”

“Vendepatrias”



Así el amor y cariño de nuestros hermanos migrantes a Xóchitl Gálvez en Nueva York. Seguramente no tarda en salir a decir que fueron pagados por AMLO para atacarla pic.twitter.com/wx4Ov0RLSh — Tania (@tania__rd) February 2, 2024

Xóchitl Gálvez no la queremos en Nueva York. Ella no nos representa a los migrantes.



Xóchitl representa a la corrupción, es una ratera, es una corrupta, le dicen los migrantes en EU.

RT?



pic.twitter.com/8EkF8xqIaS — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) February 3, 2024

Xóchitl Gálvez tuvo que escapar con todo y señuelo de su reunión en Nueva York

Ante el escenario que se vivía afuera, obvio que Xóchitl Gálvez no iba a salir así como si nada. Inicialmente se dijo que salió con la cara cubierta con una chamarra enorme para no dar la cara a quienes protestaban.

Xóchitl Gálvez siempre dice que AMLO es un intolerante y que "se esconde en su Palacio" para no darle la cara a los mexicanos.



Sin embargo ella huye de los reclamos de los migrantes de nuestro país en Nueva York, Estados Unidos.



¿No que muy "Xingona"?#XochitlVendePatrias pic.twitter.com/myYC0Fm4pX — Juncal Solano (@juncalssolano) February 3, 2024

?#ULTIMAHORA | SACAN A XOCHITL GÁLVEZ CON LA CARA TAPADA FRENTE A PAISANOS PROTESTANDO EN NUEVA YORK.



A través de un cuerpo de seguridad y una camioneta negra Xóchitl salió tras reclamos de mexicanos en Estados Unidos.



Vía: @JacoboElnecave | Noticiero en Redes. pic.twitter.com/8LvhN8zbve — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) February 3, 2024

Pero se trató sólo de un señuelo. Otra mujer se cubrió la cara con la chamarra mientras que Xóchitl Gálvez salió por una puerta trasera. Fue vista corriendo junto a Ildefonso Guajardo (quien forma parte de su campaña) hacia una camioneta negra, mientras quienes alcanzaron a verla le gritaban a los demás que “¡La rata está saliendo!”.

EDOMÉX : Xóchitl Gálvez durante su estancia en Nueva York sorprendió a sus opositores con un señuelo con chamarra y capucha blanca al que increparon con gritos y pancartas mientras ella salía por otra puerta al concluir un encuentro con estudiantes pic.twitter.com/DRVT8StUVs — Tomás Flores R (@TomasFloresR10) February 3, 2024

La oposición acusa que los manifestantes eran “pagados” por la 4T

¿Recuerdas que al principio dijimos que previo a las elecciones es cuando se atacan unos a otros y eso? Acá entramos de lleno a esa situación, porque en cuanto Xóchitl se volvió tendencia por la manera en que huyó en Nueva York, la oposición acusó que los migrantes que la rechazaron en realidad eran “pagados” de AMLO y la 4T.

Mientras un puñado de la secta de @lopezobrador_ comandada por el corruptazo @mario_delgado estaba sacando espuma del coraje por la visita de @XochitlGalvez a la comunidad migrante, adentro todos los migrantes de bien en Nueva York le aplauden a Xóchitl

? de @raultorres_mx pic.twitter.com/P5KEFDGKdH — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) February 3, 2024

Gente PAGADA por morena insulta a Xóchitl en Nueva York. ?



Estos no van por iniciativa propia a estos les pagaron. ☝️



Pero es una buena señal de que @XochitlGalvez tiene todo para ganarle a Claudia por eso tanto miedo y tanto ataque. ? pic.twitter.com/jtJRnr87RT — Ryo ? (@ryo_hermoso) February 3, 2024

De hecho acusan directamente que pertenecen al grupo Morena New York Comité 1, el cual efectivamente convocó mediante redes sociales a reunirse en Park Avenue a las 5:30 pm de este viernes 2 de febrero.

De hecho no hay que rebuscarle mucho, pues una de las mujeres que dijo hablar por los migrantes, traía puesta una chamarra del mencionado Morena New York Comité 1. Hablamos del mismo grupo que protestó en el juicio de García Luna, también en Nueva York.

Por acá checamos su perfil y notamos que se presentan como un grupo que, genuinamente y por decisión propia, apoya a AMLO y su 4T en Nueva York. Es decir, niegan haber sido pagados, más bien dicen ser un grupo que apoya a los migrantes que rechazaron la presencia de Xóchitl Gálvez por aquellos rumbos.

La candirrata ? del #PRIANRD pic.twitter.com/JfO8zDSiux — Morena New York comité 1 (@morena_ny1) February 3, 2024

Es más, convocaron abiertamente a otra protesta contra ella el sábado 3 de febrero.

¿A AMLO le fue igual en su visita a Tabasco?

Al día siguiente de lo que pasó con Xóchitl Gálvez, mira tú, curiosamente se viralizaron algunos videos de que a AMLO le fue igual o peor… y nada menos que en Tabasco.

Tres grabaciones distintas muestran lo que supuestamente es el descontento de la población de Tabasco con Andrés Manuel López Obrador. Así tal cual los presentan en redes sociales: como videos de rechazo al AMLO en Tabasco

Parece que Tabasco ya no es un edén



Así el recibimiento a López Obrador en su tierra#NoticiasRedMX pic.twitter.com/9XFRCriYL1 — Noticias RedMX (@noticiasredmx) February 3, 2024

No, no son 25 reventadores pagados para agredir a una candidata en NY, aquí son cientos de personas que en tu propia tierra, en "tu agua", en el corazón de M0RENA: Tabasco te fueron a pedir que te largaras "Fuera, fuera"



Y si, se largan en Junio, de eso nos encargamos todos ?️ pic.twitter.com/bOn9Xt2HKK — Greñalda (@la_grenitas) February 3, 2024

¿Cual situación es más

grave que a una candidata le manden 20 gatos a gritarle (de wueba) o que al presidente lo reciban cientos de personas en su estado al grito de “Fuera corrupto” ? ?? pic.twitter.com/f09HJ2O9cJ — Pablo Perito ?????? (@pbperito) February 3, 2024

Pero echándole ojo sin prestar atención a los mensajes con los que los compartieron, notamos por acá que sacaron un poquito de contexto las grabaciones. Sí, mucha gente quería hacerle llegar solicitudes, reclamos y denuncias a AMLO, pero no es como que protestaran por su presencia ni lo recibieran como un criminal.

Información de El Heraldo de Tabasco revela que eran manifestaciones más para pedirle ayuda y no tanto para reclamarle su mal trabajo, como presumen quienes difundieron los videos.

Protestan jubilados y pensionados en la sede del evento que encabezará esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador, exigiendo la devolución del ISR. Tachan de "ladrón" al ISSET.



Video: Carlos Pérez pic.twitter.com/ZUDqs9O98V — El Heraldo de Tabasco (@heraldodetab) February 2, 2024

Por ejemplo, agremiados de distintos sindicatos de maestros exigían la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), culpando de esto al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). Es decir, no protestaron para reclamarle a AMLO, sino para pedirle que intervenga y solucione ese asunto. Obvio no lo hicieron con una sonrisa, pero tampoco querían lincharlo ni mucho menos.

De hecho, videos compartidos por el medio local xevt, muestran otros ángulos de los mismos videos, y en éstos nos queda más claro que la gente no estaba tratando de correr a patadas a López Obrador. De hecho el Presidente sí se bajó a saludar a la gente una vez que llegó al evento donde inauguró el Malecón de Villahermosa.

#VideoVT | Al descender de su camioneta, el presidente @lopezobrador_, saluda a parte de los asistentes, además recibe las peticiones de la ciudadanía pic.twitter.com/jF86klWJzk — xevt – xhvt (@xevtfm) February 2, 2024

Sobre el último video, el que más se difundió y donde se escucha a la gente gritar “¡Fuera! ¡Fuera!”, el mismo medio presentó otros videos donde vemos que en realidad eso se lo gritaron al gobernador Carlos Manuel Merino.

#VideoVT | Trabajadores de Educación continúan gritando consignas, mientras el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, pronuncia su discurso pic.twitter.com/TOgfwI3XvJ — xevt – xhvt (@xevtfm) February 2, 2024

En conclusión: Ni hay tanto repudio a Xóchitl en Nueva York ni AMLO es odiado en Tabasco

De nuevo, no somos defensores ni de Xóchitl Gálvez ni de AMLO, pero era necesario intentar aclarar que las cosas no son como dicen de un lado y del otro. Seguro que muchos migrantes ni topan a Xóchitl (y no serían los únicos), pero que las protestas en su contra vengan de un “comité de Morena”, explica en gran medida el rechazo que le tienen.

Y seguro no toda la gente de Tabasco quiere a AMLO, pero presentar videos sacados de contexto para tratar de decir que hasta en su estado lo rechazan… tampoco.

Te puede interesar