Oigan, pero… ¿Qué pasó con Yolett Cervantes? La joven que ganó el boleto presidencial para la inauguración del Mundial

Lo que necesitas saber: Luego de la inauguración del Mundial muchos aficionados se hicieron la pregunta si Yolett Cervantes asistió al Azteca.

La inauguración del Mundial que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de México fue toda una fiesta, luego de que México derrotara a Sudáfrica con un 2-0, y luego de esto a muchos les surgió una duda que no pasó desapercibida: ¿Qué pasó con Yolett Cervantes? La joven que ganó el boleto de Sheinbaum para ir al partido.

Y como era de esperarse, esto generó mucho ruido en redes, ya que había fotografías en las que se puede ver al presidente de la FIFA solo, cuando al lado debería de estar la joven Yolett.

Pero vamos a darle fin a las especulaciones porque ya se sabe en dónde estaba Yolett Cervantes el día de la inauguración.

Foto: Redes sociales

¿En dónde estaba Yolett Cervantes el día de la inauguración?

Se acabaron los rumores y los chismes, porque la joven a quien la presidenta Claudia Sheinbaum cedió el boleto 001 para el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica si vivió el encuentro dentro del Estadio Ciudad de México.

La joven de 21 años, originaria de Tlaquilpa, se lanzó a la inauguración con un traje típico hecho por las artesanas de su municipio, con bordados en blanco y detalles en verde y rojo.

Yolett grabó un video de todo su recorrido hasta llegar al Azteca, en donde narró su recorrido hasta que llegó a su asiento en el estadio de Santa Úrsula, en donde se ve a la joven que iba muy nerviosa y emocionada.

Foto: Redes sociales

Este video lo compartió en su cuenta de Facebook, en donde se tomó fotos con la Copa del Mundo, videos del show de Shakira, el festejo del gol de Raúl Jiménez y hasta una foto con Infantino.

Este video fue circulado en redes minutos después de las preguntas que muchos aficionados se hicieron, cuestionando si la rifa del boleto solamente fue una cortina de humo o si de verdad fue, pero aquí ya tenemos la respuesta.