Tal vez eres un fan from hell que nos ha acompañado desde el inicio, tal vez eres un asiduo sopilector que le gusta compartir y disfrutar la música, o tal vez terminaste aquí por un descuido o curiosidad. Sopitas FM x Radio Chilango es el programa de radio de Sopitas.com que se transmite de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana a través del 105.3FM en la CDMX.

Afortunadamente no necesitas tener una radio o vivir en la CDMX para disfrutarlo, por lo que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos acompañes en la transmisión en vivo desde nuestra cabina.

Si quieres escuchar alguna rola, o tienes alguna queja, saludo o sugerencia, déjanosla en los comentarios de la transmisión en vivo.

Bu Cuarón nos presenta su primer EP

Una de las nuevas propuestas musicales que se proyectan para crecer durante este 2024 es Bu Cuarón. Ahora bien. Su apellido nos suena bastante porque sí, es hija de Alfonso Cuarón (director mexicano y ganador de muchos premios Oscar). Pero la realidad es que desde hace unos meses ha estado forjando una carrera bastante interesante no en el cine, sino en la música.

Bu Cuarón, de ascendencia no sólo mexicana sino también italiana, está próxima a estrenar su EP debut bajo el título de Drop By When You Drop Dead, y del cual se han desprendido algunos temas, el más reciente “ViceVersa”, la cual se presenta con una carga dramática bastante intensa que combina efectos vocales interesantes.

Para hablar de su EP y su más reciente lanzamiento, platicaremos en Sopitas FM x Radio Chilango con Bu Cuarón, quien nos revelará las referencias literarias detrás de su música, los procesos de creación que atraviesa y todos los detalles de su presentación musical.

Esta es la portada de ‘Drop By When You Drop Dead’, el EP debut de Bu Cuarón/Foto: AWAL

Todo sobre Quebecine

También, en la cabina de Sopitas FM tendremos a Jeanne Dupuis codirectora del festival Quebecine, para que nos cuente todos los detalles de la novena edición de este festival de cine que celebra lo mejor de la industria desde una de las provincias más destacadas de Canadá.

Quebecine arranca este vieres 23 de febrero y estará activo hasta el 3 de marzo en la Cineteca Nacional. ¿Cuáles son las películas imperdibles, qué debes tener en cuenta con esta edición? Todos los detalles por parte de una de las organizadoras.

