Bu Cuarón colabora con Emmanuel Lubezki para el video de "Viceversa"

Lo que necesitas saber: Bu Cuarón unió fuerzas con uno de los colaboradores de su papá para "Viceversa", la rola con la que presenta su primer EP.

Si algo tenemos claro es que este 2024, no nos van a faltar lanzamientos musicales. Ya sabíamos desde hace un buen rato que para este año escucharíamos discos de bandas y artistas que nos encantan. Sin embargo, hay quienes de plano decidieron sorprendiéndonos estrenando música que no veíamos venir, como el caso de Bu Cuarón.

Desde hace un buen rato, la hija del cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, dejó claro que estaba interesada en tener una carrera dentro de la industria musical como cantante, compositora y productora. No por nada, hizo su debut en la más reciente película de su papá, participando en el disco Music Inspired by the Film Roma con la canción “PSYCHO”. Pero después de casi seis años de eso, está lista para mostrarnos en lo que ha estado trabajando en todo este tiempo.

Bu Cuarón lanzará este año su primer EP/Foto: Cortesía

Bu Cuarón lanza “Viceversa”, la primera rola de su EP debut

Resulta que Bu Cuarón arrancó el año con todo, estrenando “Viceversa”, el primer adelanto de su EP debut, el cual llevará por título Drop by When You Drop Dead. Y para ser honestos, este sencillo nos tomó por sorpresa y nos dejó un buen sabor de boca, pues tiene una onda muy única que definitivamente no pueden dejar pasar.

Para que se den una idea de lo que estamos hablando, la rola cuenta con melodías que combinan efectos vocales con sintetizadores y la propia voz natural de Bu, mezclando lo orgánico y lo artificial. Además, acompaña el sonido con una letra sumamente dramática basada en el mundo natual, que tiene algunas referencias literarias (incluido un guiño a Cien años de soledad de Gabriel García Márquez).

Por si esto no fuera suficiente, Bu Cuarón también estrenó el video de “Viceversa”, el cual contó con el mismísimo Emmanuel Lubezki (colaborador habitual de su papá y ganador de tres Oscar a Mejor Fotografía) como director de fotografía del clip. En este visual –dirigido por la propia artista–, la vemos cantando la rola mientras flota en el mar con un bote, reafirmando el toque dramático de la letra.

Los detalles sobre el material debut de Bu Cuarón

Como ya lo mencionábamos antes, esta canción forma parte de Drop by When You Drop Dead, el primer EP de Bu Cuarón –que podremos escuchar completo en primavera–. Respecto a este material y a través de un comunicado, la artista menciona que este material contará con seis rolas que muestran los años de evolución y experimentación musical de la artista.

Este EP también contiene letras en inglés, español e italiano, mostrando la rica diversidad de culturas que han dado forma a la identidad musical de Bu. Además, por lo poco que sabemos, podemos decirles que en todas estas rolas podremos echarle oído a la múltiples facetas de Cuarón, invitándonos experimentar la profundidad y amplitud de su visión creativa.

Esta es la portada de ‘Drop By When You Drop Dead’, el EP debut de Bu Cuarón/Foto: AWAL

Y mientras esperamos a que confirme la fecha exacta en la que podremos escuchar su primer material discográfico de corta duración, a continuación les dejamos el tracklist completo de Drop by When You Drop Dead, el EP debut de Bu Cuarón, el cual pueden reservar por acá.

“Come For Me” “Viceversa” “Game” “Sweet Face” “Paris” “6”

