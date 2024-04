Lo que necesitas saber: Sopitas FM x Radio Chilango es el programa de radio de Sopitas.com que se transmite de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana a través del 105.3FM en la CDMX.

Tal vez eres un fan from hell que nos ha acompañado desde el inicio, tal vez eres un asiduo sopilector que le gusta compartir y disfrutar la música, o tal vez terminaste aquí por un descuido o curiosidad. Sopitas FM x Radio Chilango es el programa de radio de Sopitas.com que se transmite de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana a través del 105.3FM en la CDMX.

Afortunadamente no necesitas tener una radio o vivir en la CDMX para disfrutarlo, por lo que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos acompañes en la transmisión en vivo desde nuestra cabina.

Aquí arriba te dejamos el stream. Suscríbete y si quieres escuchar alguna rola, o tienes alguna queja, saludo o sugerencia, déjanosla en los comentarios de la transmisión en vivo.

El libro ‘Super-deportistas mexicanos’

En Sopitas FM x Radio Chilango, platicaremos con Frida Martínez, quien recién publicó un libro muy especial titulado Super-deportistas mexicanos con la historia de 24 atletas de nuestro país que que han destacado en sus disciplinas a lo largo de los años.

Algunos de ellos resaltan por su dedicación, talento, disciplina y muchos otros factores que los hacen especiales, sobre todo en un entorno tan complicado para el deporte como sucede en nuestro país. México, por decirlo de alguna manera, no siempre ha apoyado a los representantes en los eventos deportivos más importantes… pero aún así, estos 24 atletas han logrado cosas impresionantes.

Toda esta conversación la tendremos a 100 días de que arranquen los Juegos Olímpicos de París 2024, el evento deportivo más grande en la historia y que se lleva a cabo cada cuatro años.

Juegos Olímpicos de París 2024 – Foto: Getty Images

¿Por qué debes ver ‘Civil War’ de Alex Garland?

Alex Garland es uno de los mejores guionistas del siglo XXI. Gracias a él tenemos películas como 28 Days Later, Sunshine y las adaptaciones de novelas como Never Let Me Go. Y no sólo eso, su debut como director fue ni más ni menos que Ex-Machina, una de las piezas de ciencia ficción más impresionantes de los últimos años.

Sus películas como director han generado conversaciones que si bien son confusas a partir de sus premisas elaboradas (cof cof Annihilation), siempre revelan una de las partes más interesantes de la experiencia humana: nuestra relación no con la tecnología, sino con la naturaleza.

Y es aquí donde entra su último largometraje titulado Civil War, el cual si bien no se aleja de la ciencia ficción por la que Garland es tan conocido, plantea un entorno que se percibe cada vez más cercano y que discute la naturaleza de las ciudades: el extremismo.

Kirsten Dunst y Wagner Moura en ‘Civil War’/Foto: A24

Civil War nos muestra un Estados Unidos en una guerra interna que se divide en dos bandos: el gobierno federal liderado por el presidente y las fuerzas separatistas comandadas por los estados de Texas y California. Lo más interesante de Civil War es que no tiene un contexto político específico, sino que habla de las consecuencias de las ideas extremas ya sea de derecha o izquierda.

En Sopitas FM x Radio Chilango vamos a hablar de esta película, la cual está a punto de estrenarse y es una de las más destacadas que hemos visto a lo largo de este 2024. Además, todo parece indicar que es la última cinta de Garland como director… así que vale la pena.

