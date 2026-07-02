Lo que necesitas saber: Importantes medios como The New York Times señalan que ningún presidente de EE.UU. ha tenido semejantes ingresos como Trump

¿Cómo convertirte en millonario en 10 días? Los libros de autoayuda, los cursos de “Sé tu propio jefe” y la mente de tiburón de TikTok de “compra tres depas, renta dos y vive de tus rentas” se quedan cortas al lado del magnate Trump.

Claro que venir de una familia adinerada lo ayudó mucho. Pero nada como ser presidente de los Estados Unidos y beber de sus mieles, ¿verdad? Resulta que, durante el primer año de su segundo mandato, Donald Trump sumó más de 2 mil millones de dólares a su fortuna. ¿Cómo le hizo?

Donald Trump: el rey “criptobro”

En 2019, durante su primera vez en la Casa Blanca, Trump no creía nada en las criptomonedas. Como bien acostumbra, usó sus plataformas para decir que su valor era altamente volátil… pero “cae más rápido un hablador que un cojo”, dicen por ahí.

Foto: Molly Riley para la Casa Blanca

De acuerdo con sus declaraciones financieras obligatorias del 2025, gran parte de los 2.2 mil millones de dólares que ganó, viene de sus activos digitales. Así es, las criptomonedas le dejaron más de un millón de dólares en ganancias.

Donald Trump lanzó su “Meme Coin” oficial —llamado $TRUMP— antes de volver a la Casa Blanca. Esta criptomoneda cotizó 45 dólares al momento de su lanzamiento. Sin embargo, con el paso de la emoción, su precio se devaluó a menos de dos dólares.

¿Perdió lana? ¡Por supuesto que no! El contrato del magnate estipulaba que él ganaría regalías por cada transacción. No importa si el valor de la criptomoneda sube o baja, Trump cobra una comisión.

¿Huele a fraude de criptomonedas?

Fraude como tal, taaal vez no. Pero lo que sí señalaron los expertos fue que varios milloncitos vienen también de World Liberty Financial. Sorpresa: Esta es una plataforma de criptomonedas fundada por sus propios hijos y el hijo de su súper cuate, Steve Witkoff.

Foto: Pexels

¿Y cómo generó tanto dinero esta empresa? Simple: Gracias a las leyes y políticas públicas impulsadas por el presidente Trump. Por ejemplo, una de sus primeras órdenes ejecutivas cuando volvió a la Casa Blanca, fue impulsar y proteger la industria de las criptomonedas.

O sea, el gobierno apoya al sector y así crecen los negocios personales de Trump. A esa fortuna le sumamos los millones que sigue ganando con sus otras empresas, como su campo de golf en Mar-a-Lago, hoteles, bienes raíces y hasta la venta de artículos ridículos: la Biblia Trump.

Trump: ¿Genio de los negocios o conflicto de interés?

Luego de que varios expertos señalaran los conflictos de interés Trump salió a defenderse. Dijo que él no maneja nada de esas inversiones, sino sus asesores e hijos: “Esto es lo que quería el pueblo estadounidense, eligieron a un hombre de negocios“, dijo la vocera de la Casa Blanca.

Foto: Instagram @realdonaldtrump

Además, aprovechó para decir que ni Trump ni su familia se han metido en conflictos de interés. Que todo lo que hace el presidente y su gobierno es con la mejor intención para el pueblo estadounidense… ¿Les creemos?

El presidente remató con un “Saben por qué estoy ganando dinero? Porque la bolsa está subiendo, todos están ganando dinero“. Por favor, ¡que le avise a nuestra cuenta bancaria!

Eso sí, medios como The New York Times señalan que “los ingresos de Trump durante su presidencia no tienen precedente histórico”, donde citan a expertos que comparan su fortuna y negocios con otros presidentes que ha tenido EE.UU. ¿Estaremos frente al digno contrincante de Elon Musk —el único trillonario del mundo—?

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