Jon Batiste: El músico que le puso todo el jazz a ‘Soul’ de Pixar

Este 2020 nos ha traído un montón de sorpresas a pesar de la pandemia y todos los estragos que causó en las distintas industrias. Entre ellas el entretenimiento, pues ante el cierre de las salas de cine en todo el mundo, los estudios más importantes de Hollywood tuvieron que retrasar el estreno de sus películas fuerte del año, entre ellas está Disney, que movió el lanzamiento de la última cinta de Pixar, Soul para su plataforma de streaming.

Sin embargo, eso no impidió que miles de personas en todo el planeta quedaran encantadas con esta historia, la cual se estrenó en Navidad. En ella conocemos a Joe Gardner, un profesor de jazz que el día en que obtiene la oportunidad de su vida para tocar con una gran artista de este género, muere. Es aquí cuando conoce a 22, una alma a la que tiene que ayudar a encontrar esas chispa que de una vez por todas la haga llegar a la Tierra.

Grandes músicos participaron en el soundtrack de ‘Soul’

Además de ser visualmente impresionante y de tener una idea que para ser honestos es sumamente madura y ambiciosa para una película que en papel sería para niños, Soul nos voló la cabeza por lo maravillosa que es la música en ella. Y gran parte de eso se lo debemos a Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails, quienes participaron en el soundtrack de la cinta y que nos presentaron temas llenos de sintetizadores espectaculares.

Pero a la hora de hablar del jazz, el hombre que le dio ese toque a la película y que de verdad nos hizo entrar en el mood fue Jon Batiste, quien también colaboró con un varios temas en el score original. Pero aunque ustedes no lo crean, además de tener un enorme recorrido dentro de la música, este gran pianista ha pasado por toda clase de proyectos que lo fueron acercando a otras ramas del arte, y acá les contaremos sobre él.

¿Quién es Jon Batiste?

Jon Batiste para nada es nuevo dentro de la industria musical. Su carrera comenzó a la edad de 8 años, tocando la percusión y la batería con la banda de su familia, la Batiste Brothers Band. A los 11 años, se cambió al piano por sugerencia de su madre, fue en este instrumento donde desarrolló su habilidad tomando clases de música clásica y transcribiendo canciones de videojuegos como Street Fighter Alpha, Final Fantasy VII y Sonic the Hedgehog.

Para cuando cumplió 17 años, Jon publicó su primer álbum de estudio, Times in New Orleans. Su capacidad de componer melodías complejas lo llevaron a estudiar en la prestigiosa escuela Juilliard, donde recibió una licenciatura en música en 2011 y una maestría en esta misma rama dos años después. Mientras estudiaba lanzó su segundo disco, Live in New York: At the Rubin Museum of Art y al terminar el año ya era un artista destacado en Sudáfrica, Londres, Lisboa, España, París y Estados Unidos.

El nacimiento de Stay Human

En 2007, Jon Batiste debutó en el Concertgebouw de Ámsterdam a la edad de 20 años, produciendo e interpretando su propio espectáculo. Dirigió clínicas, clases y talleres de música por toda Holanda en escuelas de los barrios más pobres y en comunidad desfavorecidas, pero en los años siguientes, este artista lanzó varios proyectos musicales entre ellos, Stay Human, la banda que armó con sus compañeros de Juilliard.

El grupo toma su nombre, según Batiste, de la creencia de que la interacción humana durante una actuación musical en vivo puede elevar a las personas en medio de la naturaleza de “enchufar, desconectar” de la sociedad moderna. La banda lleva a cabo actuaciones callejeras improvisadas, a las cuales llamaron “disturbios amorosos” y por los cuales llamaron la atención de un montón de gente en la Gran Manzana.

La nueva banda del show de Stephen Colbert

Junto a Stay Human y hasta la fecha, Jon Batiste ha grabado tres álbumes de estudio. Pero en 2014, la banda apareció en The Colbert Report, el show del presentador estadounidense Stephen Colbert para interpretar el sencillo “Express Yourself”, un año más tarde se anunció que ellos serían la banda de casa de The Late Show con Stephen Colbert, que se estrenó el 8 de septiembre de 2015 y desde entonces han tocado junto a Billy Joel, Will Smith, MGMT, Wynton Marsalis, John Legend, Grace VanderWaal, Nas y más.

Pero a la par de su carrera con el grupo, siendo el director musical de la banda y que lo ha llevado a compartir escenario con artistas como que lo llevó a compartir Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson, Lenny Kravitz, Ed Sheeran y Mavis Staples, Jon también tiene otros proyectos. En 2017, lanzó los sencillos “Ohio” con Leon Bridges y Gary Clark Jr. así como “Battle Hymn of the Republic” con The Atlantic, pero un año más tarde vería la luz el que sería su álbum debut en solitario, Hollywood Africans.

Su participación en el entretenimiento

Antes de convertirse en un músico famoso, Jon Batiste tuvo un primer acercamiento con el cine y el entretenimiento. Desde 2011 se ganó un papel en la serie de HBO, Treme, donde interpretó en las temporadas 2, 3 y 4 a un artista de jazz similar a él. Por ahí también obtuvo un pequeño cameo junto a Chad Smith –baterista de los Red Hot Chili Peppers– en la película Thrive de Paul Szynol, la cual se centra en un joven pianista con ceguera.

Sin embargo, su gran oportunidad en la gran pantalla llegó en 2012, cuando dio vida a Da Organist T.K. Hazelton, un organista en la cinta Red Hook Summer de Spike Lee. Además de actuar, Jon compuso en un órgano Hammond la música original de la cinta, dando pies a que escribiera el score de otras producciones como el documental de televisión Duke 91 & 92: Back to Back; el cortometraje Melody of Choice y por supuesto, Soul de Pixar.

Por cierto, si quieren conocer más detalles sobre esta película, así como del trabajo de Trent Reznor y Atticus Ross o saber por qué Pixar siempre nos hace llorar, les dejamos a continuación la entrevista que tuvimos con dos de las mentes creativas más importantes del estudio, Pete Docter y Jonas Rivera.