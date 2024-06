Lo que necesitas saber: En Sopitas.com ninguna lista es definitiva, pero acá quisimos hablar de algunas películas con los mejores créditos iniciales y las rolas que las acompañan.

Los créditos iniciales siempre han sido una de las partes más importantes dentro de una película. No sólo porque, en muchos de los casos, revelan la historia, el tono y la narrativa de la cinta, sino porque funcionan como un gancho para las audiencias.

Ahora bien. Las mejores secuencias para créditos iniciales, usualmente vienen acompañados por una gran melodía que, nuevamente, revela el tono de lo que veremos (y escucharemos). Algunas funcionan con la obra principal del score como, por ejemplo, sucede en la filmografía de Alfred Hitchcock (sus secuencias son monumentales).

Pero nosotros preferimos cuando vienen acompañados por rolas, ya sea originales o prestadas. En ese caso, nos armamos una breve lista de algunos de los mejores créditos iniciales, con todo y sus rolas, en películas. Para no dispararnos en el pie, reducimos la selección a títulos del siglo XXI.

Desde luego que este listado no pretenden ser definitivo. Es una simple selección. Y por eso no encontrarán películas como Scott Pilgrim Vs. The World, Up In the Air o Dawn of the Dead, por mencionar algunos de nuestros favoritos. No se enojen, sólo que no podíamos meter TODOS los que nos gustan. Así que si tienen alguna sugerencia, siempre será bienvenida…

Zombieland

“For Whom the Bells Tolls” de Metallica

En 2009 se estrenó Zombieland bajo la dirección de Ruben Fleischer y con el protagónico de Jessie Eisenberg como un estudiante de universidad que debe sobrevivir solo al apocalipsis zombie que ha destruido a Estados Unidos. Entendemos desde un inicio que tiene pocas habilidades sociales, pero es eso lo que lo ha ayudado a sobrevivir.

A la par, ha creado una serie de reglas que sigue al pie de la letra como hacer cardio, rematar a los zombies, usar el cinturón de seguridad en los autos o precalentar antes de entrar a un lugar sospechoso. Y es aquí donde hablamos de los créditos iniciales de Zombieland, uno de los más gore, divertidos e intensos.

La secuencia arranca después de que el protagonista, como narrador, nos explica algunas de las reglas de supervivencia. De ahí comienza a sonar “For Whom the Bells Tolls” de Metallica mientras vemos a distintos zombies atacando humanos en distintas situaciones… y todo en slow motion: la novia en una boda, una stripper persiguiendo a los clientes, una especie de Scarface defendiéndose. Nadie está a salvo en Estados Unidos de Zombieland.

Drive

“Nightcall” de Kavinsky

Una de nuestras películas favoritas por siempre y para siempre es Drive de Nicolas Winding Refn con Ryan Gosling. Esta cinta de 2011 nos presenta a un sujeto simplemente conocido como Driver, el cual vive en la ciudad de Los Angeles y tiene dos trabajos.

El primero es ser doble de acción especializado en escenas de autos. El segundo, es el conductor de criminales durante atracos o asaltos. Su único trabajo es manejar y sacarlos del lugar donde se realizó el crimen. La película se acompaña por uno de los mejores score patrocinado por Cliff Martinez, y un soundtrack espectacular que incluyó a Chromatics y Kavinsky.

Fue este último el que se armó la canción principal de Drive titulada “Nightcall” para los créditos iniciales. Ahora bien. Esta secuencia es bastante sencilla porque nos muestra a Driver manejando por la ciudad y ya. No parece tener mucho chiste. Pero en realidad, es perfecta porque nos presenta el tono de la cinta en aspectos visuales, narrativos y sonoros. Y para nosotros es bellísima.

Watchmen

“The Times They Are A Changing’” de Bob Dylan

Obviamente Zack Snyder debía aparecer en esta lista, y lo hace con la larga secuencia de créditos iniciales de Watchmen (que, por cierto, el mismo Christopher Nolan la considera como una de las mejores películas de superhéroes en la historia).

Para arrancar con Watchmen, Snyder nos lleva por un recorrido que va de la década de los 40 hasta los 80 con la canción “The Times They Are A Changing” de Bob Dylan. Con algunos flashes de cámara y el icónico slow motion, tenemos la oportunidad de ver a Silk Spectre, The Comedian y otras figuras conocidas como Minutemen.

Snyder nos lleva al anuncio en 1945 del fin de la Segunda Guerra Mundial con la recreación de la fotografía del beso del marinero (aquí con Silhouette) y la “enfermera” que dio paso al inicio de la Guerra Fría. Aquí comienzan a eliminar a algunos de los enmascarados, a la vez del nacimiento de quienes se convertirían en la generación de los Watchmen.

Ocurre el asesinato de John F. Kennedy en manos de The Comedian, surge la relación entre Fidel Castro y Leonid Brézhnev y las manifestaciones en contra de la Guerra de Vietnam marcadas por el Flower Power. Está el auge de Andy Warhol, la llegada del hombre a la Luna acompañado de Doctor Manhattan y la importancia del Studio 54 con Ozymandias y las celebridades del momento como The Village People y David Bowie.

Lord of War

“For Watch It’s Worth” de Buffalo Springfield

Lord of War es una película que desde su estreno en 2005, ha dividido opiniones respecto a si es un buen filme o no. Se trata de una comedia negra protagonizada por un traficante, migrante ucraniano, llamado Yuri Orlov, interpretado por Nicolas Cage. Yuri asegura que sus productos matan menos gente que los cigarros o el alcohol.

Yuri ha trabajado con todos los ejércitos del mundo, “formales e informales”, y la película se centra en los nuevos mercados para el tráfico de armas (conflictos, guerras civiles, delincuencia organizada) y el riesgo del negocio (tratados de paz en regiones que podrían estallar en la violencia).

Mencionamos esta película porque los créditos de inicio muestran la premisa de la cinta entera. A través de una secuencia titulada “The Life of a Bullet”, tal cual vemos el recorrido que hace una bala no con un disparo, sino desde su creación hasta que cumple su objetivo: matar a una persona.

La fabricación e inspección en algún país de primer mundo, la venta formal de la bala, su llegada al mercado negro, hasta el disparo directo en la cabeza de un niño en un país tercermundista. Esta secuencia viene musicalizada por “For Watch It’s Worth” de Buffalo Springfield.

Napoleon Dynamite

“We’re Going To Be Friends” de The White Stripes

Napoleon Dynamite (2004) de Jared Hess es el ejemplo perfecto de cómo una película no necesita un presupuesto enorme para ser en un éxito de taquilla, recibir buenas críticas y convertirse en un clásico inmediato dentro y fuera del cine americano.

Esta película costó 400 mil dólares y se armó un total de 46 millones en la taquilla. Y dentro de la cinta misma, los créditos iniciales ejemplifican esto, pues son tan simples pero funcionan tan bien con la narrativa de la cinta, que son perfectos… hermosos… sublimes.

Musicalizados, además, con “We’re Going To Be Friends” de The White Stripes, vemos los créditos a través de dibujos, comida, tarjetas y cualquier objeto cotidiano. En verdad es tan simple, que es maravillosa.

The Girl with the Dragon Tattoo

“Immigrant Song” de Karen O con Trent Reznor y Atticus Ross (cover a Led Zeppelin)

Era una obligación tener a David Fincher en esta lista. Ahora bien. Estamos considerando únicamente películas que han salido en el siglo XXI, por lo que Se7en no cuenta (y lo mencionamos porque, en nuestra humilde opinión, tiene uno de los mejores créditos iniciales en la historia del cine sumado al remix de Nine Inch Nails).

En ese caso, en nuestro listado aparecen los créditos iniciales del remake de Fincher de The Girl With the Dragon Tattoo de 2011, los cuales nos recuerdan un poco a la narrativa de los intros de James Bond… ¿cierto? No porque la película tenga a Daniel Craig, sino por la forma en la que juega con las imágenes y la música. Ustedes dirán.

Estos créditos corrieron a cargo del estudio de efectos especiales en CGI, Blur. La idea de Fincher era contar la historia de la trilogía completa a través de metáforas visuales con objetos, símbolos y cuerpos. El fluido negro presente en todos ellos, era clave para hablar de la violencia en la historia. Y todo se pone mejor si pensamos que estos dos minutos y cachito vienen acompañados de un cover de Karen O junto a Trent Reznor y Atticus Ross de “Immigrant Song”.

This is England

“54-46 That’s My Number” de Toots and the Maytals

Hay algo con las imágenes de archivo y documentales dentro de las ficciones, que nos fascina. No sabemos cómo explicarlo, pero nos emociona la unión entre imagen que pertenece a la ficción, retratando una realidad actual o de la historia, y la realidad misma. ¿Son parecidas?, ¿de dónde surge la idea?, ¿cómo la explicamos?

Y eso es lo que sucede con los créditos iniciales de This is England de 2006 con la dirección de Shane Meadows. Esta película es una maravilla, y la secuencia de créditos sólo marca la pauta para lo que vemos a continuación. ¿Pero por qué son tan geniales?

Primero, porque van musicalizados con “54-46 That’s My Number” de Toots and the Maytals. En segundo lugar, son los videos de archivo protagonizados en su mayoría por Margaret Thatcher en conjunto con pasajes cotidianos de la ciudad y el campo, los bailes, las peleas, las bodas reales, la música y el llamado del gobierno a entrarle al quite en la Guerra de las Malvinas.

Deadpool

“Angel of the Morning” de Juice Newton

Tuvimos un debate interno entre meter a esta lista los créditos iniciales de la primera película de Deadpool (2016) o de la segunda (2018). ¿Por qué? Porque ambos son geniales. Al final nos decantamos por mencionar los de la primera porque fueron los que sentaron las bases para la segunda. Y además, por la segunda entrega hace una parodia a James Bond con Celine Dion de fondo.

No es que nos moleste lo de la parodia, pero los primeros son más “originales”, por decirlo de alguna manera. En Deadpool, la cinta arranca con sus créditos iniciales mientras escuchamos “Angel of the Morning” de Juice Newton sin saber la ola de violencia que viene después.

Se trata de una secuencia en slow motion donde hacemos un recorrido por un escenario que arranca con el rostro de un sujeto que acaba de recibir un balazo en la cabeza… y así, nos alejamos de las particularidades del cuadro para abrir la toma y ver un accidente automovilístico que seguro provocó Deadpool mientras perseguía a los malos. Una genialidad si nos preguntan.

Superbad

“Too Hot to Stop” de The Bar-Kays

¿Podemos coincidir en que Superbad es la mejor teen movie del siglo XXI? Creemos que sí. Y también nos gustaría coincidir en que tiene una de las mejores secuencias iniciales para sus créditos.

La historia fue escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg cuando tenían 14 años. Y la todo es bastante simple en Superbad, incluidos los créditos iniciales en donde vemos las figuras de Michael Cera y Jonah Hill bailando al ritmo de The Bar-Kays con “Too Hot to Stop”.

En una entrevista, Cera dijo que improvisó todos los movimientos del baile que aparecen al inicio durante más de una hora. Las mejores partes fueron las que usaron en el corte final. Funciona todo a la perfección y nos da el tono que tendrá la película.

Guardians of the Galaxy Vol. 2

“Mr. Blue Sky” de Electric Light Orchestra

Con esta película también tuvimos un debate de si poníamos en la lista los créditos iniciales del Volumen 1 o el Volumen 2. En la primera entrega de Guardians of the Galaxy de James Gunn vemos a Star Lord bailando al ritmo de “Come and Get Your Love” de Redbone, una rola que define tanto del personaje como la historia.

Recordamos que parte de esta secuencia aparece en Avengers: Endgame de 2019 mientras Nebula y War Machine llegan a Morag. La reacción de Rhodey es graciosa: “So he’s an idiot?“, le pregunta a Nebula mientras escuchamos a Peter Quill cantando. “Yeah“, responde ella decepcionada.

Pero los créditos iniciales de la segunda son aún más divertidos, pero sobre todo tiernos. Mientras los Guardianes (Star-Lord, Gamora, Drax y Rocket) pelean contra un monstruo llamado Abilisk, Baby Groot conecta una bocina y comienza a bailar al ritmo de “Mr. Blue Sky” de Electric Light Orchestra (y detrás, todos reciben una paliza monumental) hasta que Drax hace que Groot pierda el estilo.

