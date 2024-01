Lo que necesitas saber: Sundance siempre ha sido un festival clave para la industria del cine. Y tras varias décadas de presentarnos filmes, se hizo un listado con lo mejor.

Del 18 al 28 de enero, se llevará a cabo la edición de 2024 del Sundance Film Festival, uno de los eventos en la industria del cine más importante a nivel internacional que a lo largo de casi 40 años, ha presentado algunas de las mejores propuestas fílmicas tanto en narrativas como de creadores.

Por eso, un grupo de más de 500 directores, críticos y personajes en la industria, se armaron una lista con 10 películas geniales que se han estrenado en Sundance, y que tras su proyección en el festival, marcaron un antes y un después.

Para que se den una idea de los definitiva que es esta lista, deben saber que entre todas las ediciones de Sundance, se han estrenado más de 4 mil películas. Así que, por acá se las dejamos para que les echen un ojo (porque sí, les decimos dónde están disponibles).

Sundance Film Festival / Foto: Sundance

10. Blood Simple

Joel Coen

Blood Simple es una película dirigida por Joel Coen, producida por Ethan y escrita por los dos. La cinta participó en la primera edición del Sundance Film Festival y se llevó el Gran Premio del Jurado en 1985 y está protagonizada por Frances McDorman como Abby, quien huye de su cruel marido con la ayuda de uno de los empleados de este.

Blood Simple está disponible en MUBI.

9. Y tu mamá también

Alfonso Cuarón

Y tu mamá también de Alfonso Cuarón se convirtió en una de las películas más importantes no sólo de la filmografía en México a principios del nuevo milenio, sino a nivel internacional, recibiendo varios premios internacionales en el Festival de Venecia, por ejemplo, o nominaciones a los premios Oscar por Guion y Película extranjera.

Pero su debut fue en Sundance en 2002, presentando también al mundo a Diego Luna y Gael García Bernal. Y tu mamá también sigue el viaje que dos amigos, Tenoch y Julio, hacen junto a una española llamada Luisa del que se desprenden varios conflictos, revelaciones y aventuras.

8. Boyhood

Richard Linklater

Richard Linklater comprometió al elenco de Boyhood a filmar su historia a lo largo de 12 años con el objetivo, primero, de contar la historia de vida de una familia sin tener que hacer cast de las versiones mayores de cada uno (para que se den una idea, el director le pidió a Patricia Arquette que no se hiciera ningún tipo de cirugía plástica para evitar alteraciones en su personaje).

Pero principalmente, de crear una pieza fílmica única. Boyhood se presentó en Sundance, y nos regaló la historia de Mason, interpretado por Ellar Coltrane, un niño al que vemos crecer de los 5 a los 18 años en una extensa coming-of-age que nos revela los conflictos usuales de la vida de una persona que experimenta y reconoce el mundo.

7. Before Sunrise

Richard Linklater

Esta es la segunda película de Linklater en este listado que reconoce lo mejor de Sundance. La primera fue Boyhood y la segunda en Before Sunrise, la cual es la primera entrega de la trilogía conocida como Before, protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy.

Before Sunrise se estrenó en 1995 y con base en puros diálogos, nos presentan a dos jóvenes que se encuentran en un extenso viaje por diversas ciudades europeas. Jesse es estadounidense y Céline es francesa, y se encuentran en un tren entre Budapest y Viena.

Comienzan un diálogo largo que aborda diversos temas como romance, sexo, arte. Al llegar a Viena Jesse convence a Céline de que baje con él y recorran la ciudad mientras continúan conversando. Tras una noche juntos, prometen encontrarse en un periodo de meses que no se lleva a cabo, y el cual da paso a la segunda entrega de la trilogía.

Before Sunrise está disponible en HBO Max.

6. sex, lies, and videotape

Steven Soderbergh

Si les gustan las películas que se basan en conversaciones, entonces sex, lies, and videotapes les va a gustar. Ahora bien. Podrían pensar que en este mismo listado aparecen no una, sino dos cintas de Linklater y esas conversaciones son definitivas. Pero, el trabajo de Soderbergh, a diferencia de Linklater, es más rápido, y en el caso de esta película, más erótico.

sex, lies, and videotapes nos muestra a cuatro personajes clave: John, Ann, Cynthia y Graham. John y Ann están casados, pero no tienen sexo. Para ella, el sexo está sobrevalorado, para él no. Así que comienza un romance con Cynthia, la hermana de su esposa.

Luego, Graham, un sujeto misterioso del pasado, aparece, y comienza a coquetear con Ann. Pero no de una manera sexual y superficial, sino a través de las conversaciones y de la palabra.

5. Memento

Christopher Nolan

En 2001, Christopher Nolan llegó a Sundance con su segundo largometraje titulado Memento sobre un sujeto llamado Leonard Shelby, quien investiga el asesinato de su esposa mientras sufre de amnesia. Su cuerpo y todos los espacios que visita, revelan una pista sobre lo sucedido. Y el final… no se los revelaremos pero es una genialidad.

En realidad, todo el filme y la estructura con la que Nolan construyó la línea del tiempo, es increíble. Memento recibió, luego, nominaciones a los Globos de Oro y a los premios Oscar. Este filme, a pesar de ser el segundo de Nolan, fue el que lo presentó en un plano internacional, dando paso al remake de Insomnia, la trilogía de Batman, y todas las películas que han impactado a la industria.

Memento está disponible en Prime Video.

4. Little Miss Sunshine

Jonathan Dayton y Valerie Faris

La historia de la producción de Little Miss Sunshine es muy interesante. Por el elenco que integraba, la había tomado una productora relativamente grande. Pero después de dos años, la botó. Y unos arriesgados del cine independiente la tomaron, la terminaron y la llevaron a Sundance.

Tras su primera proyección, Little Miss Sunshine recibió una larga ovación por parte de la audiencia y de los medios, y desde 2006 es un clásico de los dosmiles. La película cuenta en su elenco con Abigail Breslin, Greg Kinnear, Toni Collette, Alan Arkin, Steve Carell y Paul Dano, todos integrantes de la familia Hoover.

Olive es una niña que ha trabajado duro, junto a su abuelo, para convertirse en una reina de belleza. La película nos lleva por el road trip que la familia realiza para llevar a Oliver al concurso, mientras se revelan todos los conflictos personales de cada miembro.

Little Miss Sunshine está disponible en Star+.

3. Get Out

Jordan Peele

Qué no se ha dicho de Get Out. Se trata del debut como director de Jordan Peele, quien de manera inmediata se convirtió en una de las figuras más emocionantes y creativas en la industria del cine gracias a la esencia de sus filmes: entre más realista sea la historia (a pesar de pertenecer a la ciencia ficción, por ejemplo), más aterrador es el escenario.

Get Out tiene como protagonista a Daniel Kaluuya para interpretar a Chris, un joven fotógrafo afroamericano que tiene una relación con Rose. Ambos van camino a la casa de los padres de ella para que Chris los conozca. En un inicio, todo parece una reunión regular para que el novio se presente con los padres de la novia.

Pero pronto, Chris descubre que se trata de una trampa, y su visita se convierte en una pesadilla en la casa de una familia y una comunidad históricamente racista.

Get Out está disponible en Prime Video.

2. Reservoir Dogs

Quentin Tarantino

Pocos directores han tenido el impacto cultural que tuvo Quentin Tarantino con su primera película de 1992: Reservoir Dogs. Esta película integró en su elenco nombres como los de Harvey Keitel, Steve Buscemi, Michael Madsen, Lawrence Tierney y Tim Roth.

Reservoir Dogs nos presenta a Mr. Joe, quien reúne a un grupo de seis asaltantes que no se conocen para armar un plan y robar una joyería. El hecho de que no se conocen, sirve para evitar la existencia de una “rata” en el grupo. Sin embargo, desde el momento de la elección, ya hay una, y durante el robo hay un enfrentamiento con la policía que elimina a unos, hiere a otros y desespera al resto.

La dinámica que establece Tarantino con los diálogos y el desarrollo de los personajes en Reservoir Dogs, se convertiría en uno de los elementos clave de su filmografía: la música, atmósferas tensas, diálogos inocuos, y más.

Reservoir Dogs está disponible en MGM.

1. Whiplash

Damien Chazelle

Whiplash se llevó el Audience Award y el Gran Premio del Jurado en Sundance en 2014. Se trata del debut como director de Damien Chazelle, quien después dirigió La La Land (ganadora-NO-ganadora del Oscar a Mejor Película), First Man y Babylon.

Esta cinta está protagonizada por Miles Teller como un estudiante llamado Andrew Neyman que estudia música en Nueva York en una de las escuelas más prestigiosas en todo el país. Un día, mientras toca la batería, capta la atención del señor Fletcher, un cruel y despiadado maestro que también es el director de la banda de jazz.

Whiplash está disponible en Netflix.

Miles Teller y J.K. Simmons en ‘Wiplash’. Foto: Sony Pictures

A través de tortura psicológica y física, humillaciones, juegos mentales, es que Flecther lleva al límite a alguno de sus alumnos para convertirlos en las piezas clave del mundo de la música, sobre todo en bajo mundo del jazz. Pero la película plantea todo el tiempo la pregunta de: si Andrew no sangra bajo el mando de Fletcher, ¿el mundo no se estaría perdiendo a un gran músico? Y: ¿cuál es el costo real?

Esta película marcó un antes y después en la industria del cine en muchos sentidos. Primero porque representó la presentación de Chazelle como uno de los cineastas más prometedores, llevándose el Oscar a Mejor Director a los 32 años, el más joven en la historia. También por la narrativa del filme, el uso del sonido y la música y muchos aspectos más que no sólo la han convertido en la favorita de este listado de Sundance, sino de muchos espacios más.

