La ceremonia de The Game Awards 2023 se realizó recientemente, y como es costumbre, nos trajo el anuncio de varios títulos que se miran interesantes de cara al futuro. En ese sentido, el que más llamó la atención fue OD de Hideo Kojima y Jordan Peele.

Así como lo leen… El reconocido diseñador de videojuegos y el director de cine que nos ha traído películas como Get Out y Nope, se están juntando para armar algo muy especial que, ya de entrada, trae una vibra de terror muy llamativa. Les contamos qué onda por acá.

‘OD’, el próximo videojuego de Hideo Kojima y Jordan Peele

Los rumores sobre esta entrega ya corrían desde el 2022, pero sin muchos detalles al respecto. De hecho, en un primero momento, se sabía que este nuevo videojuego llevaría por nombre ‘Overdose’. Y fiel a su estilo, el exdesarrollador de Konami espero bastante rato para dar un adelanto.

Hay que decir que los detalles siguen siendo un tanto escasos, pero al menos ya tenemos un vistazo del nuevo juego del creador de Death Stranding. OD (que sería el título oficial y abreviación de Overdose) es la próxima novedad de Hideo Kojima, que tendrá como socio creativo a nada más y nada menos que Jordan Peele, ganador del Oscar.

De acuerdo con el sitio oficial de Kojima Productions, este título “explora el concepto de poner a prueba tu umbral de miedo… mientras desdibuja los límites de los juegos y las películas”. La trama del juego no ha sido revelada, pero dadas las revelaciones, podemos esperar que OD de Hideo Kojima y Jordan Peele sea una entrega con un estilo cinematográfico muy marcado.

Tenemos un teaser que luce genialmente creepy

Aunque no tenemos detalles sobre la historia que seguirá este videojuego, sí sabemos quiénes lo protagonizarán. Las actrices Sophia Lillis (quien interpretó a Beverly en la saga más reciente de It) y Hunter Schafer (Euphoria, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) interpretarán a un par de personajes.

Pero no solo ellas aparecerán… También lo hará el legendario Udo Kier, a quien muchos recordarán por pelis como Suspiria, Blade, Shadow fo the Vampire, Blood of Dracula, Flesh of Frankenstein, entre otras.

Los fans quizá no se han sorprendido tanto con el agregado de actores a OD de Hideo Kojima y Jordan Peele. Recordemos que en Death Stranding, el juego más popular de Kojima tras su salida de Konami, tuvo a Norman Reedus (recordado por su papel de Daryl Dixon en The Walking Dead) como protagonista.

Una de las cosas más destacadas del nuevo videojuego, al menos en este primer anuncio, son los gráficos bastante realistas que, según diversas fuentes, utilizan el sistema MetaHuman de UnrealEngine.

Y bueno, para que vayan calando de qué va esta onda, aquí les dejamos el teaser tráiler del juego que aún no tiene fecha de lanzamiento, pero que se está desarrollando de la mano de Xbox Game Studios. Así que ya queda más que claro para qué consola se está creando…

