Lo que necesitas saber: Quentin Tarantino iba en serio con la idea de encabezar la nueva película de 'Star Trek'. Sin embargo, hubo una razón personal que lo detuvo.

En el mundo del entretenimiento suele pasar que por alguna. u otra razón, tanto directores como actores dejan proyectos que pintaban interesantes o para cosas grandes. Tal es el reciente caso de Quentin Tarantino, quien por un motivo bastante peculiar, no quiso dirigir la siguiente película de Star Trek… así como lo leen.

Desde hace un buen rato les platicamos que el legendario cineasta estaba involucrado en la nueva cinta y universo cinematográfico de la popular franquicia de ciencia ficción. Sin embargo, con el paso de los años la información sobre este proyecto prácticamente desapareció y ahora sabemos que el propio Tarantino fue quien se bajó del barco.

Quentin Tarantino estuvo muy cerca de dirigir lo nuevo de ‘Star Trek’/Foto: Getty Images

Quentin Tarantino dejó el proyecto de ‘Star Trek’ por esta razón

Resulta que en entrevista con Collider, el guionista Mark L. Smith (encargado de escribir el guion de la nueva película de Star Trek y quien trabajó con Alejandro González Iñárritu en The Revenant) reveló la razón por la que Quentin Tarantino ya no quiso dirigir la cuarta entrega del reboot de la saga que comenzó con J.J. Abrams en 2019.

“Quentin y yo íbamos y veníamos, él iba a hacer algunas cosas al respecto, y entonces empezó a preocuparse por el número, su especie de número no oficial de películas”, dijo Smith al respecto. “Recuerdo que estábamos hablando y dijo: ‘Si pudiera hacerme a la idea de que Star Trek podría ser mi última película, lo último que haga. ¿Es así como quiero acabar?”, agregó Mark.

Quentin Tarantino/Foto: Getty Images

El guionista de la cinta contó detalles de la visión de Tarantino

Mark L. Smith se dejó ir como hilo de media, pues más adelante declaró lo siguiente: “Creo que ese fue el bache que nunca pudo superar, así que el guión sigue ahí en su mesa. Sé que ha hablado muy bien de él. Me encantaría que se hiciera. Es sólo uno de esos (proyectos) que no puedo ver que suceda. Pero sería la mejor película de Star Trek, no por mi guión, sino por lo que Tarantino iba a hacer con ella. Era una cosa de locos”.

Para nadie es un secreto que Quentin Tarantino ha manifestado abiertamente su deseo de retirarse de la dirección tras diez películas, y The Movie Critic podría ser la última. Pero continuando con este tema, Smith señaló que la versión del cineasta de Star Trek habría sido clasificada como “un sólido clasificación R”.

Quentin Tarantino en 2019/Foto: Getty Images

“Creo que su visión era ir duro. Iba a tener un poco de la violencia de ‘Pulp Fiction’. Nos guardamos un par de cosas para los personajes especiales, para introducirlos en el mundo de Star Trek, pero lo que realmente le daba era el toque picante y el estilo Tarantino. Habría sido genial”, concluyó Mark L. Smith.

¿Qué les parece? ¿A poco no se les antojó ver la versión de Star Trek de Quentin Tarantino? Definitivamente, después de conocer todos estos detalles, no tenemos la menor duda de que pudo ser una de las mejores películas no solo de la franquicia, quizá de la ciencia ficción de los últimos tiempos. Ni modo, tendremos que aprender a vivir con que jamás checaremos esta cinta.

Te puede interesar