Para nadie es un secreto que de algunos años para acá, han crecido de manera brutal las propuestas de entretenimiento que vienen desde Corea del Sur (POR ACÁ les explicamos el fenómeno). La prueba de que en dicho país están haciendo producciones importantes es Parasite de Bong Joon-ho (que se llevó el Oscar a mejor película, mejor director, mejor película internacional y mejor guión original) y por supuesto que las grandes empresas de Hollywood le están apostando al talento coreano. Como el caso de Netflix, que para este 2023 nos traerá un montón de series y películas directamente de esta parte del mundo.

Durante 2022, el gigante del streaming se dio cuenta del potencial que tienen los títulos coreanos, pues más del 60% de sus suscriptores eligieron ver k-content durante el año pasado… una locura. Para que se den una idea del crecimiento de estas series y películas en el catálogo, en nuestro país, varias producciones como Woo, una abogada extraordinaria; La casa de papel: Corea; Mar de la tranquilidad; Tribunal de menores; Propuesta laboral, La belleza de Gangnam; Las inclemencias del amor; El sonido de la magia, Forgotten (AQUÍ les contamos sobre este thriller) y más se colocaron en el top 10 local. Así que como verán, muchos mexas pasaron el rato viendo historias de amor, drama y comedia creadas de ese lado del planeta.

Ilustrativa. Foto: Getty Images

Netflix estrenará un montón de contenido de Corea del Sur durante el 2023

Es por eso que aprovechando la enorme popularidad que tienen las producciones con talento originario de Corea del Sur y para continuar explorando este sector, este 17 de enero, Netflix hizo un anunció muy importante. Durante los meses del 2023 llegarán 34 películas, series , reality shows y documentales surcoreanos a su plataforma, con la idea de que el público tenga varias opciones de distintos géneros y estilos. En pocas palabras, quieren que haya algo para todos los gustos y acá les contaremos de qué va cada uno de estos títulos.

Series

El monstruo de la vieja Seúl

Una serie de intriga con monstruos ambientada a mediados del año 1945 —uno de los más oscuros de la historia de Corea—, sobre dos jóvenes que intentan sobrevivir mientras enfrentan a un monstruo nacido de la codicia humana.

¡Doona!

¡Doona! es la historia de un romance que nace en una casa para estudiantes cuando Won-joon, un universitario promedio, conoce a Doona, una exestrella del K-pop.

Black Knight

Ambientada en el año 2071, donde la gente depende de los respiradores debido a la extrema contaminación del aire, Black Knight es una serie de Netflix que sigue a un legendario repartidor con extraordinarias habilidades de combate y cuyo trabajo es la única esperanza para los refugiados en este mundo.

Tu tiempo llama

Tu tiempo llama es una serie romántica donde Jun-hee, quien extraña a su novio fallecido un año atrás, regresa en el tiempo a 1998 para conocer a Si-heon, un hombre idéntico a su novio.

La gloria: Parte 2 (Marzo 2023)

La gloria es una serie de Netflix que cuenta la historia de una mujer quebrada por la violencia escolar —quien ha dedicado su vida a tejer una delicada red de venganza— y de las personas que caen en su trampa.

La canción de los bandidos

Una aventura de acción ambientada en la tumultuosa era de la colonización japonesa de Corea, que narra las andanzas de un grupo que, por diversas razones, termina en la tierra sin ley de Gando y se une para proteger a Joseon y a sus habitantes.

D. P.: El cazadesertores – Temporada 2

D. P.: El cazadesertores es una serie de Netflix que sigue a Jun-ho y Ho-yeol, de la Unidad de Cazadesertores de las Fuerzas Armadas coreanas, a medida que descubren realidades ajenas a ellos en sus persecuciones de diversos desertores militares.

La chica enmascarada

Esta es la historia de Kim Mo-mi, una oficinista insegura de su apariencia de día e influencer de noche que transmite videos en vivo mientras cubre su rostro con una máscara y se ve envuelta en un incidente imprevisto que desatará una dramática serie de eventos.

Sabuesos

Sabuesos es la historia de dos jóvenes que entran al mundo de los prestamistas usureros para hacer dinero, pero que quedan atrapados en una red de poderes mucho más siniestros.

Celebridad

Esta es una serie que muestra la realidad sin caretas de la glamorosa y competitiva vida de las celebridades que encuentra Seo A-ri, una chica que se adentra en este mundo donde la fama y el dinero van de la mano.

‘La chica enmascarada’/Foto: Netflix

Dulce hogar: Temporada 2

Song Kang, Lee Jin-uk, Lee Si-young, Ko Min-si y Park Gyu-young, —los residentes de Verde Hogar que nos ofrecieron momentos llenos de acción en la temporada pasada, cuando arriesgaban sus vidas en sangrientas batallas contra sus vecinos convertidos en monstruos— regresan en la temporada 2 para llevar la emoción y la tensión al siguiente nivel.

Batalla de amor

Esta es una comedia romántica sobre una mujer que detesta perder ante los hombres y un hombre que desconfía profundamente de las mujeres, en la que ambos experimentan un amor belicoso que les ofrecerá una oportunidad de sanar heridas.

Una dosis diaria de Sol

Una dosis diaria de Sol es una serie de Netflix que explora el mundo al interior de una sala psiquiátrica y las historias de las personas con las que se encuentra Da-eun, la nueva enfermera del Departamento de Salud Mental de un hospital.

Adiós, Tierra

Esta producción muestra el caos que se cierne sobre el planeta cuando faltan 200 días para que un asteroide lo destruya, y las historias de las personas que viven el tiempo que les queda.

Queenmaker

Queenmaker es una serie de Netflix que sigue la historia de Hwang Do-hee, una genio de las relaciones públicas que solía supervisar el equipo de Estrategia Corporativa del Grupo Eunsung, y que ahora se enfrasca en una campaña electoral a favor de Oh Kyung-sook, una abogada de derechos humanos que tiene un apodo muy particular por haber sobrevivido a todo tipo de circunstancias hasta lograr ser elegida como alcaldesa de Seúl.

Behind Your Touch

Ye-boon siempre soñó con ser veterinaria en la pequeña localidad de Mujin, en Chungjeong-do, pero ahora está atascada haciendo tareas rutinarias para pagar las cuentas, como intervenir en los nacimientos de los terneros y vacunar peces.

Curso intensivo de amor

Una comedia romántica entre Chi-yeol, un instructor exitoso que trabaja en el distrito de Daechi, más conocido como el centro de la educación en Corea, y Haeng-sun, una exatleta del equipo nacional de handbol que ahora tiene una tienda de guarniciones cerca de allí.

The Good Bad Mother

Young-soon, una madre que enviudó muy joven, se encarga de una granja de cerdos y cría sola a su hijo Kang-ho. Decide ser una “mala madre”, dura con su hijo, porque no quiere que crezca sin dinero ni poder.

King the Land

Elegante, carismático, inteligente y chic, el heredero de King Group Gu-won lo tiene todo, menos el recuerdo de su madre. En un intento por recuperar la memoria, regresa a King Hotel.

Destined with you

Shin-yu, un importante abogado, debe resguardar el templo situado en la ladera de la montaña Onju a causa de una maldición que pesa sobre su familia desde hace 350 años.

See you in my 19th life

Basada en el webcómic See You In My 19th Life, esta es una apasionante historia de amor cíclica entre Ban Ji-eum, que tiene la extraordinaria capacidad de recordar sus vidas pasadas, y Moon Seo-ha, a quien está destinada a conocer.

‘See you in my 19th life’/Foto: Netflix

Películas

Boksoon debe morir

Boksoon lleva una doble vida: es la madre de una adolescente y también una asesina profesional en la agencia especializada MK. Atrapada entre sus exigencias laborales y su deber como madre, Boksoon se niega a completar una misión que le asignaron y se entrega a una lucha inevitable.

JUNG_E

Ambientada en el siglo XXII, muestra una Tierra desolada que ya no se puede habitar debido al cambio climático. Entre todo el caos, se desata una guerra interna en el refugio que se construyó para la supervivencia humana. La victoria —es decir, el término de la guerra— ahora depende de encontrar la manera de clonar a una heroína para crear un robot mercenario.

Bailarina

Esta película muestra la increíble y despiadada venganza de Okju, una exguardaespaldas, para honrar el deseo de su mejor amiga Minhee.

‘JUNG_E’/Foto: Netflix

Creyente 2

Esta película de acción sobre crímenes sigue la inquietante guerra entre Won-ho, que aún está tras el rastro de la organización del Sr. Lee y el desaparecido Rak luego de la pelea en la estación de Yongsan, Brian, quien ha regresado, y un nuevo personaje a quien se conoce como Big Knife.

Unlocked (17 de febrero de 2023)

Una intriga policial sobre una mujer que ve su vida amenazada después de que pierde el celular, que contiene toda su información personal.

La partida de go

Los legendarios rivales Cho Hoon-hyun (Lee Byung-hun) y Lee Chang-ho (Yoo Ah-in), que alguna vez fueron maestro y alumno, se baten a duelo en un campeonato de go.

‘Unlocked’/Foto: Netflix

Realitys

19/20 (Nineteen to Twenty)

Este es un reality que sigue las vidas de un grupo de jóvenes de la generación Z una semana antes de que cumplan veinte años. Durante esa última semana con diecinueve años, los jóvenes aprenden cosas prácticas y se preparan para la vida adulta.

El plan del diablo

El plan del diablo es una competencia de supervivencia en la que el ganador se lleva una enorme suma de dinero. Entre los participantes se incluyen celebridades e influencers, quienes comienzan el juego con una sugerencia del diablo: que se quiten sus máscaras sociales y revelen su verdadera identidad.

Siren: Survive the Island

Siren: Survive the Island es una competencia en donde 24 mujeres expertas en estrategia y combate forman 6 equipos según sus profesiones para enfrentarse entre sí.

Zombieverse

En Zombieverse, los competidores deben completar misiones para sobrevivir en Seúl, que se ha convertido en un mundo zombie.

Habilidad física: 100

Una feroz competencia de destreza física diseñada para encontrar al cuerpo con mejor capacidad atlética y estado físico.

‘Zombieverse’/Foto: Netflix

Documentales

Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film

Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film es un documental que sigue la filmación del cortometraje inédito del director ganador del Óscar Bong Joon-ho llamado Looking for Paradise.

En el nombre de Dios: Sagrada traición

En el nombre de Dios: Sagrada traición es un documental de crímenes reales de ocho episodios que explora las historias y los impactantes eventos en torno a cuatro supuestos profetas coreanos.

‘Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film’/Foto: Netflix