8 mitos y realidades de los vikingos para entrarle a ‘The Northman’

Hay un montón de películas, series y videojuegos sobre vikingos. Pero la realidad es que la mayoría no se apegan a la historia y los pocos registros que hay sobre la cultura vikinga. Sin embargo, este 2022 eso se termina, porque Robert Eggers se echó un enorme clavado para escribir The Northman.

The Northman toma como base la leyenda de Amleth (La historia de Dinamarca, ACÁ las diferencias entre Hamlet y Amleth) para contra una historia de venganza que integra varios elementos de distintas sagas islandesas que hacen de esta cinta no sólo la primera producción con gran precisión histórica, sino una de las más emocionantes e impresionantes de 2022 y los últimos años.

La película, la cual ha sido alabada por directores como Edgar Wright o Alfonso Cuarón, es un verdadero espectáculo protagonizado por Alexander Skarsgård.AQUÍ les dejamos nuestra reseña. Igual por acá decidimos clavarnos un poco entre los mitos y realidades de los vikingos para confirmar que The Northman es lo mejor que veremos relacionado con esta cultura.

Mito: se llamaban a sí mismos vikingos

La palabra vikingo describe una acción, no a una persona o etnia. Por lo que las personas que vivían en el sur de Escandinavia y de Dinamarcan en tribus y clanes, se hacían llamar de acuerdo a la región: hombres del norte, nórdicos o daneses. Y de esta forma eran llamados en el resto del mundo conocido.

Vikingo, como les decíamos, es una actividad que, de acuerdo con algunos historiadores, se llevaba a cabo en el verano en relación al comercio y la rapiña, sobre todo en expediciones navales. Referirse a una persona como “vikingo” se comenzó a utilizar hasta el siglo XIX. Así que si ves una película, serie o videojuego de vikingos donde se llamen a sí mismos de esta manera, sabrás que no hay mucha precisión histórica… pero tampoco es nada grave.

Realidad: sí atrapaban las lanzas

Una de las escenas más emocionantes en The Northman, y que se puede ver en el tráiler, es cuando el personaje de Amleth, reunudi con el grupo de guerreros conocidos como berserkers, llegan a una villa para asaltarla y conseguir esclavos para su venta. Antes de iniciar el ataque, el protagonista, vestido con la piel de un lobo, atrapa una lanza y la regresa con fuerza.

Esto se ve increíble, y cuando pensamos que sólo funcionaría en términos de enretenimienrto, descubrimos que esta acción viene de las sagas islandesas donde se describen a hombres en combate atrapando lanzas. Por ejemplo, en la historia de Asmund (asesino de berserkers), este personaje atrapa una lanza, y cuando es herido por otra, logra regresar la que atrapó y clava a su adversario en el mástil de un barco.

Mito: eran sucios

Cuando uno piensa en los vikingos, asumimos que eran personas irracionales, violentas y sucias, sobre todo esto último. En las películas o series, los vemos siempre con la piel manchada, las barbas sucias, el cabello enredado, los dientes podridos (los de los protagonistas, extrañamente, siempre son perfectos) y teniendo sexo embarrados de lodo.

Pero no hay nada más alejado de esto. Los vikingos eran personas sumamente limpias, y eso lo sabemos porque distintos descubrimientos arqueológicos revelan un montón de utensilios de limpieza para mantener las uñas, cepillos para el cabello, pinzas para arrancar vello, limpiadores de orejas o palillos para los dientes, todos pertenecientes a la época vikinga (aproximadamente del año 790 al 1100 d.C.).

Realidad: los guerreros berserkers

Es bien sabido que los hombres del norte praticaban distintos rituales relacionados a la magia. Pero hay un especial, que también vemos en la cinta, relacionado al furor berserk, que se podría describir como un estado eufórico o de éxtasis para aumentar la intensidad de las batallas y enfrentamientos.

En estos rituales, los guerreos tomaban como tótem a un animal, como un lobo o un oso, para prepararse en las batallas. Así es como vemos a Amleth en The Northman entrando en un estado que le da las herramientas para asaltar la villa. Los berserkers era uno de los grupos “élite” de guerreros junto a los úlfheðnar. Una de las grandes diferencias entre ambos grupos es que los berserker solían asociarse con los osos (la palabra en inglés es bear, y fonéticamente es similar) mientras los úlfheðnar con los lobos.

Estos guerreros/chamanes solían utilizar pieles de animales para dejar su naturaleza humana y convertirse en un depredador que se acercara más al mundo divino, una unión con el mundo animal. Eran llamados entre los vikingos como “los hombres de Odín”. Para llegar a este punto, registros indican que habían de pasar por un largo proceso. Una de las sagas islandesas más populares que explican la dinámica de los berserkers es la de Egil Skallagrímson con el personaje de Kveldulf.

Mito: los cascos con cuernos para la batalla

Si le pides a alguien que describa la figura de un vikingo, probablemente te hable de hombres altos, con una barba enorme, blancos y vistiendo un casco con cuernos. Quizá todo lo demás sea real, pero el casco con cuernos no lo es, al menos no como el cine y la televisión nos lo han mostrado: hombre en medio de la batalla con un casco incómodo y feo.

Existe la teoría de que este elemento en la vestimentade los vikngos fue agregado por los cristianos en Europa para describir a los vikingos y hacerlos ver más salvajes y bárbaros, justificando, de alguna forma, su transformación religiosa. Los cuernos del casco representarían, en ese caso, los cuernos del diablo.

Algunos creen que el caso con cuernos vino de Richard Wagner. ¿Y cómo es esto? Fue hasta 1876 con la puesta en escena de Der Ring des Nibelungen (The Ring of the Nibelung), que se dibujaron de esta forma a los vikingos. La otra apuesta es que los artistas del siglo XIX, fueron los que popularizaron esta imagen relacionada con los nórdicos.

*Se han encontrado cascos con cuernos o que simulan cuernos, pero no pertencen a la época vikinga. Son mucho más antigüos; de hecho, dos mil años antes que el surgimiento de los vikingos.

Realidad: preferían a los barbones

Ya vimos que los vikingos no eran esas personas sucias que nos hicieron creer. Y en realidad, la limpieza era parte del cuidado de su imagen. Entre los hombres, en relación a su cabello, pero sobre todo la barba. Los vikingos, de manera ideal, debían tener una buena barba no sólo para ser más atractivos, sino asociarse con la imagen ideal del grupo.

En una entrevista, Robert Eggers dijo que durantes su investigación para The Northman, descubrió que los hombres en la época vikinga que no tenían barba, eran rechazados en muchos sentidos. Esto lo dijo al hablar de algunas producciones sobre vikingos que han salido como The Vikings de 1958 protagonizada por Kirk Douglas, cuyo personaje no tenía barba.

Mito: eran un estado

Esto va relacionado con la manera en la que se referían a ellos. Como les contamos, no se hacían llamar vikingos, y en realidad, no pertenecían a un estado, sino que estaban repartidos en distintas tribus y clanes a lo largo de Escandinavia y de Dinamarca, esparciéndose mientras descubrían territorio (incluso llegaron hasta Groendlandia donde no lograron sobrevivir a las condiciones climáticas).

Realidad: los dientes como herramienta de combate

Robert Eggers es conocido por mezclar de manera perfecta los elementos de realidad de sus historias y aquellos que pertenecen a un mundo sobrenatural o mágico. The Northman no es la excepción con la presentación de un hombre vikingo, el cual se apega a la mitología nórdica. Por ejemplo, la creencia en Odín o las valquirias.

En el tráiler vemos a una posible valquiri, una mujer cabalgando y podemos ver sus dientes, los cuales parecen estar tallados. Esto es importante, porque los vikingos solían alterar sus dientes (incisivos centrales) haciendo surcos horizontales. ¿La razón? No se sabe a ciencia cierta, pero muchos creen que era un elemento decorativo; una forma de intimidación para la batallas; o un símblo de estatus para los guerreros.