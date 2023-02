Hubo un tiempo en el que MTV, más allá de los videos musicales y los reality shows, también se distinguió por transmitir algunos programas de entretenimiento que, digámoslo así, no tenían un contenido tan convencional.

Que eran un tanto extraños, con cierta dosis de sátira y humor negro, que incluso podían rayar en lo pertubador. Desde luego, esto no quiere decir que necesariamente eran malos; solo no estaban hechos para todo el público. Aquí recordamos algunos de esos shows.

Logo de MTV en una fiesta de la edición 2003 del Festival de Cannes/ Foto: Getty

Wonder Showzen

Si hay un programa que se lleva por completo el concepto de ‘perturbador’, ese sin duda sería Wonder Showzen. Y es que este programa, que presentaba una gran variedad de sketches y se basaba en shows infantiles como Plaza Sésamo, era una sátira con muchísimo humor negro.

Y básicamente, no había nadie que se salvara. Los creadores Vernon Chatman y John Lee le tiraban contra todo: religión, política, sexo, celebridades… la serie te podía mostrar un segmento muy cómico sobre esos temas, u otro más serios y tensos.

No podemos negarlo: Wonder Showzen es no solo uno de los programas más bizarros que se han visto en MTV, sino en la televisión en general.

The Andy Milonakis Show

Completamente absurdo… así podríamos definir The Andy Milonakis Show. También se trataba de un programa de sketches bastante extraños donde la característica es que nada –de verdad, absolutamente nada– tenía sentido. Es más, tan es así que es difícil explicar el tipo de situaciones que se nos mostraban en cada segmento.

Para muchos, también fue una sorpresa que el protagonista, Andy Milonakis, en realidad tuviera 30 años en el momento de la emisión del show (2005-2007). Como recordarán algunos, Andy tiene una deficiencia de la hormona de crecimiento y por eso, muchos se fueron con la idea de que era apenas un adolescente.

Room 401

Hay un gran debate sobre qué tan reales son los programas de bromas. Y en el caso de MTV, por ejemplo, Punk’d conducido por Ashton Kutcher fue uno de los shows favoritos de la gente.

El programa terminó, pero Kutcher seguiría trabajando en algunos proyectos similares como Room 401, del que fue productor y en el que puso como conductor a Jared Padalecki, la reconocida estrella de Supernatural.

No podemos negar o confirmar si las situaciones presentadas en este programa eran reales o actuadas. Pero lo que sí podemos agradecerle al show, es que le dio un giro diferente a este tipo de contenidos, haciendo que las bromas tuvieran un toque paranormal o de horror (que era lo que realmente lo hacía entretenido).

La casa de los dibujos

Como dijimos al inicio, South Park fue una de las series que revolucionó los shows animados para adultos. Y de la misma manera, inspiró a otros creadores como Dave Jeser y Matt Silverstein para desarrollar sus propios shows… Pues bien, ellos crearon La casa de los dibujos.

Para quienes no la recuerdan –aunque seguramente lo hará la mayoría–, esta era una imitación de los reality shows del estilo de The Real World o Big Brother, pero los protagonistas eran parodias de diferentes caricaturas afamadas (La Princesa Clara era una referencia a las princesas de Disney; Mueble O Algo era una parodia de Bob Esponja; Ling-Ling era una imitación de Pikachú, etc).

Era una combinación de las situaciones más absurdas posibles, con DEMASIADO humor negro y un nivel de sátira que pocas veces hemos visto de nuevo en televisión. Si somos honestos, La casa de los dibujos sería un blanco fácil de cancelación en estos días.

Pero aún cuando su desfachatez para burlarse de todo estaba a tope, una cosa importante de la serie es que sí te hacía reflexionar sobre el lado perverso de la gente. En su momento, el show, que originalmente se había ofrecido a Adult Swim y terminó en Comedy Central y MTV (canales hermanos), no recibió las mejores críticas… Pero con los años se ha ganado el estatus de culto y al menos en Latinoamérica, en parte gracias al espléndido doblaje, es uno de esos contenidos que ha tenido una recepción destacada.

Ugly Americans

¿Qué pasaría si Futurama tuviera un humor más ácido y se desarrollara un poco como una comedia de situación de los 90? Se oye raro, pero el resultado sería Ugly Americans.

Es justo decir que esta fue una de las series animadas más infravaloradas que vimos en MTV, quizá porque desencajaba un poco con el tipo de humor negro –ultra absurdo– que otros shows animados tenían. Era, por decirlo de alguna manera, el más ‘light’ de la programación… Pero eso no quiere decir que no tenía sus cosillas random.

Todo se centraba en Mark Lilly, un empleado de una oficina de servicio social en Nueva York que ayudaba a que diferentes criaturas extrañas (una analogía a los migrantes) se integraran a la sociedad. Pero ese era solo su trabajo, ya que las situaciones que se mostraban en cada capítulo eran mucho más enredosas, relacionando mucho o poco con el propio empleo del protagonista.

Mark tenía una amante demonio que era su jefa en el trabajo, un roomie que era un zombie, un compañero de trabajo que era un mago ebrio y desmadroso… Así de rara era, pero bastante entretenida.