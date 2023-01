Si pensamos en alguna serie animada de comedia, que desde sus inicios ha sido irreverente y se ha metido en un montón de broncas, es probable que la primera que se nos venga la mente sea South Park. Y cómo no, si luego de 25 temporadas, más de 300 episodios, películas y especiales, Cartman, Stan, Kyle, Kenny y todos los personajes de este pueblito de Colorado, Estados Unidos han pasado por muchísimas aventuras surreales que se han visto envueltas en la polémica, porque seamos honestos, en muchas ocasiones se han pasado un poco de lanza.

A lo largo de todos estos años, Trey Parker y Matt Stone (los creadores de la serie) no han dejado a nadie a salvo, pues han logrado que religiones, celebridades e incluso algunos sectores de la población se enojen y pronuncien en contra de esta producción de Comedy Central por la forma en cómo los retratan. Sin embargo, a pesar de meterse en tantos problemas, siguen manteniendo ese sentido del humor ácido y duramente crítico para hablar sobre la sociedad estadounidense y mundial.

Foto: Comedy Central

Pero a pesar de que somos fans de South Park y le tenemos mucho cariño a la serie animada por tantas risas que nos ha sacado durante tanto tiempo, por sus personajes y hasta por el intro de Primus (POR ACÁ les contamos cómo fue que Les Claypool y compañía acabaron componiendo la rola del inicio) hay momentos que de plano se les fueron de las manos. Así que es hora de repasar esos episodios que de plano se mancharon y que para algunos, son un tanto incorrectos.

Trapped in the Closet

Empecemos con algo “leve”. En el 2005 y durante su novena temporada, South Park utilizó este capítulo para hablar sin pelos en la lengua sobre la Cienciología, un culto que empezó a atraer personas en aquella época. La historia es un tanto simple, pues aquí vemos que Stan es reclutado por una iglesia de dicha creencia porque piensan que es la reencarnación de L. Ron Hubbard, el fundador de la misma. Es por eso que varios cienciólogos famosos como John Travolta o Tom Cruise viajan al pueblo para conocerlo, pero luego de decepcionarse porque “su nuevo Mesías” piensa que no es un gran actor, Cruise se encierra en un clóset.

Travolta y otras celebridades hablan con el actor de Top Gun para convencerlo de “salir del armario”, insinuando que Tom es homosexual. En pocas palabras, hacen un resumen de la historia de la Cienciología y se burlan de sus creencias (lo cual no le gustó a esta comunidad). Se rumora que Tom Cruise estaba tan enojado por este episodio que estuvo a punto de suspender la promoción de Misión imposible 3 (pues era distribuida por Paramount, una filial de Comedy Central), pero lo que sí pasó fue que Isaac Hayes –quien prestó su voz a Chef– dejó la serie después de este capítulo, ya que era un cienciólogo declarado… Aquí si no se guardaron nada y lograron que muchos terminaran encabritados por meterse con su religión.

The Death Camp of Tolerance

A lo largo de la gran mayoría de South Park, sus creadores han abordado la homosexualidad a su manera. Sin embargo, en este episodio, se lanzaron con todo. Para que se den una idea, aquí el señor Garrison intenta que lo despidan de la escuela por ser demasiado gay, pues se entera que de esta manera, podría demandarlos y ganar millones de dólares. Es por eso que empieza a hacer cosas bastante perturbadoras, como meter un hámster vivo por la puerta trasera (si saben a lo que nos referimos) de su ayudante, el señor Esclavo enfrente de todos sus alumnos.

Cartman, Kyle, Stan y compañía se quejan con sus padres por lo que pasó y después de tacharlos de intolerantes, los llevan a un museo para que aprendan sobre las diferencias entre personas (el cual está lleno de estereotipos racistas y discriminatorios). Sin embargo, al ver que esto no funciona, deciden enviar a los niños a un campamento, que más bien es un campo de concentración nazi donde los obligan a hacer manualidades sobre la tolerancia y la aceptación. Quizá no sea tan fuerte como muchos otros capítulos que vinieron después, pero fue de las primeras muestras de que Trey Parker y Matt Stone estaban dispuestos a mostrar sus ideas a través de situaciones controversiales sin importarles el “qué dirán”.

The Last of the Meheecans

Por supuesto que México no se ha salvado de la sátira de South Park. Por ahí hay un episodio donde aparece el expresidente Felipe Calderón, pero en esta ocasión hablaremos de otro capítulo: The Last of the Meheecans. En esta trama, los niños juegan a que son texanos en la frontera impidiendo que los mexicanos crucen a Estados Unidos (hasta se disfrazan como cada bando). Sin embargo, después de terminar de jugar y que Cartman se enojara por perder, se dan cuenta de que hace falta “un mexicano”: ni más ni menos que Butters.

Las cosas se salen de control, porque Butters (quien ahora es conocido como Mantequilla) es atropellado por una pareja que lo confunde con un verdadero inmigrante mexicano, al que deciden llevar a su casa y contratarlo para que haga tareas estereotípicas de nuestros paisanos al norte, como limpiar ventanas y lavar platos. Pero quizá lo más denso de todo es cuando Cartman se une a la Patrulla Fronteriza real para evitar que los mexas se salten el muro. Claro que este episodio causó polémica, pues debido a la representación de la migración latina a EE.UU. en la serie, Comedy Central decidió no transmitirlo en Latinoamérica. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí se mancharon o no?

Bloody Mary

Hasta parece que en South Park les encanta hace enojar a las religiones, sobre todo a los católicos y cristianos. Y eso nos quedó claro con este episodio, pues en un pueblo vecino, descubren que una estatua de la Virgen María comienza a sangrar por el recto… sí, no es broma. Desde entonces, muchas personas viajan a este lugar para recibir “la sangre bendita” y así curarse de sus enfermedades o males. La situación llega a tal punto que declaran esto como un milagro e incluso el Papa se lanza a visitar la figura, pero cuando la Virgen lo salpica en la cara, el mero mero de la Iglesia, cambia de opinión.

Y es que decimos que parece que les gusta que se encabriten estos sectores porque además del contenido y mostrar de esta manera los llamados milagros del catolicismo, estrenaron el capítulo en la víspera del día de la Inmaculada Concepción, causando que diversas organizaciones católicas pidieran que lo retirara y que los responsables lo retiraran (aunque solo uno de los directivos de Comedy Central pidió perdón públicamente). De cualquier manera, este episodio lo siguen transmitiendo y es una muestra de que a los creadores agarran parejo.

Scott Tenorman Must Die

Por último pero no menos importante, cerramos con un episodio de South Park bastante oscuro y que nos demostró que a nadie le gustaría tener de enemigo a Eric Cartman. Aquí, un joven llamado Scott Tenorman estafa a Cartman vendiéndole vello púbico (pues Eric no sabía que estas cosas no se compraban). Sin embargo, al pedirle a Scott que le devolviera el dinero, este se negó y a partir de ahí comienzan a pelear para ver quién se sale con la suya. Pero ya sabemos que el niño “fuertecito” jamás pierde y en esta ocasión, llegó a los extremos.

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa (por si no han visto el capítulo), Cartman arma un plan muy elaborado para matar a los papás de Scott, a los que termina cocinando en un chilli y se lo da de comer a su enemigo. Por si esto no fuera suficiente, Eric también llama a su banda favorita, Radiohead, quienes se burlan de él al verlo llorar por la muerte de sus padres. No cabe duda que este es uno de los momentos más manchados y creepys de toda la serie.