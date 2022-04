Intoxicante: Alfonso Cuarón ya vio ‘The Northman’ y estas fueron sus primeras reacciones

Una de las películas más esperadas en este 2022 es The Northman, el tercer largometraje de Robert Eggers, quien se convirtió en uno de los directores más interesantes con sus dos películas anteriores, The VVITCH y The Lighthouse. Y ahora, está de regreso con su proyecto más grande y ambicioso junto a Alexander Skarsgård y del cual Alfonso Cuarón ya tiene comentarios al respecto.

El director mexicano descubrió a Eggers cuando leyó el guion de The VVITCH. Quedó sorprendido con la historia y la forma en la que el cineasta integraba todos los elementos de una manera orgánica y sorprendente. Así que entre las primeras proyecciones de The Northman, Cuarón se coló para ver una y quedó sorprendido con el resultado.

Alfonso Cuarón aprueba ‘The Northman’

En un artículo especial del New Yorker sobre The Northman, Alfonso Cuarón dijo que ya había visto la película, quedando sorprendido. “Cada toma está llena de los elementos temáticos de la película. Tengo que decir que es bastante compleja, es complicado lo que hace“. Como les contamos, Cuarón tubo opotunidad de leer un guion de la primera cinta de Eggers, y le impresionó la forma en la que mezclaba los elementos sobrenaturales como la existencia de brujas, de una manera tan orgánica en la historia.

The Northman es una épica sobre venganza protaonizada por un hombre (un vikingo) que jura vengar la muerte de su padre en manos de su tío, quien se apoderó del reino y capturó a su madre. La película se filmó entre Islandia e Irlanda del Norte, y el paisaje forma parte de la narrativa. Por lo que Cuarón también comentó sobre la experiencia relacionada a esto: “Es intoxicante. Estás ahí, estás respirando con los actores“.

The Northman

The Northman tiene como protagonista a Amleth, príncipe heredero que presencia la muerte de su padre, el rey Aurvandil, quien es traicionado por su hermano Fjölnir. Amleth debe huir, pero antes ve cómo su tío roba el reino y secuestra a su madre. Desde ese momento, jura tomar venganza en nombre de su padre, matando a su tío y salvando a su madre, la reina Gudrun.

Unos años después, regresa a sus tierras para llevar a cabo su venganza, pero en el camino conoce a Olga, una bruja que lo acompaña en su viaje. The Northman tiene en su elenco varios nombres interesantes como el de Alexander Skarsgård, quien toma al protagonista junto a Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Nicole Kidman, Claes Bang, Willem Defoe y Björk. The Northman se estrenará el México el próximo 14 de abril.