Lo que necesitas saber: Adam Harrison fue uno de los tres hijos de Rick Harrison, protagonista de ‘El Precio de la Historia’. Se reporta que murió por una sobredosis

Siempre que hablamos del buen Rick Harrison, de El Precio de la Historia, salemos con el típico chiste de “No lo sé, Rick, parece falso”. Pero esta vez no estamos para eso, ni dan ganas de hacerlo. Murió Adam Harrison, hijo de Rick, y todo indica que fue por una sobredosis.

Murió Adam Harrison / Foto: rick_harrison (Instagram)

El propio Rick Harrison confirmó la muerte de su hijo Adam con una publicación en Instagram para despedirlo. “You will always be in my heart! I love you Adam” (Siempre estarás en mi corazón. Te amo, Adam).

Murió Adam Harrison, hijo de Rick Harrison de El Precio de la Historia

¿De qué murió Adam, hijo de Rick Harrison de ‘El Precio de la Historia’?

Tristemente la info sobre las circunstancias de la muerte de Adam Harrison aún es muy escasa. TMZ intentó contactar a la familia, pero la respuesta fue que en estos momentos necesitan privacidad, cosa que es perfectamente comprensible.

Aunque Rick Harrison confirmó la muerte de su hijo este viernes, 19 de enero, se sabe que murió días antes por una sobredosis. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Qué día murió? Esos detalles son los que todavía no se conocen.

Lo que sí se sabe es que la policía de Las Vegas ya tomó el caso para investigar todos esos detalles y esclarecer la muerte de Adam Harrison.

¿Quién fue Adam Harrison?

Adam fue uno de los tres hijos de Rick Harrison y murió a la edad de 39 años. Fue hijo de la primera esposa de Rick al igual que su hermano Corey, también estelar del show y quien igualmente despidió a Adam con un emotivo mensaje. Jake era su medio hermano, hijo de la segunda esposa del protagonista del famoso programa de History Channel.

Murió Adam Harrison, hijo de Rick Harrison de El Precio de la Historia

Él no tuvo participación en El Precio de la Historia, pero sí trabajó buen tiempo en la casa de empeño antes del show. TMZ informa que trabajó como plomero una vez alejado del negocio familiar y el programa de televisión.

Rick Harrison comenzó El Precio de la Historia junto a su padre, “El Viejo” Harrison, quien murió en el 2018. Sin duda uno de los personajes más queridos de la televisión (basta ver cómo lo reciben en los países que visita) y pues, qué gacho por lo que están pasando en estos momentos.

Te puede interesar