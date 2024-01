El poderoso y emotivo discurso de America Ferrera en los Critics Choice Awards 2024

Lo que necesitas saber: Al igual que su personaje en 'Barbie', America Ferrera nos volvió a conmover con el discurso que se aventó en los Critics Choice Awards.

La temporada de premios arrancó con todo, y aunque esto apenas está comenzando, ya nos han regalado momentos que quedarán marcados en la historia de Hollywood. Y definitivamente, si tuviéramos que armar una lista, entraría en el top el impresionante discurso que se aventó America Ferrera durante los Critics Choice Awards 2024.

El 14 de enero se llevó a cabo la edición número 29 de los premios de la Asociación de la Elección de la Crítica Cinematográfica (Critics’ Choice Association por sus siglas en inglés) en el Barker Hangar del aeropuerto de Santa Mónica, California. Y vaya que nadie se esperaba muchas cosas que sucedieron en este eventazo, entre ellas que Barbie triunfara en seis categorías.

America Ferrera recibió un premio especial en los Critics Choice Awards 2024

Pero uno de esos momentos que sacudieron por completo a los Critics Choice Awards 2024 por parte del elenco de la película de Greta Gerwig, fue el que protagonizó America Ferrera en la ceremonia. Resulta que durante la ceremonia, la actriz de 39 años recibió el premio SeeHer, el cual comenzaron a dar en 2017 para promover la representación adecuada y real de las mujeres en medios audiovisuales.

Para entregarle este reconocimiento tan especial subió ni más ni menos que Margot Robbie, quien destacó algunos de los papeles de Ferrera a lo largo de los años, incluidos Real Women Have Curves, The Sisterhood of the Travelling Pants y Ugly Betty. La estrella de Barbie señaló que en el papel de Betty, America “abrió un camino para las actrices latinas y al mismo tiempo les enseñó a todos que somos mucho más de lo que creemos que somos“.

America Ferrera como Gloria en ‘Barbie’ / Foto: Warner Bros.

La actriz nos regaló un poderoso y memorable discurso

Sin embargo, eso no fue todo, pues Margot también soltó un dato importante sobre la inclusión en el mundo del entretenimiento: America Ferrera fue la primera latina en ganar en la categoría de Actriz Principal en una Comedia de los premios Emmy y hasta la fecha, sigue siendo la única. Pero a partir de ahí, comenzaron las frases y discursos poderosos de los Critics Choice Awards 2024.

Al subir al escenario, Ferrera habló sobre recibir el honor en la gala y crecer como una “niña hondureña-estadounidense de primera generación enamorada de la televisión, el cine y el teatro que deseaba desesperadamente ser parte de un legado narrativo en el que no podía verme reflejada”. America agregó que aunque se identificaba con ciertos personajes, estos “rara vez, o nunca, se parecían a mí. Anhelaba ver a personas como yo en la pantalla como seres humanos completos”.

America Ferrera en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2024/Foto: Getty Images

Durante su discurso en los Critics Choice Awards 2024, America Ferrera dejó claro que cuando comenzó en la industria, “parecía imposible que alguien pudiera hacer una carrera retratando personajes latinos en todas sus dimensiones” y dio crédito a los escritores, directores, productores y ejecutivos “que fueron lo suficientemente atrevidos como para reescribir historias obsoletas y desafiar prejuicios profundamente arraigados”

La actriz de Barbie agradeció a su coprotagonista Ariana Greenblatt, así como a Jenna Ortega y Selena Gomez, por dar vida a personajes que America dice que no podría haber visto cuando era niña: “Para mí, este es el mejor y más elevado uso de la narración. Para afirmar la plena humanidad de unos y otros. Defender la verdad de que todos somos dignos de ser vistos. Negros, morenos, indígenas, asiáticos, trans, discapacitados, cualquier tipo de cuerpo, cualquier género, todos somos dignos de que nuestras vidas se reflejen de manera rica y auténtica”.

America Ferrera también le dedicó unas buenas palabras a ‘Barbie’

America Ferrera también reconoció a Margot Robbie durante las palabras que se aventó en los Critics Choice Awards 2024. En particular, la actriz que dio vida a Gloria en la cinta reconoció a la protagonista por ver el “valor de Barbie, una idea enteramente femenina que la mayoría habría descartado como demasiado femenina, demasiado frívola o simplemente demasiado problemática”.

“Tuviste el coraje y la visión para asumirlo. Gracias por regalarle al mundo Barbie”, mencionó Ferrera. America luego le dedicó un mensaje a la directora Greta Gerwig, pues le agradeció por demostrar con su increíble maestría como cineasta que “las historias de mujeres no tienen dificultades para alcanzar la grandeza cinematográfica y la historia de taquilla al mismo tiempo. Y que contar descaradamente historias femeninas no disminuye tus poderes: los expande”.

Margot Robbie le entregó el premio SeeHer de los Critics Choice Awards 2024 a America Ferrera/Foto: Getty Images

Por último pero no menos importante, America Ferrera agradeció a los “Kens” que participaron en este proyecto, como Noah Baumbach, Tom Ackerley, David Heyman y Ryan Gosling, diciendo que eran hombres más que suficientes como “para apoyar el trabajo de las mujeres” y agregando: “Todos ustedes son brillantes y son más que suficientes”.

Ferrera cerró su discurso agradeciendo a su esposo Ryan Piers Williams (que también sale en la película como el marido de su personaje) y animando a la siguiente generación de actores latinos en Hollywood: “Me ves a mí y a mis sueños, los crees y los apoyas como si fueran tuyos. Te amo. Esto es para todos los niños que anhelan entrar. Te veo y lo conseguirás”.

Este es el discurso completo para que lo chequen

“Muchas gracias a la Critics Choice Association. En verdad, sus voces moldean la forma en que la gente piensa y valora las historias que contamos. Les agradezco profundamente este reconocimiento y este honor. Recibir el premio SeeHer por mis contribuciones a representaciones más auténticas de mujeres y niñas, ¿podría ser más significativo para mí? Porque crecí como una niña hondureña americana de primera generación enamorada de la televisión, el cine y el teatro, que quería desesperadamente ser parte de un legado narrativo en el que no podía verme reflejada. Por supuesto, podía sentirme en personajes fuertes y complejos. Pero estos personajes rara vez, o nunca, se parecían a mí. Anhelaba ver a personas como yo en la pantalla como seres humanos completos”. “Cuando comencé a trabajar hace más de 20 años (eso parece imposible, lo sé), pero parecía imposible que alguien pudiera hacer una carrera retratando personajes latinos en todas sus dimensiones, sino gracias a los escritores, directores, productores y ejecutivos que son lo suficientemente atrevidos como para reescribir historias obsoletas y Para desafiar prejuicios profundamente arraigados, yo y algunas de mis queridas colegas latinas hemos tenido la suprema bendición de dar vida a algunas mujeres feroces y fantásticas”. “Por eso, hemos tenido la oportunidad de presentar algunos personajes latinos profundamente estratificados y personajes que no podría haber visto cuando era niño. Pero ahora puedo verla y la veo expandiéndose en la próxima generación de talentos como mi amada Ariana Greenblatt, quien interpreta a mi hija en Barbie, Jenna Ortega, Selena Gomez y muchas más. Para mí, este es el mejor y más elevado uso de la narración para afirmar la plena humanidad de los demás, para defender la verdad de que todos somos dignos de ser vistos: negros, morenos, indígenas asiáticos, trans, discapacitados, cualquier tipo de cuerpo, cualquier género. Todos somos dignos de que nuestras vidas sean ricas y auténticamente reflexivas”. “Ha habido tantas personas a lo largo de mi camino que realmente me han visto y sin las cuales no estaría aquí. Entonces tengo que pensar en Jodi Peikoff, Carrie Byalick, Kim Gillingham, Ali Trustman y mi maravilloso equipo en CAA y mis increíbles publicistas, Molly Kawachi y Brianna Smith”. “También sé que no estaría hoy aquí sin Margot Robbie y Greta Gerwig. Margot, ¿adónde fuiste? Margo, viste valor en ‘Barbie’, una idea enteramente femenina que la mayoría habría descartado como demasiado femenina, demasiado frívola o simplemente demasiado problemática. Pero tuviste el coraje y la visión para asumirlo. Gracias por regalarle ‘Barbie’ al mundo. Y Greta… Greta, no puedo verte porque el camarógrafo está parado a la derecha y solo puedo ver a Ryan [Gosling]. Ahí tienes. Greta, gracias por demostrar, a través de tu increíble maestría como cineasta, que las historias de mujeres no tienen dificultades para alcanzar la grandeza cinematográfica y la historia de taquilla al mismo tiempo y que contar descaradamente historias femeninas no disminuye tus poderes, sino que los expande. Greta, tu mente, tu talento, tu corazón nos han inspirado a todos. Y gracias por pedirme que sea tu Gloria”. “Gracias a nuestros Kens (Noah Baumbach, Tom Ackerley, David Heyman y Ryan Gosling) por ser lo suficientemente hombres como para apoyar el trabajo de las mujeres. Todos ustedes son brillantes y son más que ‘Kenough’. Gracias a Pam Abdy, Mike De Luca, Robbie Brenner y los maravillosos equipos de Warner Bros. y Mattel por todo su apoyo”. “Y gracias a mi marido, mi marido Ryan, no a Gosling, el otro. El esposo de Gloria. Me ves a mí y a mis sueños, los crees y los apoyas como si fueran tuyos. Te amo. Esto es para todos los niños que anhelan entrar. Te veo y lo conseguirás. Gracias. Buenas noches”.

Te puede interesar