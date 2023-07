Les dejamos por acá el poderoso discurso que America Ferrera dio en la película de 'Barbie'

Lo que necesitas saber: En la película de 'Barbie', el personaje de America Ferrera da un emotivo, pero muy poderoso discurso feminista. Acá se los dejamos.

A cinco días de su estreno la película de ‘Barbie’, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Ryan Gosling y Margot Robbie, sigue siendo el tema de conversación en redes sociales entre quienes ya fueron a ver (o no) esta historia donde Barbie llega al mundo real.

La película de ‘Barbie’ ha llamado la atención por varias razones: el cast de la cinta (Margot, Ryan, Michael Cera, America Ferrera, Will Ferrell, etc,), curiosidades como las muñecas descontinuadas que aparecen en la trama o las escenas donde suenan canciones como “Dance The Night” de Dua Lipa.

La película de ‘Barbie’ sigue dando de qué hablar en redes sociales

Desde el principio se dijo que la cinta de Greta Gerwig es para mayores de 13 años, algo que a la mayoría le causó ruido ya que no entendían la razón por la cual una película basada en la famosa muñeca de Mattel no estaría dirigida al público más pequeño.

Sin embargo, muchas personas –y en especial las mujeres– que ya vieron la cinta han encontrado la razón de ello: la película de ‘Barbie’ tiene una trama mucho más profunda, pues habla de cómo el sistema machista afecta a las mujeres principalmente (también a los hombres, aunque no al mismo grado).

Alerta de spoilers de la trama de la película ‘Barbie’

En la película vemos cómo la Barbie principal de la historia (Margot Robbie) tiene una crisis existencial que la deja sin saber su valor: se siente insuficiente, que no es lo suficientemente bonita y tampoco está a la altura para pertenecer al mundo de Barbie Land al dejar de ser perfecta.

La mayoría de las mujeres hemos experimentado esas emociones de no ser suficientes, tanto de manera física como en otros aspectos. Todo por las exigencias del sistema actual donde tenemos que hacer cualquier cosa con tal de sentir que tenemos un valor ante los ojos de los demás.

‘Barbie’ aborda temas como el sistema machista y cómo nos afecta a las mujeres

Es quizá por ello que muchas lloramos al escuchar el poderoso mensaje que Gloria (America Ferrera) le da a Barbie, la muñeca con la que ella jugó durante años y a quien, sin querer, le ha transmitido los sentimientos que ahora experimenta.

“No soy lo suficientemente inteligente como para ser interesante. No puedo hacer una cirugía cerebral. Nunca he volado un avión. No soy presidenta. Nadie en la Corte Suprema soy yo. No soy lo suficientemente buena para nada”, dice Barbie a Gloria en la cinta antes del discurso del personaje de America Ferrera.

El poderoso discurso que America Ferrera dio en ‘Barbie’

“Es literalmente imposible ser mujer. Eres muy hermosa e inteligente y me parte el alma que no creas ser suficientemente buena. Es como si siempre tuviéramos que ser extraordinarias, pero de algún modo, siempre lo estamos haciendo mal”, dice Gloria a la muñeca.

“Tenemos que ser delgadas, pero no demasiado. No puedes decir que quieres ser delgada, sino que debes decir que quieres un peso sano, pero sí tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero, porque eso sería grosero. Debes ser jefa, pero no puedes ser dura. Debes liderar pero no puedes aplastar las ideas ajenas”, continúa.

“Tienes que amar ser madre, pero no hables de tus hijos todo el tiempo. Tienes que ser una profesional, pero al mismo tiempo, siempre cuidar a todos los demás. Tienes que ser responsable de la mala conducta de los hombres, lo que es de locos, pero si haces notar eso, se te acusa de ser una quejumbrosa”, dice Gloria.

“Tienes que mantenerte bonita para los hombres, pero no tan bonita como para tentarlos y amenazar a otras mujeres porque se supone que debes ser parte de la sororidad. Siempre tienes que destacar y siempre ser muy agradecida Pero nunca olvides que el sistema está arreglado, pero encuentra la forma de ser agradecida”.

America Ferrera ilustró perfectamente lo difícil que es ser mujer en el mundo real

“No debes envejecer nunca, nunca ser grosera, nunca presumir nunca ser egoísta, nunca fracasar, nunca tropezar, nunca mostrar miedo, nunca ser impertinente. Es muy difícil y es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla o te dice gracias”, le recuerda Gloria a Barbie antes de rematar de manera increíble.

“Y resulta que no solo estás haciendo todo mal sino que todo es tu culpa. Ya me cansé de verme a mí misma y cada una de las mujeres del mundo hacer hasta lo imposible para que los demás nos quieran”, finaliza America Ferrera en este discurso que es de lo mejor de la película ‘Barbie’.

Las palabras de Gloria (America Ferrera) son de las mejores cosas en la película de ‘Barbie’

Aunque en los últimos días se ha debatido sobre si la película de ‘Barbie’ fue un fracaso o exagera en representación sobre los hombres y el machismo, quienes nos identificamos con el discurso de la cinta tenemos una cosa clara: ‘Barbie’ no será suficiente porque como lo dijo Gloria, las mujeres nunca somos suficiente.

A pesar de ello, este discurso se sintió como un abrazo al corazón para quienes han vivido en carne propia la narrativa de ser mujer en el mundo real. Pero también, como un recordatorio del valor que tenemos por el simple hecho de existir y aprender a abrazarnos con todo y nuestros defectos.

