¿Qué pasa con Ana De Armas y a qué se deben los señalamientos sobre su papel en 'Blonde'?

Sin duda, Blonde es una de las próximas películas biográficas que esperamos con más emoción. Y no es para menos si tomamos en cuenta que se trata de la historia de vida de la mismísima Marilyn Monroe, interpretada en esta ocasión por Ana De Armas.

De hecho, el tráiler salió hace unos días y fue un bombazo en las tendencias de inmediato. Claro que hubo elogios y el avance dejó muy buenas sensaciones… pero también hubo uno que otro detalle que le hizo bastante ruido a otro sector del público.

¿De qué se trata? Acá les contamos.

Ana de Armas como Marilyn Monroe en ‘Blonde’/Foto: Netflix

Los señalamientos tras el tráiler de ‘Blonde’

Como les contábamos, Netflix compartió hace poco el tráiler de Blonde con Ana De Armas como la legendaria Marilyn Monroe (POR AQUÍ les contamos más) y a primera vista, es claro lo que veremos en pantalla: una historia que capturará el ascenso, glamour y el lado oscuro de la fama en la historia personal de la propia Monroe.

Desde que se anunció el proyecto y se dio a conocer que De Armas sería la protagonista, comenzaron esos señalamientos prácticamente infaltables sobre si ella era la indicada para el papel. Y si bien algunos quedaron encantados con la elección de la actriz de origen cubano, otro sector no estuvo tan de acuerdo.

Foto de ‘Blonde’. Imagen: Netflix.

A raíz de la salida del tráiler, la tendencia y una buena parte de los señalamientos se enfocaron en que aparentemente (para algunos), Ana De Armas no recrea de manera ideal el acento de Marilyn Monroe. Muchas críticas dicen que aún se siente con cierta cadencia propia del origen caribeño de la actriz. Eso contrasta con lo que ella misma contó en una entrevista con The Times Of London:

“Me tomó nueve meses de entrenamiento dialectal, práctica y algunas sesiones de ADR [para lograr el acento correcto]. Fue una gran tortura, tan agotador. Mi cerebro estaba frito” dijo De Armas al medio citado.

Les dejamos el tráiler recién lanzado acá abajo para que opinen qué tal. Nosotros creemos que será genial. ¿Y ustedes?

El patrimonio de Marilyn Monroe defiende a Ana De Armas

Con todo esto y debido a las críticas en redes sobre el acento de Ana De Armas, la gente que administra el patrimonio de Marilyn Monroe salió en defensa de la actriz. Authentic Brands Group (ABG), la organización que controla los bienes y la herencia de la fallecida figura estadounidense, dijo lo siguiente:

“Marilyn Monroe es un ícono singular de Hollywood y de la cultura pop que trasciende generaciones e historia… Cualquier actor que se mete en ese papel sabe que tiene grandes zapatos que llenar. Basado solo en el tráiler, parece que Ana fue una gran elección de reparto ya que captura el glamour, la humanidad y la vulnerabilidad de Marilyn. No podemos esperar a ver la película en su totalidad“, dijeron en un comunicado (vía Variety).

Esto es destacable pues si bien ABG no dio una autorización o un visto bueno como tal para esta producción, han decido respaldar a la propia Ana De Armas como la actriz ideal para el papel. Por si no tienen el dato, Blonde se estrenará en Netflix el próximo 28 de septiembre luego de que se proyecte en el Festival de Cine de Venecia.