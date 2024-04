Lo que necesitas saber: Se acerca la CCXP México 2024 y para que no se nos pierdan, acá les dejamos una guía con los detalles que deben tener en mente sobre la convención.

Definitivamente, en México hay un montón de público geek y aunque desde hace años se organizan convenciones importantes tanto en la CDMX como en otros estados, hasta el momento no ha llegado nada como lo que estamos por vivir en la primera edición de la Comic Con Experience (CCXP) en nuestro país.

Desde hace casi una década, este evento se convirtió en el más importante de cultura pop en todo el continente, pues cada año se superan llevando como invitados especiales a grandes figuras del cine y la televisión nerd. Sin embargo, luego de ganar tanta popularidad, estamos seguros que muchos soñaban con que hubiera algo parecido a la CCXP en México.

La CCXP es uno de los eventos de cultura pop y cómics más grande del mundo/Foto vía Facebook de la convención

Afortunadamente, este 2024 llegará la primera edición de CCXP a México y por supuesto que andamos con la emoción a tope, pues nos espera una jornada muy emocionante en la CDMX. Y por si no tienen idea de cómo está el asunto, les armamos una guía con todo lo que necesitan saber para lanzarse a este eventazo.

¿Cuándo y en dónde se llevará a cabo la CCXP México 2024?

Empecemos con una de las preguntas más importantes, ¿cuándo se llevará acabo la CCXP México 2024? Deben saber que este eventazo se armará el 3, 4 y 5 de mayo, así que esperamos que ya tengan bien marcadas las fechas en sus calendarios y que hayan pedido los tres días porque de plano, será un fin de semana de muchas actividades.

Y a todo esto, ¿en dónde será la convención? Bueno, pues la sede de la primera edición de la CCXP en México será el Centro Citibanamex de la CDMX, uno de los recintos más grandes en la capital chilanga donde se organizan eventos más o menos del mismo tipo. Como verán, este lugar está más que preparado para recibir todo lo que habrá en el fin de semana.

Estas son las fechas oficiales para la CCXP México 2024/Foto vía Facebook de la convención

Los diferentes espacios que habrá en la convención

Ahora bien, ya que saben lo más básico, es momento de explorar un poco los espacios más importantes de la CCXP México 2024. Dentro del Centro Citibanamex encontrarán spots y activaciones de grandes estudios y marcas. Sin embargo, en este espacio habrán seis zonas principales donde se desarrollarán la mayoría de los eventos más importantes y son los siguientes:

Thunder Stage: En el Thunder Stage podrán vivir experiencias exclusivas con presentaciones estelares de actores, conciertos, paneles de estudios y mucho más. Aunque eso sí, deben saber que para entrar aquí deberán hacer fila y el aforo del lugar será limitado, para que lo tomen muy en cuenta.

En el Thunder Stage podrán vivir experiencias exclusivas con presentaciones estelares de actores, conciertos, paneles de estudios y mucho más. Aunque eso sí, deben saber que para entrar aquí deberán hacer fila y el aforo del lugar será limitado, para que lo tomen muy en cuenta. Omelete Stage: Este escenario es un espacio donde disfrutar de entrevistas exclusivas con los invitados especiales de CCXP México, en el que las estrellas y sus seguidores podrán convivir más cerca que nunca.

Este escenario es un espacio donde disfrutar de entrevistas exclusivas con los invitados especiales de CCXP México, en el que las estrellas y sus seguidores podrán convivir más cerca que nunca. Cosplay Universe: En esta zona tendrán acceso a camerinos, espejos, vestidores individuales y servicio de asistencia para que puedan ponerse su mejor cosplay.

En esta zona tendrán acceso a camerinos, espejos, vestidores individuales y servicio de asistencia para que puedan ponerse su mejor cosplay. Artists’ Valley: Dentro de este lugar podrás encontrar a más de 100 artistas del cómic de todo el mundo y definitivamente, será uno de los espacios más importantes de la CCXP México.

Dentro de este lugar podrás encontrar a más de 100 artistas del cómic de todo el mundo y definitivamente, será uno de los espacios más importantes de la CCXP México. Creators Stage: Este será uno de los lugares para los fans del mundo virtual y el real, con una programación repleta de actividades emocionantes, participaciones inesperadas y mucha música.

Este será uno de los lugares para los fans del mundo virtual y el real, con una programación repleta de actividades emocionantes, participaciones inesperadas y mucha música. Game Arena: La emoción de los esports encuentra su lugar en la CCXP México. En la Game Arena, los jugadores más apasionados se pondrán a prueba en competencias de los videojuegos más emocionantes y divertidos.

Si son fans de los disfraces y de los artistas detrás de ellos, tienen qué visitar el Cosplay Universe/Foto vía Facebook: CCXP México

Por si esto no fuera suficiente, también habrá una zona de coleccionables (para gastarse la quincena en joyitas para sus colecciones) y otra de fotos/autógrafos en donde tendrán chance de conocer en persona a sus actores y celebridades favoritos. Así que les recomendamos que se den una vuelta por todos los espacios que habrá en CCXP México 2024.

Los invitados especiales que estarán en la primera edición de CCXP México

Por supuesto que en la CCXP México 2024 ocurrirán un montón de cosas, pero una de las que más nos emociona son las actividades que armarán algunos de los estudios de cine y televisión más importantes del mundo. Para que se den una idea, Amazon Prime Video, Adult Swin, Crunchyroll, Corazón Films, Disney, Max, Paramount Pictures (con todo Paramount+) y Warner Bros. Discovery (junto a Warner Bros. Pictures) estarán presentes en el evento.

Y es gracias a ellos que durante los tres días del evento tendremos chance de ver a figuras que normalmente vemos en la pantalla grande y chica, como el elenco de The Boys (encabezado por Anthony Starr, Erin Moriarty, Karen Fukuhara, Chace Crawford y Clauda Doumit), Giancarlo Esposito (mejor conocido como Gus Fringe de Breaking Bad o Moff Gideon en The Mandalorian), Tom Ellis (protagonista de Lucifer), Eli Roth (director de Borderlands), Sydney Sweeney y Álvaro Morte (protagonistas de Inmaculada).

Pero además de estas figuras del cine y la televisión mundial, también se lanzarán a la CCXP México 2024 algunos nombres importantes de los videojuegos y la animación, entre ellos Ed Boon (cocreador de Mortal Kombat), Ian Cardoni (la voz de Rick Sánchez en Rick & Morty), Jon Watts, Tim Miller y Louis Leterrier (directores de Spider-Man: No Way Home, Deadpool y Fast X) e Issac Ezban (director de películas como Parallel).

Por último pero no menos importante, en la CCXP mexa confirmaron la presencia artistas del cómic, como Humberto Ramos (Spider-Man), Rafael Grampá (Batman: Gargoyle of Gotham) Ivan Reis (Linterna Verde, Justice League), Jorge Molina (Amazing Spider-Man, The Last of Us), Gerardo Sandoval (Tomb Rider, What If?, Avengers vs X-Men), Enid Balam (Spider-Gwen, Edge of Spider-verse, New Mutants), Dan Mora (Batman/Superman: World’s Finest, Shazam! y Detective Comics), Lucas Werneck (Stormbreakers, Dead X-Men, Capitan America e Immortal Thor) y Alex Maleev (New Avengers, Daredevil, Fantastic Four y Star Wars: Darth Vader).

Sydney Sweeney será una de las invitadas especiales de CCXP México 2024/Foto vía Instagram: @ccxp_mx

El concurso de cosplay, conciertos y más shows dentro de la convención

Además de los anuncios y presentaciones actores de talla mundial, en la CCXP México 2024 habrán otros eventos que tampoco se pueden perder. Uno de ellos es el concurso de cosplay, donde los ganadores que tengan los disfraces más rifados se llevarán premios como un coche, más de $85 mil pesos, así como asegurar su entrada en la siguiente edición de la convención. E incluso contarán con cosplayers de nivel internacional como jurado (por acá les contamos más detalles).

Si a ustedes les gusta la música con un toque nerd, deben saber que en la CCXP se armarán conciertos con artistas que tienen proyectos muy apegados a la cultura pop, como MIKI, KIKUO, Bakemono, Mawbb, K-Mikaze, The Wookies, Shinigamis Del Norte, Yugen, Siamés y Mediyama, que tocarán dentro del evento y pondrán muy buen ambiente.

The Wookies serán uno de los actos musicales de la CCXP México 2024/Foto vía Facebook de la convención

De un tiempo para acá, los contenidos digitales se convirtieron en una de las principales plataformas a nivel mundial. Es por eso que en la CCXP México 2024 se presentarán creadores de contenido y podcasts de todo tipo, entre los que destacan Cosa Seria (con Daniel Sosa), Los ADN MX, Se me subió el muerto (conducido por Iván Mendoza, ‘Solín’ y Alex Quiroz), Rol N’ Rol (de Diego Ruzzarin) y Destripando la historia.

Los precios de los boletos para la CCXP México 2024

Ya que saben qué es más o menos lo que habrá en la CCXP, ahora es momento de checar cuánto cuestan los boletos y los tipos de entradas para la convención. Y para que más o menos chequen en cuánto les saldrá “el chistecito”, a continuación pueden checar la lista con los precios actualizada hasta el momento para el evento y acá les dejamos el link para que los compren.

Epic Pass – $6,405 pesos mexicanos

3 Day Pass – $3,416 pesos mexicanos

1 Day Pass – $1,342 pesos mexicanos

Y quizá se estén preguntando cuáles son las diferencias entre cada tipo de entrada. Bueno, pues deben saber que cada una tiene ciertos beneficios, comenzando por la entrada más top: el Epic Pass. Con este pase tendrán chance de entrar una hora antes que todo el público a los tres días del evento, pero hay algunos plus muy importantes.

Imagen ilustrativa del CCXP/Foto vía Facebook de la convención

Resulta que el 2 de mayo se organizará algo llamado Spoiler Night, donde podrán recorrer en exclusiva y con anticipación todos los espacios de la convención, para que más o menos sepan dónde está ubicados los spots más rifados y puedan comprar productos antes que nadie. Además, el Epic Pass les incluye una playera exclusiva, así como dos pines y pósteres únicos. Cool, ¿no lo creen?

En conclusión, si ustedes quieren vivir la experiencia completa de la CCXP México 2024, les recomendamos que se vayan directito y sin escalas por el Epic Pass. Ahora bien, que si prefieren ahorrarse lo de la spoiler night y guardar esa lana para comprar cosas en el evento, pues la opción ideal es el 3 Day Pass. Y si solo quieren lanzarse por curiosidad o para ver cómo está la onda en la convención, entonces el 1 Day Pass les quedará perfecto.

Horarios de entrara para la CCXP México 2024

Por último pero no menos importante, deben saber los horarios y rutas en el Centro Citibanamex. Si tienen el Epic Pass, las puertas para la Spoiler Night, abrirán a las 6:00 pm, mientras que con el mismo tipo de boleto, podrán entrar el 3 de mayo a partir de las 11:00 am y para terminar, el 4 y 5 de mayo accederán al lugar a las 10:00 am. Así que serán los primeros en estar en la CCXP México 2024.

Ahora que si ustedes compraron el 3 Day Pass o el 1 Day Pass, el primer día de la convención tendrán acceso a las 12:00 pm, mientras que los demás días entrarán a partir de las 11:00 am. Tomen muy en cuenta en esto por si quieren lanzarse a todas las activaciones y comprar coleccionables en el evento.

Imagen ilustrativa de CCXP/Foto: Especial

Rutas y cómo llegar al Centro Citibanamex

Sabemos que quizá, muchos de los que nos leen no se han lanzado nunca al Centro Citibanamex y si lo van a visitar por primera vez para la CCXP México 2024, les contamos que el lugar se encuentra en la siguiente dirección: Av. del Conscripto 311, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.

Hay muchas maneras de llegar al sitio de este eventazo. Una de ellas es en coche, y si esta es su opción, deben saber que el inmueble cuenta con estacionamiento, el cual costará lo siguiente para el fin de semana de la CCXP:

Hasta 30 Minutos (De 0 a 30 minutos) – Sin Cargo

Hasta 2 Horas (De 31 a 120 minutos) – $80 pesos

Máximo 6 horas (De 121 a 240 minutos) – $240 pesos

Metro

Hay dos líneas en específico del Metro de la CDMX que te acercan a la CCXP México 2023. La estación más cercana es la de Cuatro Caminos de la Línea 2, la otra es San Joaquín de la línea 7.

Autobús

Existen varias rutas de autobús (o camión, pues) que te llevan al lugar de la CCXP México 2023. Una de las opciones sale directamente del Metro San Joaquín.

Toma la ruta 13E en la estación del Metro San Joaquín Baja en la parada “Lomas de Sotelo” Camina hacia el suroeste por la Avenida del Conscripto Encontrarás el Centro Citibanamex a la derecha

Tren Suburbano

El Tren Suburbano es una de las opciones para los que viven en el norte de la CDMX para visitar el Centro Citibanamex. Lo primero es llegar a la estación de Buenavista, donde pueden transbordar hacia el Metro y dirigirse a las estaciones que antes mencionamos. ¿Qué tal? ¿Están listos para la CCXP México 2024?

