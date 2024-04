Lo que necesitas saber: Ante las protestas de residentes, las autoridades de Venecia prometen que, si es esquema es exitoso, desaparecerán impuestos locales... sin embargo, se reprocha que lo que le hace falta a los residentes es acceso a vivienda.

Un esquema que apenas se aplicará en modo de prueba… peeero, dependiendo resultados, parece que Venecia la dejará de manera permanente (y quizás para ser copiado en otras partes del mundo): cobrarle la entrada a los turistas que visiten la ciudad sólo un día.

Residente y turistas que pasen la noche estarán libres de pago

A partir de hoy, 25 de abril, Venecia se convierte en la primera ciudad turística en cobrar la entrada a quienes visiten la ciudad sólo de pasadita. De acuerdo con el “contributo di acceso”, todo turista que llegue al Xochimilco de Europa entre las 8:00 y las 16:00 horas, deberá pagar cinco euros.

La medida que augura muchos ingresos a la alcaldía excluye del pago a turistas que pasen la noche en Venecia… y no por buena onda, sino porque el costo del alojamiento ya incluye el impuesto correspondiente. Y, obvio, están libres del pago las personas residentes, así como las que comprueben que nacieron en la ciudad.

De acuerdo con CNN, cobrar la entrada a turistas es un esquema que se aplicará en Venecia de aquí a julio y, dependiendo de cómo funcione, podría extenderse. Medios locales señalan que, en el primer día de la medida, se han registrado para entrar a la ciudad por ahí de 82,000 personas, de las cuales sólo 7,260 han pagado sus cinco euros. El resto ha podido evadir la tarifa por las exenciones.

Residentes critican que autoridades conviertes a Venecia en un “parte temático”

Aunque los que reclaman la gentrificación de las ciudades podrían decir que la medida está más que bien, en Venecia no lo ven así. Según reporta The Guardian, residentes de la ciudad de los canales critican que, con este cobro, las autoridades han hecho de Venecia un “parque temático”.

“No se puede imponer una tarifa de entrada a una ciudad; lo único que están haciendo es transformarlo en un parque temático. Esta es una mala imagen para Venecia… Quiero decir, ¿están bromeando?”, señaló Matteo Secchi, quien dirige al grupo Venessia.com… es decir, no es que los residentes de Venecia no estén un “poquito” molestos con la forma en que el turismo ha transformado la ciudad, pero señalan que imponer un cobro por entrada no resuelve la problemática.

“Para empezar, 5 euros no servirán para disuadir a la gente. Pero los excursionistas no son el problema, como lo son cosas como la escasez de viviendas asequibles”, comentó para CNN Federica Toninello, dirigente de la asociación ASC.

Por su parte, el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, asegura que la medida hará que la ciudad vuelva a ser “habitable” . Además, señala el funcionario, el cobro de entrada ayudará a proteger a la urbe de los efectos del turismo excesivo, ya que se evitará la visita de excursionistas.

Venecia es considerada parte del patrimonio mundial de la UNESCO y desde hoy habrá que pagar para visitarla (al menos la zona centro)… tal cual, como si se tratara de un parque o un museo: hay que pagar, previo registro en línea y, quienes sean sorprendidos “colándose, serán multados con hasta 300 euros.

