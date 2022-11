Si alguna vez tuvieron la ilusión de que hubiera una secuela de El diablo viste a la moda, quizá deberían frenar esas aspiraciones… O bueno, eso es lo que al menos piensa en parte Anne Hathaway.

En una reciente entrevista publicada por Entertainment Weekly, la actriz que alguna interpretó a Andy Sachs comentó por qué ella cree que no podría haber una segunda parte de la icónica cinta del 2006 (cuyo título original es The Devil Wears Prada). Eso sí, la idea de que se pudiera hacer un reboot de la misma no le suena nada mal.

Anne Hathaway en El diablo viste a la moda. Foto: 20th Century Fox.

Anne Hathaway no se ve haciendo una 2da parte de ‘El diablo viste a la moda’

La industria de entretenimiento vive una época en la que estamos viendo regresar a franquicias de hace ya varios años. Algunas vuelven como un seguimiento de las entregas originales (como la reciente trilogía de Halloween), otras encuentran nueva vida en un reboot o un remake, y varias le entran de lleno a las versiones animadas o live-action según sea el caso (cof, cof, Disney).

En ese sentido, ¿alguna vez se preguntaron si El diablo viste a la moda podría tener una segunda parte? Ya saben, para saber qué pasó con Andy, Emily y hasta la mismísima Miranda Priestly después de tantos años… Sin duda, la idea suena llamativa, pero eso ya es diferente de que se pueda concretar y es la propia Anne Hathaway la que nos quita esas ilusiones.

Parte del elenco y el director de El diablo viste a la moda. Foto: Getty.

“No sé si pueda haberla… Simplemente creo que esa película estaba en una época diferente. Ahora, todo se ha vuelto tan digital y esa película se centró en el concepto de producir algo físico, y ahora es muy diferente”, dijo la también actriz de Armaggedon Time a Entertainment Weekly recientemente.

Sin embargo, Anne Hathaway cree que es más viable que se haga una versión actualizada con nuevos actores en lugar de una secuela de la original. “Es tentador pensar en que Andy y Emily necesitan llevarle el café a Miranda y ella está en algún lugar de Europa y luego, en el camino, recogen a Stanley Tucci [quien hizo a Nigel] en Italia, que está en un restaurante. Es tentador, pero no creo que funcione… Podrían relanzarlo, conseguir gente nueva y hacerlo“, agregó.

Como están las cosas en la industria del cine, no suena tan descabellado que se haga una nueva versión de la cinta, eh. ¿Les gustaría eso o preferirían una secuela? Platíquenos qué opinan. Puedes ver El diablo viste a la moda en el catálogo de Star+.