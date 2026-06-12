Tal vez ubiquen a Antoni Porowski por sus recetas donde —sin ser chef de profesión—, encuentra la manera de saciar tanto el apetito como los sentimientos. O tal vez conocen alguna de sus crónicas donde mezcla gastronomía con los recuerdos de la comida que nos recuerda a casa.

Ahora, Antoni Porowski le dio una vuelta completa a la CDMX.

Antoni, como lo conocen millones de seguidores en línea, está buscando los lugares más emblemáticos y las joyas ocultas que hacen inolvidables a los destinos de todo el planeta. En conjunto con National Geographic y Disney+, presenta Lo mejor del mundo, la cual incluye una visita a la capital de México.

Lo Mejor del Mundo con Antoni Porowski // National Geographic & Disney+

Antoni y la pasión por el servicio

Antoni comenzó su carrera gastronómica —en lo que buscaba despegar su carrera como actor—, como ayudante de mesero en un restaurante polaco, y tiempo después, en un restaurante japonés. Esto, para entender la pasión por el servicio.

Entendió que la comida y los restaurantes, sobre todo los considerados de lujo, son mucho más que el nombre de un chef superestrella.

“Estoy muy consciente de la importancia del papel de alguien que trabaja en un restaurante”, nos dice Antoni Porowski en entrevista. “Ya sea en el frente como host, como asistente, como garrotero o en la parte de atrás de la cocina (…) creo que hay una responsabilidad cuando estás en la industria de servicio para darle una experiencia a las personas”

Antoni Porowski en Maizajo // Lo Mejor del Mundo con Antoni Porowski // National Geographic & Disney+

Lo mejor del mundo con Antoni Porowski

Y con esa idea en mente, visitó la CDMX para encontrar los lugares imperdibles bajo una mirada que va más allá del reconocimiento o popularidad del lugar, sino buscando exactamente qué es lo que los hace especiales, incluyendo a las personas.

Eso es Lo mejor del mundo.

Desde lugares emblemáticos hasta joyas ocultas, Antoni Porowski explora algunos de los destinos turísticos más extraordinarios del mundo. En Lo mejor del mundo con Antoni Porowski, se adentra a ciudades como París, Nueva York, Londres y por supuesto, CDMX.

En colaboración con National Geographic y Disney+ encuentran los mejores lugares para visitar, alojarse, comer y explorar más allá de las guías turísticas para descubrir la verdadera esencia de cada ciudad, su cultura y, sobre todo, su gente.

Recorriendo CDMX como… ¿especialista o como turista?

Como presentador de un programa de viajes o de gastronomía, iniciar un aventura nueva puede ser un acto de balance complicado: ¿viajas como turista?, ¿eres el especialista?, ¿las personas esperan que seas el guía o experimentar contigo las cosas que no conoces?

“Donde sea que vaya”, dice Antoni, “sin importa si es un lugar al que he ido 50 veces o lo visito por primera vez, intento ser consciente de que soy mejor escuchando que hablando y que estoy ahí para aprender algo”.

Rosetta // Lo Mejor del Mundo con Antoni Porowski // National Geographic & Disney+

Ir a donde tus ojos se emocionen

Durante su visita a CDMX, Antoni Porowski recorrió algunos de los lugares más reconocidos en la capital para probar unos tamales en Rosetta o los tacos de Maizajo, así como otros espacios emblemáticos: desde los canales de Xochimilco hasta los experimentos arquitectónicos del Nido de Quetzalcóatl.

“Quiero ser respetuoso, quiero ser curioso, pero también estoy intentando un montón de cosas que nunca he intentado antes”, dice Porowski.

“Así que tengo un millón de preguntas para quien sea, ya sea en Maizajo, o para la Chef Elena en Rosetta. Estoy allí para aprender. Y es mucho más interesante para mí escuchar lo que tienen que decir: siempre intento ponerme la capa de la curiosidad e ir a donde mis ojos y mi nariz“.