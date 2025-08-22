Apple TV+, la plataforma de streaming de Apple, anunció un aumento en los precios de su servicio. La nueva tarifa entrará en vigor de manera inmediata; es decir que el costo se verá reflejado a partir del jueves 21 de agosto para todos sus suscriptores.

La última vez que Apple TV+ había modificado sus tarifas, fue en 2023. Este cambio en el precio refleja un aumento de 30 por ciento respecto al precio pasado tanto de su servicio de streaming, como la opción de agrupas las suscripciones.

Es importante también saber que el aumento de la tarifa se aplica para aquellos que tengan contratado Apple One, la suscripción mensual que engloba todos los servicios de Apple como Apple Music, Apple Arcade, iCloud+, Apple News, Apple Fitness y, desde luego, Apple TV+.

Imagen de Ted Lasso para su cuarta temporada, producción original de Apple TV+ / Imagen: Apple TV+

¿De a cuánto queda el aumento de Apple TV+?

Para Apple TV+, el servicio mensual se irá de 129 a 169 pesos mexicanos. Si contratas el servicio por primera vez, tendrás un periodo de prueba gratis de 7 días (una semana). Si no lo cancelas, se hará el cobro en automático de esos 169 pesos mexicanos.

Foto: Internet

El costo de los planes de Apple One

Como les contamos, Apple One es el servicio que agrupa las suscripciones de Apple por un precio mensual más accesible frente a la contratación única de los servicios. Este será el costo de cada uno de los planes y lo que incluye:

Individual

249 pesos al mes

iCloud (50 GB)

Apple TV+

Apple Music

Apple Arcade

Familiar

Se puede sumar a cinco personas, quienes tendrán acceso privado desde sus respectivos dispositivos.

329 pesos al mes

iCloud (200 GB)

Apple TV+

Apple Music

Apple Arcade

Premium

Se puede sumar a cinco personas, quienes tendrán acceso privado desde sus respectivos dispositivos.

499 pesos al mes

iCloud (2 TB)

Apple TV+

Apple Music

Apple Arcade

Apple Fitness+

Foto: Apple

Apple TV+ es una plataforma sin anuncios y puros contenidos originales

Apple TV+ es una de las plataformas más interesantes en el mercado del streaming. La razón es que no integra anuncios de ningún tipo a diferencia de otros servicios que aumentaron sus tarifas debido a los anuncios.

Otra de las razones, quizá la más importante para nosotros, es que Apple TV+ tiene un catálogo que se construye de puras producciones originales ya sea en películas, cortos o series de ficción y documentales.

Desde que se lanzó al mercado en 2019, Apple ha producido cientos de títulos de alto nivel de la mano de nombres como Alfonso Cuarón y Martin Scorsese, o productoras como A24 Y Skydance. La variedad de producciones es impresionante también en los géneros como drama, comedia, ciencia ficción, suspenso y más.

Martin Scorsese en ‘The Studio’ / Foto: Apple TV+

5 series de Apple TV+ para ver

Si no tienes Apple TV+, te recomendamos echarle un ojo a su catálogo para ver como funciona y de qué va. Y de paso, te dejamos 5 series de este 2025 que son una maravilla y vas a amar.

The Studio

Esta es una de las sorpresas de 2025. Seth Rogen protagoniza y escribe esta serie que nos lleva a las entrañas de Hollywood, pero de una manera divertida, dinámica y muchas veces absurda, pero que de alguna manera corresponde a lo cambiante de la industria del entretenimiento.

Rogen interpreta a Matt Remick, el director de un importante estudio, Continental Studios, que debe lidiar con mil cosas al mismo tiempo: las expectativas económicas de los blockbusters, la necesidad de crear arte, elk reconocimiento del circuito, los altos y bajos de los creadores, y las aspiraciones personales de cualquiera que se involucra.

The Studio es una maravilla que se filma, en muchos de sus episodios, en planos secuencia que obedecen a lo vertiginoso que puede ser el negocio. Además, está llena de cameos de las personalidades más importante como Scorsese, Charlize Theron, Dave Franco, Greta Lee, Paul Dano, Adam Scott y más.

Smoke

Smoke es una de esas series que le debes dar un tiempo para que te sorprenda. Pero una vez que llegas al punto clave, es una joya. La historia sigue a Dave Gudsen, un exbombero e investigador de incendios que se enfrenta a la existencia de un piromaníaco.

Junto a Michelle Calderone, una detective castigada por su unidad, debe investigar distintos casos que parecen llevarlos al mismo punto… y ese punto es un plot twist interesante. La serie protagonizada por Taron Egerton y Jurnee Smollett, está basada en una historia real que parece más una ficción.

Stick

Owen Wilson toma el mando de Stick, y lo hace junto a Mariana Treviño, la actriz mexicana. Esta producción tiene como protagonista a Pryce Cahill, un exgolfista profesional que dejó el deporte por temas bastante personales y trágicos. Ahora es un vendedor que vive, para él mismo, de las glorias pasadas.

Una nueva oportunidad surge cuando en un campo de tiro descubre a Santi Wheeler, un joven que tiene muchísimo talento, pero que por razones muy similares a las de Pryce (la pérdida de alguien), abandona la posibilidad de ser el mejor de todos los tiempos.

En cuanto a Mariana Treviño, la actriz interpreta a Elena, la madre de Santi, quien se embarca en la oportunidad de su hijo de hacer lo que lo hacía feliz y lo que lo conecta a un pasado que parecía mejor, pero en busca de un futuro prometedor.

Severance

Seguro esta serie ya se la saben de memoria. Pero si han estado en una cueva o simplemente no le han dado una oportunidad a Severance, este es el momento perfecto, pues en este 2025 estrenó su segunda temporada que aumentó nuestras expectativas.

Dirigida por Ben Stiller y protagonizada por Adam Scott, es una producción de ciencia ficción que en su superficie, habla sobre la imposibilidad de separar la vida laboral y personal.

Imagen de Severance / Foto: Apple TV+

Sin embargo, es mucho más compleja y profunda para hacernos preguntas respecto qué es lo que nos hace humanos y cómo definimos nuestra identidad y personalidad, con base en el contexto cultural, social, político y económico. Es interesantísima.

La premisa propone una empresa que realiza una cirugía a sus empleados que los imposibilita de recordar fuera de sus instalaciones lo que hicieron dentro y viceversa. En cuanto salen del edificio, no saben lo que hicieron como empleados… Entonces, ¿son personas distintas?, ¿qué ocurre si los deseos del empleado no corresponden a la de la persona contratada?

Foundation

Este 2025 Foundation volvió con su tercera temporada, la cual nos tenía bastante emocionados para saber cuál es el futuro de estos personajes que reconocemos desde hace siglos (chiste local). Foundation está basada en la extensa obra de Isaac Asimov respecto a una galaxia comandada por un imperio que basa su permanencia en la herencia genética.

El líder, conocido como Imperio, se ha clonado desde hace siglos para quedarse en el poder y controlar a más de 6 mil planetas de una enorme galaxia. Sin embargo, todo tiene un fin, y eso lo sabe Hari Seldon, un estudioso de la psicohistoria que a través de cálculos matemáticos, pronosticó el fin del Imperio.

Lo que sigue es un viaje que cubre más de 300 años en los que han surgido poderes que podrían terminar con el control total de la galaxia, pero que al mismo tiempo lo buscan. Los efectos especiales son grandiosos y el elenco comandado por Lee Pace es sensacional.