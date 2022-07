La vida de Armie Hammer ha dado una vuelta de 180 grados tras las acusaciones de abuso y conducta sexual inapropiada en su contra que se dieron a conocer desde 2020. Ahora, lejos de los sets de filmación y de la escena hollywoodense, parece que él ha encontrado un nuevo oficio…

Al menos eso es lo que diversos medios del espectáculo afirman luego de que en los días recientes, circularan diversos rumores que lo colocaban como empleado de un hotel en las Islas Caimán. Esa parte fue desmentida al momento.

Foto: Getty

Luego, en medio de algunos dimes y diretes, algunos confirman que la exestrella de Call Me By Your Name trabaja vendiendo tiempos compartidos en aquel territorio británico.

Un recuento de la vida de Armie Hammer desde el 2020

Armie Hammer se refugió en las Islas Caimán a raíz del escándalo desatado en 2020 cuando varias mujeres lo acusaron de conducta sexual inapropiada e incluso presunto canibalismo. El actor perdió papeles importantes en las series The Offer de Paramount+ (fue reemplazado por Miles Teller) y en la película Shotgun Wedding, que protagonizaría junto a Sandra Bullock.

Se enfrentó al divorcio en el terreno personal y en el profesional, incluso su agencia de representación se desvinculó de él. Y luego, en su afán por recomponer un poco el camino, entró a un programa de rehabilitación para atender su adicción al sexo y sustancias, entre ellas el alcohol y drogas. Como quien dice, su carrera cayó en picada.

¿Y qué ha hecho Hammer entonces? Como les decíamos, los rumores van desde que trabajaba en un hotel como concierge hasta un empleo como vendedor de tiempos compartidos, pero vayamos por partes.

Foto: Getty Images

El rumor de su supuesto trabajo en un hotel

Los rumores de que supuestamente trabaja en un hotel se dieron a conocer gracias a Muna Mire, una conocida productora de televisión. Ella posteó en su cuenta de Twitter una foto de un anuncio del hotel Morrit’s en las Islas Caimán, el cual tenía la cara de Armie Hammer impresa.

“Los papás de mis amigos fueron de vacaciones a las Islas Caimán y Armie Hammer fue su ‘concierge’, todavía no lo supero”, escribió Mire. Un concierge, solo para dejar el dato, es algo así como un asistente personal que ayuda a los huéspedes a gestionar tours, reservar restaurantes y ese tipo de cosas.

Foto: Captura de Twitter.

A final de cuentas, resultó que el folleto compartido por Muna Mire (quien eliminó su tuit posteriormente) era falso. El medio Variety se contactó con el hotel y las fuentes dicen que Hammer estuvo alojado en dicho resort, esto ya que había jugado golf con algunos miembros del personal de ese establecimiento. Y que además, pasa regularme el rato por ahí.

El abogado de Armie Hammer, Andrew Brettler, confirmó que el anuncio que Mire compartió era falso. Un trabajador del Morritt’s dijo que ese cartel era una especie de broma que algunos trabajadores repartieron en varias habitaciones, solo para ver qué tanta atención podría recibir.

Pero la cosa no acaba ahí…

Foto: Getty

¿Armie Hammer vende tiempos compartidos ahora?

Una fuente anónima dijo a Variety (en una actualización del miércoles 13 de julio) que Armie Hammer efectivamente no trabaja como asistente concierge en el hotel Morritt’s. Sin embargo, esta persona menciona que el actor sí tiene un empleo en el resort como vendedor de tiempos compartidos.

“Está trabajando en el resort y vendiendo tiempos compartidos. Está trabajando en un cubículo… La realidad es que está totalmente arruinado y está tratando de ganar dinero para mantener a su familia”, dijo la fuente al medio antes mencionado.

Esa idea cobró fuerza gracias a unas fotos que el medio del espectáculo TMZ hizo circular recientemente, donde se ve a Armie en un cubículo con una vestimenta similar a un uniforme mientras habla con alguien. Esas fotos serían del mes de junio ¿Y es real todo eso? Algunos otros medios lo han negado.

El diario LA Times también le entró a esta investigación digna de la farándula. Dicho medio entrevistó a Chris Butcher, director de ventas del hotel Morritt’s en las Islas Caimán y el ejecutivo dijo que Armie Hammer no está en la nomina de la compañía. No es parte del personal en ningún ramo, pues.

Butcher nuevamente puso sobre la mesa que Hammer solo mantiene una relación de amistad con un miembro del personal del hotel para jugar golf. Y según el director de ventas, las fotos de TMZ donde se va a Armie en un cubículo, corresponden a una ocasión en la que el actor los visitó únicamente para ver cómo trabajan y a qué se dedicaban.

LA Times se puso en contacto con el abogado de Hammer, quien dijo que no puede confirmar ni negar nada sobre su supuesto trabajo como vendedor de tiempos compartidos. “No ha abordado la historia“, dijo el asesor legal de Hammer al medio californiano. Vaya embrollo de dimes y diretes, ¿no?