La franquicia de John Wick se expande y ya prepara varias cosillas interesantes de cara al futuro. En ese sentido, seguro que muchos ya se saborean la cuarta película de la saga (AQUÍ el primer vistazo), la posterior quinta cinta, además claro del par de spin-offs que se están desarrollando con The Continental y Ballerina.

Hablando específicamente de este último, los detalles se han mantenido más guardaditos… Pero por fin tenemos más información del proyecto, quiénes se unen para apariciones especiales en el elenco y dos que tres cosillas más por ahí. Les contamos qué onda por acá.

Keanu Reeves como John Wick en el primer avance de JW4. Foto: Lionsgate.

Ballerina

Como les decíamos, muy poco se sabe sobre lo que nos contará Ballerina. Incluso algunos informes publicados entre 1019 y 2020 apuntaban a que el personaje principal de este spin-off de John Wick, se llamaría Rooney Brown e incluso Chloë Grace Moretz sonaba duro para hacer este papel. Finalmente, todo eso no se concretó como muchos esperaban.

Sin embargo, lo que ya es un hecho es que Ana De Armas será la protagonista de esta historia. Y bueno, tras sus apariciones recientes en No Time To Die y The Gray Man, podemos concluir que la actriz de origen cubano se la rifa a la hora de entrarle a las películas de acción.

Ana De Armas. Foto: Getty

Y bueno, ¿de qué diablos se tratará Ballerina? Si bien la trama no se conoce a detalle amplio, se menciona que veremos a una joven con avanzadas habilidades asesinas que utilizará todo su arsenal en combate para vengarse, esto cuando su familia es asesinada por unos sicarios.

Por supuesto, el título de la cinta no es fortuito. Según diversas fuentes, el personaje protagonista de la bailarina se desprende de la academia de danza que vemos en John Wick – Chapter 3: Parabellum, cuando el asesino interpretado por Keanu Reeves se encuentra con la directora de esa escuela de ballet (Anjelica Huston), a quien les pide ayuda para escapar del asedio de todos los asesinos que lo persiguen. Se nos revela además que Wick perteneció alguna vez a la organización Ruska Roma.

En esa escena, vemos a la directora hablando con John y luego gritándole a una de sus bailarinas “¡Rooney, suficiente!”, lo que confirmaría que el personaje del spin-off al menos sí se llamaría Rooney. Pero falta ver si es esa misma bailarina a la que se hace referencia en JW3, la que será el personaje central del spin-off.

Keanu Reeves e Ian McShane formarán parte del elenco

Los detalles del elenco, como prácticamente todo, se mantienen en secreto. Pero al momento, fuentes como Collider aseguran que Keanu Reeves está más que confirmado para aparecer como John Wick en Ballerina. La bronca es que no se sabe si solo tendrá un breve cameo o si su participación en la película será más amplia. Como sea, el medio mencionado detalla que el actor se encuentra en Praga para la filmación.

Otro rostro conocido de la franquicia que ya está confirmado para aparecer en el spin-off, es el gerente del hotel The Continental, Winston (interpretado Ian McShane). De igual manera, no se sabe qué tanta importancia tendrá este personaje dentro de Ballerina, pero es casi una obviedad que la asesina principal de esta cinta posiblemente pase por el hotel que dentro de esta saga, supone uno de los pocos lugares donde la matanza y el caos no tiene cabida.

Recordemos también que el personaje de Winston tendrá su propia serie a manera de precuela con The Continental, con una versión más joven de este personaje ambientado 40 años antes de lo que vemos en las entregas cinematográficas.

Ian McShane y Keanu Reeves aparecerán en el spin-off Ballerina. Foto: Getty.

Además de Ana De Armas, Keanu Reeves e Ian McShane, se sabe que Len Wiseman es el director de esta película. ¿Sus créditos como cineasta? Bueno, ahí nomás la franquicia de Underworld, por lo que podemos esperar una muy buena entrega de acción.

Fecha de estreno de Ballerina

Ahí sí nos quedamos chatos… Por el momento, no se ha revelado una posible fecha de estreno de Ballerina. Pero no se desesperen ya que este spin-off de John Wick oficialmente comenzó su filmación en estos primeros días de noviembre del 2022.

Así que en menos tiempo de lo que esperamos, seguro comenzaremos a ver pósters, tráilers y la revelación de la fecha de estreno de la cinta. Qué dicen, ¿emocionados con todo este proyecto del universo de John Wick?

Keanu Reeves como John Wick. Foto: Lionsgate.