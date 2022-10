¿De qué va la beca con la que Guillermo del Toro honrará la memoria de su mamá, Guadalupe Gómez?

Luego del fallecimiento de Doña Guadalupe Gómez, actriz mexicana y mamá de nuestro querido y muy talentoso Guillermo del Toro, el mundo del cine se ha unido para darle el pésame al cineasta mexicano, quien hace unos días confirmó la noticia al presentar su cinta ‘Pinocchio’ durante una premiere en Londres.

Como les contamos durante el fin de semana, a través de dicho evento fue donde Guillermo del Toro dio a conocer la lamentablemente noticia de su mamá, actriz conocida por cintas como ‘Doña Herlinda y su Hijo’ (1985) y quien murió un día antes de la premiere de ‘Pinocchio’.

Foto: Getty Images

Guillermo del Toro perdió a su mamá recientemente

“Mi madre acaba de fallecer. Esto era muy especial para ella y para mí. Esta no es sólo la primera vez que ustedes verán la película; es la primera vez que ella la verá con nosotros”, dijo Guillermo del Toro durante el evento que se realizó el sábado 15 de octubre, de acuerdo con declaraciones recogidas por el portal Variety.

El gesto resultó muy emotivo para varios seguidores de Guillermo del Toro, quien a través de sus redes sociales agradeció las muestras de afecto que ha recibido en este momento tan complicado. Aunque aseguró que seguirá honrando la memoria de la señora Guadalupe a través de una beca. ¿Cómo?

Foto: Especial

Anunció que honrará su memoria al apoyar a más estudiantes con la beca ANIMEXICO

“Para honrar la memoria de mi madre me comprometo a una década mas de la beca ANIMEXICO para jóvenes animadores”, escribió el cineasta a través de su cuenta de Twitter y en una publicación que acompañó con una foto de la actriz mexicana.

La beca ANIMEXICO es una iniciativa que Guillermo del Toro tiene en conjunto con Cinépolis y la cual apoya económicamente a todos y todas las jóvenes mexicanas para estudiar en Gobelins, que es la mejor escuela de cine de animación en el mundo.

Foto: Gobelins

Que se extenderá 10 años más en memoria de Doña Guadalupe Gómez

Esta iniciativa existe desde el 2018 y para pedirla basta con ser mexicano y ser aceptado en el Master of Arts in Character Animation and Animated Filmmaking (Maestría de Personajes y Cinematografía Animada) de dicha institución.

Una vez cumplido ese paso tengan en mente que deberán manejar un inglés avanzado (porque las clases son en dicho idioma) y también estudiar animación, así como tener habilidades para el dibujo. Esto para asistir a la escuela en Francia.

Claro que la oportunidad es de oro y vale totalmente la pena, pues la beca por dos años cubre los costos del viaje y todo lo que tenga que ver con cosas de la escuela. Algo que ayudará a más mexicanos a cumplir su sueño gracias a Guillermo del Toro y en memoria de Doña Guadalupe Gómez. ¡Grandes!

Foto: Guillermo del Toro (Twitter)