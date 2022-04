¡Wow! Billie Eilish aparecerá en un corto junto a ‘Los Simpson’ y te decimos cómo verlo

A pesar de que muchas cosas han cambiado en la producción de Los Simpson, todavía existe el pensamiento en la industria del entretenimiento que para consagrarte con una figura importante al nivel mundial, tienes que salir junto a la familia amarilla. A lo largo de su historia, en esta serie hemos visto desfilar a un montón de celebridades del cine, la comedia, política y hasta de la música en sus episodios, y ahora es el turno de ver a una de las artistas más importantes de la actualidad: Billie Eilish.

Desde hace ya un buen rato, esta chica se convirtió en pieza clave de la industria musical. Junto a su hermano y productor, FINNEAS, han creado algunas de los hits más grandes de estos tiempos y discos interesantes como su debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y Happier Than Ever. Y por si esto no fuera suficiente, se acaba de ganar el Oscar a Mejor canción original por el tema que compuso para No Time To Die, la película número 25 de James Bond, pero le faltaba aparecer junto a Homero y compañía.

Billie Eilish aparecerá en un corto junto a ‘Los Simpson’

Resulta que este 14 de abril, se anunció con bombo y platillo que Billie Eilish tendrá un corto muy especial con Los Simpson en Disney+. Esta no es la primera vez que la cantante de “bad guy” trabaja con la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse pues como recordarán, en septiembre de 2021 estrenó un concierto dentro del servicio (ACÁ les contamos por qué no pueden perdérselo). Sin embargo, la veremos en una pequeña aventura que promete ser espectacular y regalarnos momentos épicos.

Hasta el momento no han confirmado la sinopsis del cortometraje, pero a juzgar por el póster que apareció en redes sociales, Billie pasará un buen rato con Lisa Simpson y probablemente el amor que ambas sienten por la música las una pero, ¿será que entre las dos compongan una rola mezclando la voz y el saxofón? Bueno, eso está por verse, pero si algo nos queda claro es que la relevancia de esta artista que llegó para sacudir a la industria musical por completo es enorme y con esto lo demuestra.

Pongan mucha atención y no hagan planes por que When Billie Met Lisa, el corto de Billie Eilish junto a Los Simpson se estrenará el próximo 22 de abril en el catálogo de Disney+, así que anoten muy bien la fecha para que no se les pase checarlo. Y mientras esperamos a que llegue ese día, por acá les dejamos nuestra plática con Billie y FINNEAS, quienes nos contaron sobre la inspiración de su rola para No Time To Die, lo que significa para ellos formar parte de la franquicia de James Bond y más.