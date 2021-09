¿Por qué no te puedes perder el concierto de Billie Eilish en Disney+?

No cabe duda de que el 2021 también será el año de Billie Eilish. Luego de romperla por completo con su álbum debut, llevarse todos los premios posible y convertirse en una de las figuras más importantes de la industria musical en la actualidad –y con tan solo 19 años–, la cantante volvió con su segundo material discográfico, Happier Than Ever (POR ACÁ les dejamos la reseña) y un montón de planes emocionantes para presentarlo.

Uno de ellos lo anunció hace una semana, cuando reveló que estrenaría un proyecto muy especial de la mano de Disney+. Se trata de un concierto llamado Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles, donde la estrella pop interpreta las canciones de su nuevo disco con un montón de invitados especiales. Sin embargo, más allá de ser un simple show, nos quedó muy claro que esto sería un espectáculo audiovisual que los fans amarán.

Seguramente si tú sigues a Billie Eilish, lo más probable es que ya lo hayas visto e incluso te desvelaste para ser de los primeros en disfrutar de esta experiencia única. Sin embargo, si eres de [email protected] que están pensando si ver o no ver lo que la artista trae para nosotros en esta plataforma y de plano no te decides, acá te contaremos algunas razones por las que no te puedes perder este concierto, que de entrada les adelantamos que es espectacular.

La presentación oficial de ‘Happier Than Ever’

Quizá la primera razón que se nos viene a la mente para ver este concierto en Disney+ es que es la presentación oficial de Happier Than Ever. Billie Eilish tiene planeada una enorme gira por Estados Unidos y Europa en la que tocará las rolas de su segundo disco y otras canciones que son infaltables en sus shows. Aunque para ls que no podrán ser parte del tour, esta es una buena excusa para escuchar casi casi en vivo y desde sus casas este material.

Billie lleva a otro nivel sus rolas con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de

Las canciones de Billie Eilish siempre se han caracterizado por tener un sonido sumamente oscuro y melancólico que casi siempre se basa en sintetizadores. Sin embargo, en esta ocasión elevó las canciones de su nuevo disco gracias a los arreglos de uno de los directores de orquesta más importantes del mundo: el mismísimo Gustavo Dudamel, que compuso unas partituras espectaculares e interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

Por supuesto que tener secciones de cuerdas, metales y hasta percusiones le dan otro feeling a sus canciones y nos demuestran que su música no está peleada con la llamada “música académica”. Ya para rematar y como un buen detalle, en el concierto también aparece el coro de Los Ángeles, al que Billie perteneció por un tiempo cuando era todavía más joven y que ahora, les devolvió el favor invitando a estas chicas tan talentosas a cantar con ella.

Robert Rodríguez está detrás de este concierto

Así como lo leyeron, Robert Rodríguez, director de cintas como El mariachi, From Dusk Till Dawn, Mini Espías, Sin City y recientemente Alita: Battle Angel– está detrás de este enorme espectáculo que Billie Eilish montó. Y la verdad es que sí se nota su mano en todo este proyecto, porque hay tomas y ciertos planos que solamente él podría filmar, dándonos la sensación de que estamos entrenando a una película llena de momentos claroscuros.

Billie Eilish entra al mundo de Disney con su versión animada

Otro punto importante por el cual consideramos que no se deben perder este concierto de Billie Eilish es muy sencilla: nos da una visión íntima y muy clara de los conceptos que quiere representar con su segundo álbum de estudio, valiéndose de recursos visuales para que todos entremos en los mismos sentimientos y pensamientos que ella. Sin embargo, aquí hay otro elemento que por supuesto que tenemos que mencionar, porque Disney la incluyó en su universo.

Sí, así como lo leen. Quizá nunca nos imaginamos ver a Billie como una de las princesas de la casa de Mickey Mouse, pero acá nos presentaron una versión animada de la cantante que siendo honestos, va a la perfección con esta extraña pero interesante colaboración. Al final, ella también es parte del show, ya que se aparece a través de varios visuales impresionantes y hasta tiene su propio momento en una canción en particular. Con esto se rifaron.

Esta es una verdadera carta de amor a Los Ángeles

El título del concierto lo dice, pero después de ver el show nos queda muy claro el amor que siente Billie Eilish por Los Ángeles, el lugar donde nació y del que parece que por ahora, no se irá en un buen rato. No solo la vemos interpretando las rolas de Happier Than Ever en el icónico Hollywood Bowl, su versión animada también pasea por sitios y lugares emblemáticos de la ciudad. Al final, nos muestra que su música se nutre del caos y la cultura que hay en sus calles.