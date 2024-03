Lo que necesitas saber: Billie Eilish y Finneas se llevaron el Oscar a Mejor Canción Original este 2024 por su rola de 'Barbie', la cual ya se había llevado un Grammy.

Seremos brutalmente honestos. Las ceremonias de premiación de cine suelen ser muy aburridas. Hay alguna que otra sorpresa por ahí, algo inesperado, un buen chiste, reuniones geniales… pero en general, no hay mucho qué decir sobre la fiesta como tal. Y los Oscar 2024 no fueron la excepción.

Durante casi tres horas y media, Jimmy Kimmel fue el host de una ceremonia bastante aceptable pero no memorable fuera de algunas reuniones inesperadas o los discursos políticos en relación a lo que sucede en Ucrania y Gaza. Pero lo que sí podemos decir es que los puntos más altos llegaron con los momentos musicales.

Como ya es tradición, en los Oscar se presentan los artistas que están nominados en la categoría de Mejor Canción Original, y este año vimos a Becky G, Scott George and the Osage Singers, Jon Batiste, Mark Ronson con Ryan Gosling y a Billie Eilish con Finneas. AQUÍ les dejamos todos los momentos musicales de los Oscar 2024.

Ryan Gosling durante su presentación musical en los Oscar 2024.

Billie Eilish y Finneas se llevan su segundo Oscar

Billie Eilish y Finneas resultaron ganadores por la rola “What Was I Made For?” para la película de Barbie. Los hermanos se llevaron su segundo Oscar (recordemos que el primero fue por Mejor Canción Original por “No Time to Die” para No Time to Die dentro de la franquicia de James Bond).

Pero además, se sumaron a una corta lista de ganadores: aquellos que por la misma canción, tienen un Oscar y un Grammy. ¿Quiénes son los otros artistas que tienen un Oscar y un Grammy por una canción escrita para una película? Acá les contamos.

Finneas y Billie Eilish en los Oscar 2024 / Foto: Getty Images

Ganadores del Oscar y el Grammy

Billie Eilish y Finneas forman parte de la lista de unos 20 artistas que se han llevado el Oscar por Mejor Canción Original, el cual se suma a su triunfo, por la misma rola, en la ceremonia de los Grammy (en distintas categorías, eso sí).

La primera vez que sucedió fue en 1961 con “Moon River” de la película Breakfast at Tiffany’s. La canción fue escrita por Henry Mancini y Johnny Mercer, quienes se llevaron el Oscar por Mejor Canción Original, y luego recibieron el Grammy por Canción del Año en el mismo 61.

Acá les contamos de 10 artistas que tienen en su estante los dos premios. ¿Tienen alguna favorita?

“What Was I Made For?” de Billie Eilish y Finneas

Este 2024, la película de Barbie tuvo dos nominaciones en la categoría de Mejor Canción Original. La primera fue por “I’m Just Ken” de Mark Ronson interpretada por Ryan Gosling. Y la segunda fue “What Was I Made For?” escrita e interpretada por Billie Eilish y Finneas.

Estos dos últimos se llevaron el Oscar, el segundo de su carrera. En la pasada edición de los Grammys de este 2024, los hermanos se llevaron el premio por Best Song Written for Visual Media y Song of the Year por “What Was I Made For?”.

Como recordamos, esta canción aparece casi al cierre de Barbie cuando la protagonista habla con su “creadora”, y le dice que desea convertirse en una humana.

“No Time to Die” de Billie Eilish y Finneas

A sus 22 años, Billie Eilish ya tiene dos Oscar y un montón de Grammys. Como les contamos, este 2024 se llevó el Oscar por su rola de Barbie, pero en 2021 se llevó la estatuilla junto a su hermano Finneas por “No Time to Die” de la película del mismo nombre de James Bond (derrotando a Frozen II).

La situación con la canción original para la cinta de James Bond es que se llevó el Oscar dos años después de su lanzamiento. ¿La razón? La pandemia. Antes de que todo estallara, se preparaba el estreno de No Time to Die… pero no se logró porque se emitió la alerta internacional.

Pero no sólo eso la hace interesante. “No Time to Die” también se llevó el Grammy por Best Song Written for Visual Media.

“Skyfall” de Adele y Paul Epworth

Por supuesto que Adele tenía que aparecer en esta exclusiva lista. En 2012 se estrenó la película Skyfall con el protagónico de Daniel Craig, y para la cual ficharon a Adele para que realizara la canción original. La artista británica coescribió la canción con Paul Epworth y le puso el mismo nombre de la cinta.

¿El resultado? Todo un éxito. Adele y Epworth se llevaron el Oscar en 2013 por Mejor Canción Original, pero meses antes se llevaron el Grammy por Best Song Written for Visual Media. Sin duda, una de las mejores canciones de todo el repertorio de James Bond, ¿no creen?

“Into the West” de Annie Lennox, Howard Shore y Fran Walsh

El señor de los anillos: El retorno del rey es una de las películas más ganadoras en la historia del cine. Es una de las tres películas que se llevó el Oscar en todas las nominaciones que tuvo (un total de 11, ni más ni menos). Y desde luego que tuvo una mención y triunfo en la categoría de Mejor Canción Original.

Se trata de “Into the West” de Annie Lennox, Howard Shore y Fran Walsh, la cual se llevó el Oscar en 2003. Y después, la rola se llevó el Grammy en Best Song Written for a Motion Picture, Television Or Other Visual Media. Por acá les dejamos la presentación de los Oscar con Annie Lennox.

“Lose Yourself” de Jeff Bass, Eminem y Luis Resto

En la ceremonia de los Oscar de 2002, en teoría iba a asistir Eminem, pues estaba nominado en la categoría de Mejor Canción Original por “Lose Yourself” de 8 Mile, película que él mismo había protagonizado y que estaba basada en algunos eventos de su vida mientras construía una carrera en el hip hop.

Pero Eminem no quiso ir a la ceremonia porque pensó que no ganaría. Grave error. “Lose Yourself”, escrita por el rapero junto a Jeff Bass y Luis Resto, se llevó el Oscar. Y además, luego pasaron a recibir el Grammy a Mejor Canción de Rap. Acá les dejamos a Eminem en la ceremonia de los Oscar de 2020 interpretando “Lose Yourself”.

“If I Didn’t Have You” de Randy Newman

En un listado de canciones que han recibido el Oscar y el Grammy, obviamente tenía que aparecer algo que estuviera relacionado con la animación. El segundo “obviamente” de este párrafo llega con el nombre de Pixar, uno de los estudios más ganadores en la historia.

La película de la que hablamos es de Monsters, Inc. de Pete Docter (actual director de Pixar). La película formó parte de la primera tanda de nominadas al Oscar en la categoría de Mejor Película Animada en 2001 junto con Jimmy Neutron: Boy Genius y Shrek, la cual se llevó el galardón.

Pero la cinta también tuvo una nominación en Mejor Canción Original por “If I Didn’t Have You” escrita por Randy Newman. La canción se llevó el Oscar, pero también recibió un Grammy por Best Song Written For A Motion Picture, Television Or Other Visual Media.

“My Heart Will Go On” de James Horner y Will Jennings

Titanic es una de las películas más icónicas. No sólo sostuvo el primer lugar de como la película más taquillera en la historia por muchos, muchos años. Sino que también arrasó en los premios Oscar con 14 nominaciones y un total de 11 estatuillas.

Entre ellas, en 1997 se llevaron el Oscar por Mejor Canción Original por “My Heart Will Go On” interpretado por Celine Dion y escrita por James Horner y Will Jennings. La cosa es que también se llevó un Grammy como Song of the Year y Best Song Written For A Motion Picture Or For Television.

Por cierto… Jack sí cabía en la puerta con Rose…

“Streets of Philadelphia” de Bruce Springsteen

En 1993 se estrenó Philadelphia, película dirigida por Jonathan Demme con el protagónico de Tom Hanks, Denzel Washington y Antonio Banderas. La cinta le dio a Hanks su primer Oscar como Mejor Actor (y un año después se llevó el mismo galardón por su trabajo en Forrest Gump).

Pero no fue el único Oscar que Philadelphia se llevó en 1993. También le dieron la estatuilla por Mejor Canción Original gracias a “Streets Of Philadelphia” de Bruce Springsteen. La rola fue tan exitosa, que también se llevó tres Grammys por Song Of The Year, Best Rock Song y Best Song Written Specifically For A Motion Picture Or For Television.

“A Whole New World” de Alan Menken

¿Otra animada? Claro que sí. Ahora es el turno de Aladdin de Disney, así como el turno de Alan Menken, uno de los compositores más prolíficos. ¿Por qué lo decimos? Porque si este fuera un listado de rolas de películas animadas que se llevaron un Oscar y un Grammy, Menken aparecería cuatro veces.

Su primera vez con este mérito fue en 1989 por “Under The Sea” de La sirenita. Luego repitió en 1991 con “Beauty And The Beast” de La Bella y la Bestia. En el 95 lo hizo con “Colors Of The Wind” de Pocahontas. Pero antes de este último, se llevó los dos premios con “A Whole New World” de Aladdin.

Alan Menken se llevó el Oscar por Mejor Canción Original en 1992, pero también recibió el Grammy por Song Of The Year y Best Song Written Specifically For A Motion Picture Or For Television.

“Evergreen” de Barbra Streisand y Paul Williams

A Star is Born es una de las películas más comentadas de los últimos años gracias al remake que Bradley Cooper se armó (como director y actor) junto a Lady Gaga. Pero la realidad es que cada una de sus versiones genera mucha conversación, y tal fue el caso de cuando la historia fue protagonizada por Barbra Streisand junto a Kris Kristofferson.

La película fue un éxito, y por supuesto que Barbra Streisand compuso (junto a Paul Williams) e interpretó la canción original, la cual llevó por título “Evergreen”. La rola se llevó el Oscar a Mejor Canción Original en 1976, pero también se coronó como Song of the Year bajo el título de “You Light Up My Life”.

