A lo largo de su historia en los cómics, las series de TV y en sus adaptaciones cinematográficas, Superman se ha mostrado como un superhéroe prácticamente imbatible. Como lo vimos en Batman v Superman: Dawn Of Justice, algunos hasta dirían que se trata de un dios. Pero luego uno se pone a pensar en otros personajes como Shazam o el mismísimo Black Adam y ahora sí, el debate se pone más tenso (con el perdón de villanos como Darkseid o Doomsday, jeje).

¿Quién ganaría un encuentro entre esta tercia de personajes? Los fans del universo DC mantienen es discusión hasta nuestros días… Y con el DCEU en plena expansión en el cine, además de Warner Bros apuntando al posible regreso de Henry Cavill como el “Hombre de acero” (AQUÍ les contamos qué onda), la expectativa está a tope.

Foto: Warner Bros. Pictures

Eso sí, hasta no ver, no creer. Lo que sí es que todo es posible en estos rollos del cine de superhéroes y claro que nos volaría la cabeza ver a estos tres titanes de los cómics peleando uno contra otro en lo que sería un enfrentamiento de proporciones épicas.

Bueno, ya que andamos por ahí, chequen de rápido la entrevista que tuvimos con Dwayne Johnson y el cast de Black Adam por el estreno de la cinta, que ya llegó a cines mexicanos.

Ahora sí, analicemos quién ganaría entre Superman, Shazam y Black Adam.

Los poderes y debilidades de cada uno

Empecemos por establecer los poderes tanto de Superman, Black Adam y Shazam como tal. Esto es importante porque si bien son seres casi omnipotentes, cada uno tiene dos que tres debilidades que los pondrían en jaque en un posible enfrentamiento.

Superman: El Hombre de acero es todo un emblema de la cultura popular tanto que prácticamente conocemos todo sobre sus poderes. Ya saben, ‘el último hijo de Krypton’ tiene fuerza sobrehumana además de que sus sentidos como la visión, el oído y hasta el olfato están super desarrollados.

Visión calorífica y de rayos X, super velocidad, aliento para congelar y provocar grandes ráfagas de viento… todo esto impulsado en la Tierra por su exposición a la luz solar amarilla, la cual se almacena en sus células kryptonianas. La luz solar roja de su planeta natal lo convierte en un tipo común y corriente.

Ahora, sus debilidades… como ya sabrán la mayoría, está la exposición a la kryptonita que le quita sus poderes y lo hace prácticamente vulnerable a todo. Otras debilidades conocidas son la telepatía, las frecuencias de tono alto, la radiación atómica y la magia. Esto último sería super relevante en un enfrentamiento con Shazam y Black Adam.

Henry Cavill como Superman. Foto: Warner Bros.

Shazam: Como lo hemos visto en innumerables historias de origen en los cómics, la TV y el cine, las habilidades que se le otorgan a Billy Batson proceden del mago que le da nombre a su franquicia. Y cada uno de esos poderes, los convoca una vez que pronuncia la palabra “Shazam!” (acrónimo de Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio). De ahí que también se le considere casi casi un dios.

Fuerza sobrehumana, poderes derivados de la magia, los rayos como uno de sus plus y además, una capacidad de recuperación que prácticamente lo hace inmortal. Si está lastimado en su forma humana, pronunciar la palabra mágica y convertirse en ser superpoderoso que conocemos, lo hará recuperarse de sus heridas.

Eso sí, esto no quiere decir que no tenga algunas debilidades. A pesar de ser un héroe nacido de la magia, es verdad que es vulnerable a la misma si se trata de hechizos sumamente poderosos. En algún cómic, el personaje conocido como The Spectre -una entidad cósmica con poderes de un dios- logró neutralizar a Shazam. Y bueno, además de eso, algunos enemigos se han aprovechado de la que quizá es su debilidad más ridícula: taparle la boca a Billy antes de que pronuncie su palabra mágica y se convierta en el héroe semi-dios.

Zachary Levy como Shazam. Foto: Warner Bros

Black Adam: En términos generales, este personaje tiene las mismas habilidades que Shazam, pero en el entendido de que es moralmente más inestable. Todo se deriva de su concepción como villano y después antihéroe, lo que lo hace un tipo despiadado en combate.

Al igual que Billy, Adam obtiene su poderes al pronunciar la palabra “Shazam”… pero el acrónimo que se conoce en el canon del cómic, es diferente pues el héroe del traje rojo obtiene sus habilidades de la tradición de los dioses grecorromanos. Adam, por el contrario, los consigue de los dioses egipcios Shu, Heru, Amon, Zehuti, Aton y Mehen. Por su naturaleza hostil, algunos dirían que es mucho más poderoso que el propio Shazam.

Ahora, sus debilidades se basan esencialmente en lo que se le pueda hacer con magia o habilidades cósmicas del nivel de Darkseid. Y claro, la vulnerabilidad de la que es blanco fácil cuando se mantiene en su forma humana.

Dwayne Johnson como Black Adam/Foto: Warner Bros. Pictures

Enfrentamientos entre Black Adam y Shazam

A falta de un combate en el cine (que se antoja bastante dentro del DCEU), Superman, Shazam y Black Adam sí han tenido sus encontronazos en algunos cómics y por ahí alguna serie animada. Comencemos con los personajes proveídos por los dioses para obtener sus poderes, ya que ellos son parte de una misma franquicia.

En las primeras historias de origen (que dicho sean de paso se han configurado muchas veces), la historia de ambos estaban unidas. Black Adam fue uno de los primeros campeones elegidos por el mago Shazam para otorgarle sus habilidades, pero los poderes corrompieron al sujeto convirtiéndole en un ente ansioso de dominación y todo eso.

El mago en algún momento desterró a Adam hacia un ‘mundo de bolsillo’ dentro de un amuleto, el cual fue encontrado varios milenios después por su descendiente Theo, quien logró convocar los poderes de Black Adam. Aquel amuleto lo encontró mientras excavaba con los padres de Billy Batson, a quienes asesinó dejando a este último huérfano. Posteriormente, al enterarse que el propio Billy era el nuevo campeón del mago Shazam, lo buscó y se enfrentaron. El héroe le ganó a Adam destruyendo el amuleto mencionado.

Imagen de Shazam contra Black Adam. Foto: Warner Bros.

En otros cómics, Black Adam ha usado su propio amuleto para contrarrestar a Shazam con éxito. Y en varios más, con ayuda de aliados como la Monster Society, el antihéroe ha logrado quitarle la posibilidad de hablar a Billy Batson. Así que si bien no puede ganarle en el terreno físico (dado que sus batallas son muy parejas), sí puede hacerle daño siendo astuto.

Además, es justo decir que Black Adam tiene una buena ventaja en ese ámbito de la astucia si tomamos en cuenta que Shazam es un tanto más infantil en personalidad. Sin embargo, los cómics no han tratado del todo bien a Adam en los enfrentamientos contra Shazam, dada la tradición de que el héroe siempre debe salir victorioso (ojo, eso no pasa siempre, pero es la costumbre).

Dwayne Johnson como Black Adam/Foto: Warner Bros. Pictures

Superman y sus peleas con Shazam y Black Adam

En los cómics de antaño, Black Adam y Shazam fueron un importante descargo para DC Comics en el entendido de que por fin, ampliaban la cartera de personajes que podrían enfrentar a Superman para sostener batallas épicas.

Si nos basamos en términos de fuerza, los tres son equiparables en todos los sentidos, aunque muchos apuntan a que “El hombre de acero” los supera en ese terreno por un pelo. Lo que sí ha pasado es que Superman, como ya dijimos, es vulnerable a la magia de ambos. Pero hay un detalle: siempre estaremos a merced de qué tipo de pelea libren.

El ejemplo: en el universo alternativo de Injustice: Gods Among Us (que el videojuego es una maravilla), Superman en una de sus versiones más brutales le congela la boca a Shazam para evitar que diga su palabra mágica y luego, procede a quemarle el cerebro con su visión calorífica. No dudemos ni tantito que un Clark Kent enfurecido, sería capaz de hacerle lo mismo a Black Adam.

Cómic con un enfrentamiento entre Superman y Black Adam. Foto: DC Comics.

En los cómics, aunque los enfrentamientos han sido diversos, rara vez terminan en una muerte o en un vencedor. Siempre vemos a Black Adam sometido y desterrado (no tanto porque pierda el combate en sí), o vemos a Superman y Shazam como aliados pues comparten la misma idea de justicia.

Más allá de las viñetas, la película animada del 2010 Superman/Shazam: The Return of Black Adam nos mostró a un Adam poderoso, pero no como una amenaza total. Finalmente, sucumbió ante el par de héroes y Shazam estuvo a punto de matarlo, aunque su sentido de moralidad se lo impidió. Black Adam, por el contrario, se rindió, volvió a su forma humana ya avejentada y se hizo polvo. Buena película, pero como que al villano le faltó punch para verse lo suficientemente amenazante como debe ser.

¿Quién ganaría entonces en un combate definitivo?

Ufff, la pregunta del millón… La realidad es que la cosa estaría bastante pareja. Superman, Shazam y Black Adam en la historia de sus enfrentamientos en diferentes medios, siempre han demostrado tener fuerzas equiparables, casi al grado de que se neutralizan mutuamente.

El asunto es que, si nos vamos al tema de las debilidades, posiblemente Superman lleva las de perder, sobre todo por el tema de la magia. Pero el ‘último hijo de Krypton’ tiene en su favor más habilidades para atacar como tal.

Por otro lado, en el entendido de que Shazam y Black Adam comparten habilidades similares, aspiran prácticamente a la inmortalidad en sus respectivas transformaciones. Pero son sumamente vulnerables si los agarras en su forma humana. Para ustedes, ¿entonces quién de estos tres sería el vencedor definitivo? Los leemos en los comentarios.