Antes de Euphoria o de Sex Education, hubo una serie que ya había ganado adeptos como uno de los dramas adolescentes más icónicos de la televisión. Directo desde Inglaterra, Skins se impregnó en el cariño del público desde que comenzó a transmitirse en 2007 como parte de la programación del canal británico E4, para luego llegar al resto del mundo a través de canales como MTV (en Latinoamérica) y en Netflix, donde está disponible actualmente.

Y es que cómo olvidar al elenco debutante del programa; a esa primera generación que nos hizo vibrar con sus irreverencias, fiestas, romances, además de sus alocadas y complicadas vidas. Para meterle nostalgia al asunto, veamos qué ha pasado con el reparto desde entonces.

Nicholas Hoult (Tony)

Atractivo, inteligente, talentoso y manipulador… El personaje de Anthony “Tony” Stonem era algo así como el líder de la pandilla de Bristol y no podemos mentir: uno no se explicaba cómo alguien con esa actitud arrogante y narcisista podía ser tan cool. Eso sí, no todo era malo con el pues hubo momentos donde demostró que en realidad amaba a su Michelle, su familia y amigos -sobre todo después del accidente que tuvo al final de la primera temporada-.

Nicholas Hoult se rifó interpretando a este calculador galán juvenil y después de la serie, ha tenido una carrera decente en la industria del entretenimiento. Muchos lo recordamos como la versión más joven de Hank McCoy/Bestia en la franquicia de X-Men, además de haber dado vida al alocado Nux en Mad Max: Fury Road.

Por ahí también se le recuerda por su rol protagónico en Warm Bodies, pero sin duda los papeles más importantes que ha tenido en los últimos años son como Nikola Tesla en The Current War (2017) Robert Harley en la aclamada The Favourite (2018) del director Yorgos Lanthimos, y como el mismísimo J.R.R. Tolkien en la película biográfica del escritor estrenada en 2019. En 2022 protagoniza The Menu con Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes.

April Pearson (Michelle)

También conocida como “Chelle”, el personaje de April Pearson tenía maña. Aunque bien pudo haber pasado como ‘la chica sexy’ de la serie, lo genial de Michelle es su rol fue más allá porque detrás de su innegable atractivo, había una chica muy inteligente, astuta y de buena voluntad (y nos enseñó, de alguna manera, a identificar lo que es estar en una relación tóxica).

Fuera de la ficción, Pearson ha continuado su carrera actoral en algunas series y telenovelas británicas así como en películas que no han tenido tanta repercusión dentro de la industria, pero que han sido valoradas favorablemente en el Reino Unidos. Algunas apariciones más importantes en los recientes años se han dado en la serie Kiss Me First de Netflix (2018) con un rol fugaz, Doctors de la BBC (donde salió en un capítulo de 2021) y la película Tracks.

Mike Bailey (Sid)

Uno de los personajes favoritos de la serie, sin duda. Con su inconfundible gorrito, gafas y aspecto descuidado, Sid era la ejemplificación del chico holgazán promedio que estaba desmotivado por la vida. Además de eso, se encontraba siempre en constante conflicto por el amor que sentía hacía Michelle, la novia de su mejor amigo Tony. Y no podemos olvidar su pobre historial escolar, los constantes regaños de su decepcionado padre y la evidente baja autoestima que esto le provocaba. Vaya, un sube y baja de emociones.

Luego de hacerla como Sid, poco y nada se ha sabido de Mike Bailey. Su rol más llamativo lo tuvo en 2017 como parte del elenco principal de la serie Hers & History, donde compartió cuadro con Lindsay Shaw (sí, Moze del Manual de Ned). Ahora, se desempeña como maestro de actuación y drama en una escuela secundaria de Inglaterra, cosa que se descubrió a finales de 2020 cuando uno de sus alumnos se dio cuenta de quién era él y subió un video a TikTok.

Hanna Murray (Cassie)

No lo vamos a negar: Cassie era -por mucho- uno de los protagónicos con más personalidad, peso e identidad en Skins. Esta complicada y autodestructiva rubia nos enamoró con esa característica muletilla de “Oh, wow!” y su evolución a lo largo de las primeras dos temporada. Vamos, el personaje se volvió tan importante dentro de la historia que incluso protagonizó el episodio especial a manera de epílogo titulado “Skins: Pure”.

Si bien no ha tenido una carrera actoral de alto perfil, Hannah Murray ha aparecido desde entonces en varias producciones nada despreciables como The Chosen (2016), película que se grabó en México y España y donde compartió créditos con Alfonso Herrera (sí, el de Rebelde), además de la cinta Charlie Says (2018).

Sin embargo, en los últimos años se le recuerda más por haber formado parte del elenco de Game Of Thrones, donde tomó el papel de Gilly.

Joe Dempsie (Chris)

Chris era algo así como el chico bobo del grupo de amigos, drogadicto hasta más no poder, aparentemente relajado y feliz…. pero en el fondo, su vida no era fácil. Tras la muerte de su hermano mayor (su ídolo y ejemplo a seguir), su familia se quebró; su padre se alejó y su madre lo abandonó en su adolescencia.

Este personaje nos entregó muchos de los momentos más cómicos de Skins, pero también el más emotivo y triste cuando falleció por la misma enfermedad que tenía su hermano.

Joe Dempsie es quizá uno de los miembros de la primera generación que más trabajo ha tenido constantemente, aún cuando muchos de sus roles en series y películas son secundarios. El más recordado de los últimos años es como Gendry Baratheon en Game Of Thrones y próximamente lo veremos en la película de Netflix llamada Pieces Of Her.

Larissa Wilson (Jal)

A pesar de que Jal parecía ser el personaje menos conflictivo de Skins, su vida también tenía cierto grado de drama. Pero debemos decirlo: que ella fuese la más centrada de la pandilla, le daba equilibrio al show. Con todo eso, no es imposible olvidar el romance que sostuvo en la segunda temporada con Chris, su embarazo y posterior aborto, además de su talento nato para la música, haciendo de ella uno de los personajes más perfeccionistas e infravalorados de la serie.

Larissa Wilson, por su parte, se ha alejado un poco de las cámaras y muy de vez se une a alguna producción. Luego de darle vida a Jal, la actriz ha aparecido en otras series con papeles secundarios y según indica IMDb, ella participará en un cortometraje llamado We Move: The Resilience of Youth que se encuentra en preproducción.

Dev Patel (Anwar)

Anwar es otro de los chicos del grupo que en apariencia, tenía menos problemas y complicaciones. Era responsable en la escuela, le gustaba salir de fiesta, le agradaba ingerir sustancias nocivas, pero era un sujeto tranquilo y responsable en términos generales. Lo que sí es cierto es que al ser de ascendencia musulmana, su modo de vida fiestero y excesivo le ocasionaba cierto conflicto moral.

De los miembros del reparto, Dev Patel uno de los que más éxito ha cosechado en la industria del entretenimiento. Varios lo recordarán por sus apariciones en películas como Slumdog Millionaire, Lion, Hotel Mumbai, The Wedding Guest, The Green Knight y en 2022, estrenará Monkey Man (donde además actúa, dirige y escribe).

Además, en televisión le ha ido bien teniendo apariciones en serie como The Newsroom y Modern Love. Gran actor, sin duda.

Kaya Scodelario (Effy)

La hermana menor de Tony era todo un misterio durante la primera temporada y en la segunda, descubrimos la vida secreta que llevaba en Bristol como una dealer. Su personalidad era hipnótica y a la vez incómoda, pues parecía incapaz de sentir algún tipo de emoción. Y eso sí, le aprendió bien a Tony sobre cómo ser un manipulador de primer nivel. Luego, se convirtió en el personaje principal de la segunda generación y protagonizó el capítulo especial “Skins: Fire”.

Junto a Nicholas Hoult y Dev Patel, ella es una de las que más éxito ha adquirido tras la serie. Seguro la recordarán por Clash of the Titans, la franquicia Maze Runner y recientemente la vimos como protagonista en el reboot de Resident Evil, donde hace de Claire Redfield.

Mitch Hewer (Maxxie)

Maxxie también fue uno de los personajes menos conflictivos dentro de la serie (y uno de los que menos apareció a cuadro). Aún así, resulta inolvidable la aventura que tuvo con Tony en Rusia cuando este último quería experimentar una relación sexual con un hombre. Y fue hasta la segunda temporada que él nos mostraba cómo la gente de la comunidad LGBTTTIQ+ debía soportar el acoso de la gente.

Mitch Hewer ha mantenido su vida personal y profesional muy hermética en realidad. Lo que más se le recuerda fue un papel recurrente en la serie Britannia High y uno muy esporádico en el show Casualty.

Mención honorífica: Daniel Kaluuya (Posh Kenneth)

El caso de Daniel Kaluuya es el más extraño de este listado. Su papel en Skins como Posh Kenneth era totalmente secundario, pero él ha sido por mucho el más exitoso y reconocido del reparto de la primera generación.

No hace falta ir muy lejos: en la última entrega de los Oscar, el actor ganó la estatuilla a Mejor Actor de Reparto por su papel como Fred Hampton en Judas and the Black Messiah. Y detrás de ello, lleva una muy buena carrera tras protagonizar la aclamada Get Out y con un papel secundario en Black Panther. Y eso es solo una parte de su extenso catálogo de proyectos.