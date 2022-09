Nombre, ahora sí que Brad Pitt le demostró a todo el mundo que es un verdadero artista. A lo largo de su carrera, este actorazo nos ha dejado muy claro que es uno de los mejores de su generación, regalándonos escenas épicas, personajes muy bien desarrollados y tramas que nos dejan al filo del asiento. Sin embargo, aunque no lo crean, tiene un lado mucho más sensible y técnico que sorprendió a muchos.

Resulta que el pasado 17 de septiembre, el actor que dio vida a Tyler Durden en Fight Club presentó su primera muestra de arte de manera pública en el Museo de Arte Sara Hildén de Tampere, la tercera ciudad más grande de Finlandia. La presentación formaba parte de una exposición más amplia del artista británico Thomas Houseago, a la que también le entró el buen Nick Cave.

También puedes leer: ¡Checa por acá el alucinante tráiler de ‘Babylon’ con Brad Pitt y Margot Robbie!

Pero regresando al trabajo artístico de Brad Pitt, el actor presentó nueve obras incluían un panel de yeso moldeado “que representa un tiroteo” y una serie de esculturas con forma de casa a las que se les disparó con diferentes tipos de munición. ¿Cómo lo ven? Por su parte, Cave mostró una serie de figuras de cerámica que representan “la vida del Diablo en 17 estaciones“, reflejando su interés de toda la vida por la religión y la mitología.

De acuerdo con NME, Pitt declaró que “Para Nick y para mí, éste es un mundo nuevo y nuestra primera entrada. Nos parece bien”. Además, habló un poco más sobre la inspiración de sus obras, las cuales dejaron al público británico con el ojo cuadrado:

“Se trata de una autorreflexión. Se trata de saber dónde me he equivocado en mis relaciones, dónde me he equivocado, dónde soy cómplice (…). Para mí, nació de la apropiación de lo que yo llamo un inventario radical de uno mismo, siendo brutalmente honesto conmigo mismo y teniendo en cuenta a los que puedo haber herido, los momentos en los que me he equivocado”.