Lo que necesitas saber: Parece que Jeremy Allen White pasará de la cocina al escenario, pues podría ser Bruce Springsteen en una nueva película

Desde hace un buen rato, la tendencia de hacer biopics sobre artistas importantes de la música se convirtió en una tendencia en Hollywood. Sin embargo, la mayoría de esos proyectos suenan muy interesantes y a la lista se han sumado más producciones que la verdad nos emocionan mucho. Como el caso de la película de Bruce Springsteen protagonizada por Jeremy Allen White.

Aunque ya lleva un buen rato en la industria del entretenimiento, la carrera del actor de 33 años apenas está despegando a nivel mundial, sobre todo por su papel como Carmy Berzatto en The Bear y su reciente participación en The Iron Claw junto a Zac Efron. Sin embargo, para su siguiente producción dejará la cocina y el ring para subirse directo al escenario.

Jeremy Allen White en los SAG Awards 2024/ Foto: Getty Images

Jeremy Allen White podría ser Bruce Springsteen en la película ‘Deliver Me From Nowhere’

De acuerdo con Variety, Jeremy Allen White está en pláticas para ser el protagonista de Deliver Me From Nowhere, una película donde interpretará ni más ni menos que a Bruce Springsteen. Esta cinta basada en el libro Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska que publicó el autor Warren Zanes en 2023, nos contará cómo fue la composición y grabación de Nebraska, el sexto álbum de estudio de ‘El Jefe’.

Para los que no son tan clavados con la carrera de Springsteen, este disco es clave en su trayectoria porque se trata de una colección de canciones oscuras e íntimas que marcaron una nueva dirección artística para el músico estadounidense. Bruce grabó gran parte del disco en una grabadora de cuatro pistas en su cuarto de Nueva Jersey, unos años antes de que él y la E Street Band saltaran a la fama con Born in the USA.

Parece que quieren tirar la casa por la ventana con esta cinta sobre ‘El Jefe’

Así que como verán, el proyecto de Deliver Me From Nowhere es muy grande, sobre todo porque se centra en Bruce Springsteen, uno de los músicos más queridos y valorados en Estados Unidos. Es por eso que no debería extrañarnos que estén buscando que Jeremy Allen White, una de las estrellas más importantes del momento, sea el protagonista de esta película. Ya veremos en qué terminan esas conversaciones, pero esperamos que sí logren convencerlo.

Por otro lado, Variety también menciona que además de Jeremy, Scott Cooper (quien ha estado a cargo de proyectos como Crazy Heart, Antlers y The Pale Blue Eye) también se encuentra en pláticas para escribir y dirigir la cinta. Sin embargo, a las negociaciones en esta producción también se están sumando nombres interesantes como A24, quienes podrían participar en la cinta.

Esta película sobre Bruce Springsteen nos contará un pedazo muy particular de su enorme carrera/Foto: Getty Images

Lo que sí está claro con Deliver Me From Nowhere es que Scott Stuber, quien produjo proyectos para Netflix como The Umbrella Academy, se unió a la película como productor en su primer gran proyecto cinematográfico tras dejar la plataforma de streaming. Así que está claro que las personas involucradas quieren que esta película sobre Bruce Springsteen cuente con puro peso pesado de la industria cinematográfica.

¿Qué les parece? ¿Les late la idea de que Jeremy Allen White interprete al ‘Jefe’ en la pantalla grande? Definitivamente suena interesante todo lo que ha surgido hasta el momento sobre esta película, pero por ahora, solo son rumores aunque parece que las conversaciones van avanzando. De cualquier manera, en cuanto suelten más detalles al respecto y se haga oficial, nosotros se los haremos saber.

Te puede interesar