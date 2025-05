Lo que necesitas saber: Takeshi Miike ha dirigido más de 100 películas, caracterizadas (la mayoría) por el uso de la extrema violencia.

Desde inicios de año se difundió información que indicaba que Charli XCX protagonizará una película. En su momento, se indicó que sería dirigida por el escocés, Aidam Zamiri… ahora, la información ha cambiado un poco: el encargado de la cinta sería nada menos que Takeshi Miike.

Charli XCX lanzó uno de los mejores discos en lo que va del 2024, ‘Brat’. Foto: Facebook de Charli XCX.

La película será producida entre Studio365 y A24

Según las fuentes de Variety, además de protagonizar la nueva cinta del maestro del terror japonés, Charli XCX la hará también de productora, esto con ayuda de su propia firma, Studio365.

Como se informó hace unos meses, la cinta llevará por título The Moment. Otro dato que sigue igual que en enero es la participación de la prestigiosa A24. En efecto, se tratará de una coproducción.

Charli XCX, Brits Awards 2025 / Fotografía Getty Images

Dirección de Takeshi Miike con idea de Charli XCX

En su momento se indicó que el guión de The Moment sería escrito por Aidam Zamiri a partir de una idea de Charli XCX. Ahora la información no es tan precisa sobre este asunto. De hecho, se indica que no se sabe sobre qué tratará la cinta.

Sin embargo, con la dirección del legendario Takeshi Miike ya se puede prever algo: The Moment será una película en la que habrá “mole” garantizado.

Para los que no conozcan a Miike, éste ha hecho de la violencia y la sangre su firma. Cintas como Ichi The Killer y Audition son claro ejemplo de qué va su obra… su vasta obra: alrededor de 100 películas forman su filmografía.

Pues ahí está lo que se sabe de este nuevo proyecto de Charlie XCX, a quien la última vez que vimos en México fue en el nada bien recordado AXE Ceremonia. Antes de eso, formó parte del cartel del Tecate Pa’l Norte.