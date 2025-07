Checa el tráiler de 'The Running Man', la nueva película de Edgar Wright y Glen Powell

Edgar Wright es ese tipo cool y relax del cine que hace las películas que, si fuera un espectador más, amaría. Por eso nos cae bien. Y por eso nos emociona muchísimo que esté de regreso con una nueva película que tiene en su elenco a Glen Powell y que, además, sea una adaptación de Stephen King (no podía saberse): The Running Man.

The Running Man es una novela publicada en 1982 por Richard Bachman, el seudónimo de Stephen King. Para nosotros, es uno de los trabajos más emocionantes del autor al proponer un futuro distópico en el que la sociedad está controlada completamente por las televisoras.

Glen Powell, Edgar Wright, Colman Domingo y Josh Brolin presentan ‘The Running Man’ / Foto: Getty Images

Ahora bien. Hoy no nos parece una premisa tan lejana. Pero en los 80 fue un tema interesante de abordar, al grado de que la estrella de la década, Arnold Schwarzeneger, protagonizó la primera adaptación bajo la dirección de Paul Michael Glaser.

Y ahora, es el turno de Edgar Wright con un elenco espectacular y un primer tráiler que nos confirma que estamos ante una de las películas más emocionantes para el cierre de este 2025. Pero aquí les contamos todo lo que sabemos.

Josh Brolin y Glen Powell en ‘The Running Man’ / Foto: Paramount Pictures

Tráiler de The Running Man

The Running Man de Edgar Wright nos lleva a un mundo controlado por una poderosa televisora cuyos programas consisten en la participación de la gente, la cual está sumida en una tremenda miseria. La competencia es por dinero, pero el mínimo.

Sin embargo, entre esos programas está el más visto, uno que consiste en lo siguiente: agentes entrenados cazan a muerte a un voluntario. Por cada día que sobreviva, le entregaran una fuerte cantidad de dinero a su familia. La realidad es que nadie dura mucho…

Es así como conocemos a Ben Richards, esposo y padre de una hija enferma que, desesperado, se ofrece para entrarle a este programa. Y lo que sigue es un espectáculo nunca antes visto en el que Ben no sólo logra sobrevivir por el mayor tiempo posible, sino que desafía a aquellos que mantienen el control.

¿Quién aparece en The Running Man?

Glen Powell es el protagonista de The Running Man de Edgar Wright. Pero el elenco es espectacular al sumar a Colman Domingo, Josh Brolin, Katy O’Brian, Lee Pace, Jayme Lawson, Michael Cera, Emilia Jones, William H. Macy y Sean Hayes.

Imagen de The Running Man / Foto: Paramount Pictures

El regreso de Edgar Wright

La carrera de Edgar Wright comenzó en la década de los 90, pero fue hasta entrado el nuevo milenio que encontró un espacio bastante específico en la industria con sus comedias irreverentes, especialmente con la Trilogía del Cornetto conformada por Shaun of the Dead, Hot Fuzz y The World’s End entre 2004 y 2013.

A esas cintas le siguieron Scott Pilgrim vs. The World en 2010, y para 2017 volvió con la que quizá se convirtió en su mayor éxito internacional, Baby Driver. Unos años después, en 2021, dirigió y escribió Last Night in Soho. Y ahora, vuelve con The Running Man.

Un dato particular de Edgar Wright es que él se iba a hacer cargo del universo de Ant-Man para el universo cinematográfico de Marvel. Pero debido a ciertas diferencias creativas, se bajó del barco y participó nomás en el guion y la producción de la primera cinta.