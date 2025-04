Estamos en medio del rush que implica une enorme convención de cine como lo es la Cinema Con, un evento para distribuidores que se realiza todos los años en Las Vegas. Aquí se reúnen los dueños de las cadenas de cine para que estudios, directores y actores presenten sus próximas películas.

Es así como siempre vemos una pasarela de celebridades y creadores que tienen como objetivo vender sus proyectos, y usualmente lo hacen con avances exclusivos, clips, tráilers y anuncios relacionados con la producción y las fechas que se tienen programadas.

Brandon Sklenar, Amanda Seyfried, Sydney Sweeney y Paul Feig en la Cinema Con / Foto: Getty Images

Anuncios de la Cinema Con 2025

Para este 2025 la Cinema Con no fue la excepción con un montón de anuncios de películas que estaremos viendo en salas de cine a lo largo del año, pero también los planes a futuro que llegan hasta 2030 (oh, sí).

Por acá en Cinemática y Sopitas.com les estuvimos hablando de la segunda entrega de MEGAN 2.0, la muñeca de la IA que volverá con más bailes de TikTok; también les hablamos de los planes masivos de Sam Mendes para liberar cuatro películas de los Beatles en 2028 junto a un elenco enorme.

Otros de los anuncios más grandes fue el regreso de Los juegos del hambre con su nueva producción centrada de Haymitch. También hubo novedades de Karate Kid con Jackie Chan y Ralph Maccio; y una de las cosas que más nos impactaron fue el regreso de Keanu Reeves para John Wick 5.

Pero no fue lo único. Decenas de anuncios de dieron en esta Cinema Con 2025 y por acá les contamos los detalles de las que más esperamos.

Cast de ‘The Beatles – A Four-Film Cinematic Event’ / Foto: Sony Pictures

Kendrick Lamar y su película con los creadores de South Park

La película de Kendrick Lamar junto a Matt Stone y Trey Parker, los creadores de South Park, movió su fecha de estreno para el 20 de marzo de 2026. Eso significa que se atrasa poquito menos de un año, pues su primera fecha estaba programada para el 4 de julio de este 2025.

La cinta no tiene título ni elenco, pero lo que sí sabemos es que la historia va sobre un joven afroamericano que entra como actor a un museo interactivo sobre historia.

Kendrick Lamar se encargó del show de medio tiempo del Super Bowl LIX/Foto: Getty Images

Fecha de estreno de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

La tercera entrega animada de Sony para Spider-Man, que correrá con el título de Beyond the Spider-Verse, anunció en la Cinema Con su fecha de estreno, la cual queda para el 4 de junio de 2027. Así que todavía falta un buen rato para verla después de ese gran final con la segunda película… méndigos.

Como recordamos, esta franquicia empezó en 2018 con Into the Spider-Verse, seguida en 2023 de Across the Spider-Verse, ambas creadas por Phil Lord y Chris Miller y quienes vuelven para esta producción.

Se trata de una de las sagas animadas más exitosas de los últimos años entre la crítica, las premiaciones (la primera se llevó un Oscar en la categoría de Película Animada) y la taquilla con más de 300 y 600 millones de dólares, respectivamente.

Spider-Man- Beyond the Spider-Verse / Imagen: @SonyPictures

Nuevo vistazo de 28 Years Later

Sony Pictures mostró en la Cinema Con un nuevo tráiler (el segundo) 28 Years Later, la tercera entrega de la franquicia de zombies liderada por Danny Boyle como director y Alex Garland como guionista. Esta historia, como su nombre lo indica, va sobre cómo algunas personas han encontrado la manera de sobrevivir al virus en una remota isla de Inglaterra a casi 30 años del brote del virus de la rabia.

Esta enorme historia inició en 2002 con 28 Days Later protagonizada por Cillian Murphy. Para la segunda entrega de 2007 titulada 28 Weeks Later, Jeremy Renner tomó el protagónico. Y ahora, en esta nueva cinta estará Aaron Taylor-Johnson y Ralph Fiennes junto a Jodie Comer y Jack O’Connell.

La cosa es que junto a este nuevo avance, se dio a conocer que también hay planes de otras dos entregas. La cuarta producción llevará por título 28 Years Later: The Bone Temple dirigida por Nia DaCosta.

Ralph Finnes en ’28 Years Later’ / Foto: Sony Pictures via the Hollywood Reporter

Tráiler de A Big Bold Beautiful Journey con Margot Robbie y Colin Farrell

El director coreano Kogonada también se lanzó a la Cinema Con con Sony para presentar el primer vistazo de A Big Bold Beautiful Journey con Margot Robbie y Colin Farrell, quienes protagonizan una historia de amor y fantasía en donde dos personas se encuentran para atravesar un portal que les da un recorrido por sus vidas en el pasado. A Big Bold Beautiful Journey se estrenará el 19 de septiembre de 2025.

Kogonada presenta “A Big Bold Beautiful Journey” en la Cinema Con / Foto: Getty Images

Caught Stealing de Darren Aronofsky con Austin Butler

Sony también respaldará la próxima película de Darren Aronofsky titulada Caught Stealing, la cual presentó un primera avance en Cinema Con. Esta cinta está protagonizada por Austin Butler como un jugador de béisbol retirado de la década de los 90 que forma parte de los bajos mundos de la mafia en Nueva York.

Matt Smith y Zoë Kravitz también aparecen en esta película en donde veremos mafia rusa, judíos ortodoxos haciendo negocios complicados y varios grupos que persiguen al protagonista. El resto del elenco está conformado por Bad Bunny, Vincent D’Onofrio y Regina King. Caught Stealing se estrenará el 29 de agosto de 2025.

Darren Aronofsky presentando “Caught Stealing” en la Cinema Con / Foto: Getty images

Clip de Sé lo que hicieron el verano

La franquicia slasher de Sé lo que hicieron el verano pasado (I Know What You Did Last Summer) estará de regreso este 2025 con una nueva entrega dirigida por Jennifer Kaytin Robinson y que reúne a dos actores del primer elenco: Freddie Prinze Jr. y Jennifer Love Hewitt. Ambos actores aparecieron en un avance exclusivo para la Cinema Con. La cinta se estrenará el 18 de julio de 2025.

Tráiler de Now You See Me: Now You Don’t

Sobre esta franquicia hay dos noticias importantes que se revelaron en la Cinema Con junto con Lionsgate. La primera es que la tercera entrega ya tiene un nombre oficial: Now You See Me: Now You Don’t, y se estrenará el 14 de noviembre de 2025 con el protagónico de Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher y Morgan Freeman, a quienes se les suma Ariana Greenblatt y Rosamund Pike.

Esta tercera película llega tras casi 10 años de ausencia, pues la segunda producción salió en 2016 y la primera quedó en 2013. ¿Y de qué va la historia? Los Four Horsemen deben salir del retiro y unirse a una nueva generación de ilusionistas y magos. La cosa es que también dieron a conocer que habrá una cuarta entrega que estará dirigida por Ruben Fleischer.

Imagen de ‘Now You See Me: Now You Don’t’ / foto: Summit via Variety

Primer avance de The Housemaid

Entre las adaptaciones de libros a películas que Hollywood nos tiene preparados, una de las que más nos emocionan es la de The Housemaid, novela de Freida McFadden que tendrá su versión fílmica con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried bajo la dirección de Paul Feig. Para la Cinema Con, presentaron un primer avance que ha sido descrito como aterrador. The Housemaid está programada para el 25 de diciembre de 2025.

Tráiler de The Bride! de Maggie Gyllenhaal

¡Oh, sí! Después de tantísimo tiempo de espera, por fin en la Cinema Con se pudo ver el primer tráiler de The Bride! dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Christian Bale como el monstruo de Frankenstein y Jessie Buckley como su interés amoroso. Hay algo de romance, mucho gore y una historia bastante intensa en la que veremos a Penélope Cruz, Annette Bening y Peter Sarsgaard. La mala noticia es que esta cinta se estrenará hasta el 6 de marzo de 2026.

Maggie Gyllenhaal y Jessie Buckley hablan sobre ‘The Bride!’ en la cinema Con / Foto: Getty Images

Clip de One Battle After Another con Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio se dio una vuelta por la Cinema Con para presentar un gran avance de One Battle After Another, la próxima película de Paul Thomas Anderson y que sale como una adaptación de la novela homónima de Thomas Pynchon. Se trata de la primera colaboración entre DiCaprio y PTA tras el fallido intento en el que el actor iba a aparecer en Boogie Nights de 1997.

En este avances se nota el tono de comedia de la cinta, la cual se centra en un sujeto que intenta rescatar a su hija de un secuestro con ayuda de un grupo de radicales revolucionarios. Warner Bros. estrenará esta película el 26 de septiembre de 2025. El avance que ponemos aquí salió hace una semana, pues el que se presentó en la Cinema Con no está disponible.

Tráiler de Weapons

Barabrian fue una de esas películas que nos sorprendió a todos en 2022 por su propuesta original dentro del género de horror. Y ahora, su director Zach Cregger está de regreso con Weapons, la cual mostró su primer avance en la Cinema Con.

Weapons tiene entre su elenco a Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Benedict Wong y June Diane Raphael, para contarnos la historia de una muestra de primaria que al llegar en la mañana a la escuela, descubre que toda su clase ha desaparecido: a las 2:17 am, todos los niños se pararon de sus camas, caminaron en la oscuridad y no volvieron…

Considerando las primeras reacciones, se ve que esta cinta también nos va a sorprender desde varios frentes, sobre todo porque se estrena en agosto de este año (se adelantó bastante, pues su primera fecha estaba marcada para enero de 2026).

Zach Cregger presentó su nueva cinta ‘Weapons’ en la Cinema con / foto: Getty Images

Los primeros 10 minutos de F1

Si hay algo con lo que estamos comprometidos este 2025 es con F1, la película de Brad Pitt y Joseph Kosinski enfocada en la Fórmula 1, y que nos muestra a un viejo piloto que vuelve a las pistas como mentor de una joven promesa del automovilismo.

Para la Cinema Con, Warner Bros. mostró los primeros 10 minutos de la película ambientada en la carrera de Daytona en donde Sonny Hayes (Pitt) se echa una maniobra espectacular para mantenerse en la primera posición. La palabra que describe ese vistazo: electrizante. Lo descubriremos el próximo 25 de junio. El avance que ponemos aquí salió hace unas semanas, pues el que se presentó en la Cinema Con no está disponible.

Clip de Superman con Krypto

James Gunn se lanzó a la Cinema Con para presentar un gran avance de Superman, la primera película del nuevo universo fílmico de DC para Warner Bros. Y que tiene como protagonistas a David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult.

De acuerdo con las reacciones al avance, el personaje que se robará todas las miradas es Krypto, el perro de Superman. Gunn, como director y guionista de la película, aprovechó para mostrar un detrás de cámaras. Esta película se estrenará el 11 de julio de 2025.

James Gunn, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult y David Corenswet en la Cinema Con para hablar de Superman / Foto: Getty images

Tráiler de Jurassic World Rebirth

Desde luego que Universal se lanzó a la Cinema Con con uno de sus estrenos más importantes para este 2025: un nuevo tráiler del reboot de Jurassic World Rebirth con Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey (el elenco también integra al mexicano Manuel García-Rulfo) bajo la dirección de Gareth Edwards y un guion de David Koepp, el mismo de Jurassic Park de 1993.

Antes de pasar el avance, Johansson confesó ser fan de la franquicia, y para entrarle a la película, habló directamente con Steven Spielberg. Esta historia sucede cinco años después de los eventos de Jurassic World Dominion de 2022, y que nos mostrará a los dinosaurios sobrevivientes. Esta aventura llegará a las pantallas el 2 de julio de 2025.

Gareth Edwards, Mahershala Ali y Scarlett Johansson hablan de “Jurassic World Rebirth” en la Cinema con / Foto: Getty Images

El anuncio de How To Train Your Dragon 2

Hace unos meses salió el tráiler del esperado live action de Cómo entrenar a tu dragón dirigida por Dean DeBlois y programada para el 13 de junio de este 2025. Sin embargo, la noticia grande es que la segunda entrega animada también tendrá su remake en live action, y la tendremos hasta el 11 de junio de 2027.

Teaser de Five Night’s at Freddy’s 2

Si está Universal en la Cinema Con, eso significa que tendríamos también anuncios de Blumhouse con distintos títulos. Uno de ellos es la segunda producción de Five Nights at Freddy’s con la noticia de que se estrenará en diciembre de este 2025. Los espectadores tuvieron chance de ver un teaser de esta entrega.

Avance de Black Phone 2

En 2021, Universal estrenó Black Phone, una película de horror centrada en la historia original de Joe Hill, hijo de Stephen King bajo la dirección de Scott Derrickson y el impresionante protagónico de Ethan Hawk como The Grabber, un asesino en serie de menores de edad. En esta película, el personaje de Mason Thames escapa de las manos de este criminal.

Fue tanto el éxito de esta cinta entre críticas y taquilla, que dieron luz verde a una segunda parte en donde volveremos a ver a Finney y un grupo de jóvenes que deben sobrevivir a la amenaza del pasado. Un primer avance de Black Phone 2 se proyectó en la Cinema Con, listos para el estreno en octubre de 2025. Aquí les dejamos nuestras entrevistas con el director y elenco de Black Phone de la primera entrega.

Yorgos Lanthimos y su más grande colaboradora, Emma Stone, estuvieron presentes (en espíritu) en la Cinema Con para presentar un avance de su próximo proyecto fílmico titulado Bugonia, la cual cuenta con el protagónico de Jesse Plemons.

Se trata de un remake de la producción coreana Save the Green Planet sobre dos conspiranoicos que secuestran a la CEO de una enorme empresa que asumen es un alien con planes de destruir la Tierra. En este avance se ve al personaje de Plemons rapar la cabeza de Emma Stone. Los planes de Bugonia para su estreno quedaron para noviembre de este 2025.

Yorgos Lanthimos, Emma Stone y Jesse Plemons en 2024/Foto: Getty Images

Tráiler de The Phoenician Scheme de Wes Anderson

Wes Anderson está de regreso con Benicio del Toro, Mia Threapleton y Michael Cera, protagonistas The Phoenician Scheme, un thriller que nos cuenta la historia de Zsa-zsa Korda, uno de los hombres más ricos de Europa que tras un accidente aéreo, decide modificar su testamento.

El primer tráiler de esta película se mostró en la Cinema Con, en donde además se pudo ver al resto del elenco integrado por (tomen aire) Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Rupert Friend, Hope Davis y Benedict Cumberbatch. La fecha de salida queda para el 6 de junio de 2025.

Wes Anderson se adentrará en un tono diferente al que le conocemos en ‘The Phoenician Scheme’/Foto: Getty Images

El enorme tráiler de Wicked: For Good

El 2024 se definió por el evento fílmico que representó Wicked, la adaptación de la obra de Broadway que llevó por primera vez a la pantalla la historia de Elphaba y Glinda, dos brujas de la tierra de Oz. La película recibió 10 nominaciones a los premios Oscar, incluidas las menciones de Actriz y Actriz de Reparto para Cynthia Erivo y Ariana grande, y de los cuales se llevó 5 estatuillas. Una locura.

Esto lo comentamos porque las expectativas alrededor de la segunda parte, titulada For Good, son enorme. Y por eso, no podía faltar en la Cinema Con 2025 para presentar su primer tráiler en donde se escucharon las canciones de “For Good” y “No Good Deed”.

Esta historia va sobre cómo Elphaba, reconociendo su poder tras estudiar el texto de Grimmerie, es señalada como una enemiga del Mago de Oz y su segunda al mando, Madame Morrible, quienes toman bajo su tutela a Glinda. Parte de este emocionante avance, es ver de lleno la llegada de Dortohy y sus amigos a la Tierra de Oz. Esta historia la veremos en salas de cine el 22 de noviembre de 2025.

Cynthia Erivo y Ariana Grande para presentar ‘Wicked For Good’ en la Cinema Con / Foto: Getty Images

Ryan Gosling y el tráiler de Project Hail Mary

Ryan Gosling se sumó a la Cinema Con con su película Project Hail Mary, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller como una adaptación de la novela homónima de Andy Weir sobre un sujeto que contra todo pronóstico, debe ir al espacio en una misión suicida.

Gosling comparte créditos con Sandra Hüller (Anatomy of a Fall) para interpretar a un profesor de ciencia que es llamado por el gobierno para ir al espacio y salvar a la humanidad. El tráiler de esta cinta se mostró como parte de la cartera de Amazon MGM Studios musicalizado por “Sing of the Times” de Harry Styles. Se espera que esta película se estrene el 20 de marzo de 2026.

Ryan Gosling en la Cinema Con para hablar de su próxima película / Foto: Getty images

El tráiler de Verity

Verity es una de las adaptaciones que más esperamos este 2025, pues cuenta con todos los elementos para ser un éxito. Primero, se basa en la novela de la ya famosa Colleen Hoover; segundo, va dirigida por Mike Showalter; tercero, está protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett; y cuarto, a juzgar por el tráiler que se mostró en la Cinema Con, parece ser un thriller “sexy”.

Verity sigue la historia de una escritora best seller que deja un libro incompleto tras sufrir un horrible accidente. Es así como su esposo contrata a una escritora no muy exitosa para terminarlo. Pero en el proceso, descubre un manuscrito que podría revelar los secretos más oscuros de la autora estrella. Todavía falta para que se estrene, pues está programada para el 15 de mayo de 2026.

Dakota Johnson y Josh Hartnett filmando ‘Verity’ / Foto: Getty Images

Luca Guadagnino con After the Hunt

Luca Guadagnino es una máquina para hacer películas. Lleva muchos años entregándonos grandes filmes, pero desde 2017 con Call Me By your Name, ha estrenado un total de cuatro películas como Suspiria, To The Bones, Challengers y Queer, estas dos últimas en 2024.

Uno de sus próximos proyectos es After the Hunt, cinta en la que colaborará con Julia Roberts y que presentó un primer gran vistazo en la Cinema Con. Roberts interpreta a una académica que queda entre la espada y la pared cuando una de sus alumnas estrella, acusa a uno de sus colegas de abusar sexualmente de ella.

Para estos personajes, Guadagnino sumó al elenco a Ayo Edebiri y Andrew Garfield, más la presencia de Michael Stuhlbarg y Chloe Sevigny.

Luca Guadagnino, Ayo Edebiri y Andrew Garfield promocionan ‘After the Hunt’ en la Cinema con / Foto: Getty Images

Un live action de He-Man está en camino con la dirección de Travis Knight y el protagónico de Nicholas Galitzine y Camila Mendes. Los tres se dieron una vuelta en a Cinema Con para presentar un vistazo al set de filmación, incluidos algunas piezas enormes que formarán parte de los escenarios.

Y no sólo eso, pues también Amazon presentó videos de la rutina de ejercicios de Galitzine en preparación del papel protagónico de Masters of the Universe. Nomás como dato, el resto del elenco está confirmado por Jared Leto como Skeletor con Alison Brie, Idris Elba, Morena Baccarin y Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Tráiler de The Running Man con Glen Powell

Paramount se lució con la presentación de The Running Man, la próxima película de Edgar Wright como adaptación de la novela de Stephen King. Esta es la segunda versión en pantalla de la obra, pues en los 80 Arnold Schwarzeneger tomó el protagónico.

Ahora, el mero mero es Glen Powell junto a Colman Domingo, Katy O’Brian, Josh Brolin, Lee Pace, Jayme Lawson, Michael Cera, Emilia Jones, William H. Macy y Sean Hayes. La película está programada para el 7 de noviembre, y a juzgar por el adelanto presentado en la Cinema Con, esperamos un éxito seguro.

Glen Powell, Edgar Wright, Colman Domingo y Josh Brolin presentan ‘The Running Man’ / Foto: Getty Images

El título de la próxima película de Avatar

Este fue uno de los anuncios más “sencillos” de la Cinema Con 2025. Paramount dio a conocer el título oficial de la próxima entrega centrada en el universo de Avatar, el cual queda como The Legend of Aang: The Last Airbender.

No se sabe mucho de la historia, pero lo que se ha revelado es que ocurrirá años después de los eventos de la serie de 2005. Dave Bautista, Steven Yeun y Eric Nam prestarán sus voces para esta producción programada para el 30 de enero de 2026.

No podemos esperar poco del final de Mission Impossible, una de las franquicias de acción más grandes en la historia del cine protagonizada, además, por una de las pocas estrellas que quedan, Tom Cruise. Por eso, Paramount también llevó un avance extremo de Final Reckoning centrado en el trabajo de los stunts (muchos de ellos patrocinados por el actor).

Con esta cinta tendremos de vuelta a Ethan Hunt, pero también a los personajes interpretados por Simon Pegg, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Henry Czerny, Angela Bassett, y Rolf Saxon. Y entre los nuevos estarán Janet McTeer, Hannah Waddingham y Nick Offerman. Esta película llegará a salas de cine el 23 de mayo de 2025.

Tom Cruise y Christopher McQuarrie en la Cinema Con / Foto: Getty Images

Nine Inch Nails en Tron: Ares

¡No podemos con la espera y las ganas de ver Tron: Ares! En 2024 nos enteramos de varios detalles de esta cinta, y de lo que más nos emocionó fue saber que Nine Inch Nails se haría cargo del score. Nos emociona porque el score de la entrega de 2010 fue cortesía de Daft Punk y es uno de los mejores en la historia. Pero estamos seguros que Trent y compañía van a igualar el nivel.

Ahora bien. Al tratarse de una de las cintas más esperadas, Disney llevó Tron a la Cinema Con en compañía de su protagonista Jared Leto. Se vio parte de los escenarios digitales del universo, pero también se escuchó algo de NIN… y ya no podemos con las ansias, sobre todo porque Jeff Bridges vuelve una vez más como Kevin Flynn junto a Evan Peters, Greta Lee y Jodie Turner-Smith bajo la dirección de Joachim Rønning.

Jared Leto y Jeff Bridges presentan ‘Tron: Ares’ / Foto: Cinema Con

Tráiler de Deliver Me From Nowhere

Jeremy Allen White se dio una vuelta en la Cinema Con para mostrar el primer tráiler de Deliver Me From Nowhere, la biografía de Bruce Springsteen. Y lo hizo junto a Jeremy Strong como Jon Landau. En el avance salieron varias escenas de la película que incluyen parte de la infancia del cantante en donde su padre es interpretado por Stephen Graham. Se espera que Searchlight estrene esta biopic a finales de 2025.

Jeremy Strong,Jeremy Allen White y Andrew Cripps hablan de la biopic de Bruce Springsteen en la Cinema Con / Foto: Getty Images

Superhéroes embarazados en Fantastic Four

La Cinema Con nos dio una gran sorpresa respecto a los anuncios del MCU, específicamente con el estreno de Fantastic Four: First Steps, la nueva versión de los icónicos superhéroes después de varios intentos fallidos en la pantalla grande.

Durante la presentación de esta cinta, se liberó un avance especial en donde vimos por primera vez al personaje de Silver Surfer y veremos a Sue esperando un bebé. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach protagonizan esta cinta. El avance que ponemos aquí salió hace unos meses, pues el que se presentó en la Cinema Con no está disponible.

Noticias Avatar: Fire and Ash

Para la Cinema Con, era más que obvio que Disney se iba a lanzar con algo del tamaño de Avatar. Y fue así con la tercera entrega de la franquicia titulada Fire and Ash para la cual se presentó un tráiler, para el cual los espectadores recibieron lentes 3D. Aquí volvemos a Pandora donde estarán dos nuevas tribus de la luna: los Wind Traders y los Fire People.

Y así es como también vemos a Jake Sully y Neytiri. Se espera que esta cinta se estrene el 19 de diciembre mientras esperamos la llegada de la cuarta y quinta película programadas para 2029 y 2031.

Zoe Saldana presenta “Avatar Fire and Ash” en la Cinema Con / Foto: Getty Images